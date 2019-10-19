【紋身二三事】文字刺青與政治

撰文：宏

洛杉磯紋身師Norm（Eric Rosenbaum）的離世震動藝術界。他以看似隨心所欲的塗鴉而聞名，並將該街頭藝術以有力的刺青字法呈現 。Big Sleeps Ink將於十一月舉行活動，邀請紋身愛好者刺上Norm的名字以作紀念。

說起文字刺青，二十世紀初期，相對收費較低的Pork-Chop Sheets，簡單的字體設計也是重要元素。

本地大師Gabe 為碧咸刺上「生死有命 富貴由天」的書法字，將香港紋身業提升至另一層面。台灣的大毛也有很多星級客人。

讀報，有警察偽裝示威者而被打得遍體鱗傷，其背上刺上了哥德體「YOU SLEEP I GRIND」，是「你睡覺時我努力」還是「你睡覺，我咬牙切齒」？勉強解得通，有型與否，當然，很主觀。

已故洛杉磯紋身師Norm，IG︰normloveletters

有些文字刺青令人「黑人問號」。西方人愛好中文字，但在紋身師、客人不求甚解、一知半解下往往出現「雞湯麵」這種畫虎不成反類犬的笑話。

台灣跨媒介設計師馬賽Kyo設計了一款藝術雙向字，打直看是「香港」，打橫看是「加油」 ; 不少客人找紋身師刺上，好美。

「捽甩佢！」這是《PTU》的一幕，警長任達華在機舖呼喝蠱惑仔捽甩其頸上刺青。要甩紋身，可以做激光，當然要找有經驗、信譽良好的店舖（不是大陸那些幾百元打兩次危險而馬虎的服務），另一選擇是做Cover Up（蓋圖），修改舊圖。

筆者接觸的客人中，不少人的第一個刺青都是中文字或英文字，可能是某個重要人物的名字或一些自勉字句。最近接觸的一位客人，需要覆蓋黑實「智」字。該圖案還很Fresh，總而言之，越新的圖越難覆蓋。

蓋圖、改圖難度高，未必能一次完成，需根據實際情況而定。紋一次，待傷口癒合，再紋再補色。 價錢自然較高。 痛感方面，要將舊圖覆蓋，刺青師下針的力度肯定更猛、更暴力，在皮膚上多重疊色，過程絕不輕鬆。