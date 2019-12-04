Miley Cyrus「晒冷」五十多個紋身

日前，美國流行歌手Miley Cyrus展示她的新刺青，是一個戴著皇冠的骷髏人，胸前有一顆心，惹人猜測當中意思。其實早在十月初，她已炫耀兩個新紋身，其中「92」刺在頸後，代表她的出生年份。積少成多，還有胸下Just Breathe紀念祖父、腰側代表兄弟姊妹的捕夢網，她與男朋友Cody Simpson的搖滾紋路圖案等；非正式統計，她擁有逾五十多個刺青。

吉隆坡紋身展，刺青師為作品拍照。當然這並非爭議部分。 以下一些紋身新聞整合。在吉隆坡會議展覽中心舉行的紋身展剛剛結束，期間出現半裸場面（half-naked parades）。周一，馬來西亞旅遊部下令會議展覽局（MyCEB）徹查，或採取法律行動。旅遊、藝術及文化部長Mohamaddin Ketapi在聲明中說︰「旅遊部無法批准任何具有此類淫穢元素的活動的申請，它不是馬來西亞文化，對大多數馬來西亞穆斯林來說更是如此。」該國人口3,200萬，穆斯林佔當中的60%，他們在宗教、文化傾向於保守主義。