真正治癒 創傷紋身技術

十六年前，一場印刷廠工業意外，José Alvarado失去了兩根手指的指頭部分。他來到伊利諾州門羅縣，一條只有數百人口的鄉村Hecker，在那裡的Eternal Ink Tattoo Studio接受了指甲視覺紋身（Fingernail Tattoo）。

Eric Catalano對José Alvarado進行指甲視覺紋身。 Eric Catalano有醫護紋身師之稱，技藝高超，利用墨水填補因事故或手術而留下的遺憾；他在傷痕上繪圖，使用接近膚色、較淺的色素和針頭來掩飾皮膚上的瑕疵和疤痕（雖然皮膚色的墨水、底色多達三十種，不過膚色較深者要獲得相同效果會更加困難）。 去年，Catalano在網上發布該指甲視覺紋身，竟有數百萬人看到此帖，他才發現很多人需要這種逼真的紋身。人們千里迢迢來到Hecker拜訪。

Mark Bertram失去兩根手指指尖，傷口是惡夢，新紋身令他回復信心。 其實，這種融合紋身技術是較新領域。大約四年前，亞特蘭大郊外一所學校就開辦課程，培訓一百多位這類型的紋身藝術家；不過這些作品在醫療保險中是屬於「裝飾性」，大多數不包含在保障條款。 Catalano是加泰羅尼亞人，本來事汽車買賣，後轉職為紋身藝術家，自學技術，「我的祖母患有乳癌，她與疾病鬥爭的勇氣，是我致力幫助別人的原因。」他的第一個指甲視覺紋身客戶，是四十六歲、在建築事故中失去了兩根手指指尖的Mark Bertram，「每次見到傷口，我再無法輕鬆繫鞋帶、打字或以相同的方式拿食物⋯⋯這間工作室讓每個人都笑起來。」

為乳癌康復客人進行了乳暈紋身。 他為Terri Battista進行了乳暈紋身（乳頭周圍的深色區域）。另一名乳癌康復者Sarah Penberthy十分感激Catalano，「以前照鏡，我覺得自己不是人。」他在她的胸部上紋上船錨，並刺有I REFUSE TO SINK的圖樣。 而三十二歲的波蘭人Leslie Pollan，來自密西西比州牛津市，是名狗隻繁殖員， 2014年，她被一隻小狗咬傷臉，接受了多次手術，「我去看過應該是孟菲斯最好的整形醫生，他們沒有給我希望，糾正不了了唇疤，我才尋找其他方法。」最終在Catalano「手術刀」下六小時，墨水掩蓋了唇疤，「這項服務是無價的，令我回復自信。」