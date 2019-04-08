【Sub9ulture by HEYO】 看完《三夫》，很是不滿

開首，四眼（男主角）與同鄉在制度下被分離，同聲同氣卻沒有互相認識、建立關係的緣份，四眼也只好帶同情竇初開的心回港，望能為緣份找來一份寄託。 那性低端的女主角，是代表著甚麼? 就當是塊「耕開有人耕」的田吧。（那寸金尺土的⋯⋯不用說太白吧。）老大老二，一個貪錢，一個爛賭，透過這塊田，散財享樂，到了老三的這代人了，又會怎樣看待這畝需要被開墾的田？！ 我猜，在導演眼中，這代人是渴望愛，但這代人卻不知要如何去愛，換來亂搞一通。為著滿足長輩，要繼後香燈？執來他人亂倫之子，好反諷著人們橫豎也搞不懂生育的意義，傻頭傻腦的幹，這畝田真的是需要這樣子嗎？ 延伸著，是兩代人的關係－打開心窗，要說的，我們會聽，若一個個機會流去著，就如食白果，但彼此有捉緊機會的恆心嗎？再念掛住往日的光景，也救不了這個地方（或者本來就不在乎）。一直掩耳盜鈴，也騙不了外頭的世界。 除了代溝，導演也帶出了這代人的不道德與無能。「朋友妻」變得「咪走雞」，同時也有反映到良知的存在可能，只不過好像已變得不主流了。到底是甚麼引致的？是「言論自由」被慣性濫用？是當今缺德的普遍性？還是生活的逼迫，也只好作出同流合烏的選擇。

這塊田，天性是渴求，我們這一代試圖去滿足，奈何也只是單純的遊戲著。用過不同的方式去成全她，都只能解一時之渴，未能遠慮。就當是這畝田的獨特性吧，而她自己也說不出來。



這代人，也是無能（但我想說也是無助，戲以外的再談）。自己的老婆被勾引，還被姦夫反控辯駁，這還忍得下去嗎？這種情況根本用打的也大有道理吧！荒謬，是因為現在連拜過天地也只是一場兒戲。



用過很多方法去滿足她，也多是頭痛醫頭，腳痛醫腳。直至到買魚的一幕。一條魚，除了能滿足到「慾」，也能滿足到生活的溫飽。在溫飽的日子裡，她最是開懷。但，有發現到一個點嗎？漁民為什麼卻以賣淫為生！？卻不是捕魚為生！？這裡帶出的是「不務本」的問題。根本老大老二老三全都在本末倒置，所有的行為，都是建構在病態的行為上，然後惡性循環。不踏實的人們，買 Macbook, 也只是為 like。



然後，又是得過且過地活。導演來了一個形容人們「有了方法也不懂掌握」的假設去寫這結局，以示重蹈覆轍的結果。若再下去，超出性愛的過份，是暴力、是侮辱，是自毀的極端。慢慢，這裡也就失去色彩，只剩下紅，也是自找。



過去是香港，前面是珠海。這真的是沒有別路的大勢嗎？不爭、不甘的是，連同根的人也來得比我們直率，重情。除了迷惘之外，留下的是該「如何看待大灣區」的開方式討論作結。



不用灰心，是因為還是會有人視我們的愛是值得信任和能帶來希望的。 （而灰心的是，戲院裡坐後面的那人看畢後便大說不明所以，覺得只有色情。我心諗，唔明就做下功課啦，睇完去睇下影評啦！我對自己跟這種大條道理地不思進取的人同院，破壞心情，很是不滿，才特此下筆。）