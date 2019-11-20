「蝙蝠俠」Ben Affleck的刺青之謎：鳳凰代表真正重要的東西

兩年過去了，我們仍然在談論電影《正義聯盟》。日前蝙蝠俠Ben Affleck 、神奇女俠Gal Gadot等，紛紛在社交媒體上表明#ReleaseTheSnyderCut，支持Zack Snyder的版本才是玄門正宗。

en Affleck笑說背部大刺青是Phoenix Rising from His Ass，懂得自嘲的人最本事。（網上圖片） 同時，Affleck的背部刺青再次成為焦點。回帶2016年，當時他在夏威夷度假，在沙灘上赤裸著上身，首次展示全背鳳凰。他曾經在《Extra》否認其事。不過《People》爆料，指Affleck在2015年與Jennifer Garner離婚，就刺上了彩色鳳凰，該媒體還表示他是在自己家中、花了數十小時才完成。

OV、TA OR 、MOH NON TE神秘刺青，還沒解釋，已被鳳凰紋身蓋過了。（網上圖片） Affleck最終承認紋身是真的，「當時我們位於夏威夷以北、需時兩個小時車程的島嶼，我不知道那裡有狗仔隊。自己從來沒有試圖炫耀它，鳳凰代表真正重要的東西，我為此感到自豪。」至於是哪位刺青師的作品，依然是個謎。

「蝙蝠俠」的這隻海豚，傳聞代表他高中時代的女朋友，有報道說已完成激光去除紋身。（網上圖片） 其他人唔係咁睇。他的前女友Jennifer Lopez稱之為糟糕。他的前妻Jennifer Garner心中有氣︰「鳳凰從灰燼中升起，我是灰燼嗎？」他的好朋友Matt Damon也帶Diss（Disrespect）的口吻，「男人無需要用紋身證明自己。」

《正義聯盟》口碑差但票房好。日前Ben Affleck在社交媒體上表明#ReleaseTheSnyderCut，戲院放映的版本並不能完全呈現導演的所思所想。 筆者的朋友的背部也有大面積刺青，那是需要動輒二三十小時、分多次進行的漫長戰役，我頗能理解當事人的感受。Affleck是紋身愛好者，除了鳳凰還有其他紋身，就是沒有蝙蝠俠標誌。例如左肩的十字架，右肩是一棵樹；還有OV、TA OR 、MOH NON TE這些神秘字母組合。