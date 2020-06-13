Martin Dobson在十幾二十歲時接觸紋身，一刺上癮，四年前有個想法，「我每次旅行，都會在當地紋一個身作為紀念品。」首卮，他在身上刺上多個六邊形，併合一起時就像蜂巢，「2016年，我刺了十七個六邊形。那時在紐西蘭皇后鎮探望朋友，Chloe Maye為我在六邊形內紋上白虎。」之後兩年刺上了二十八個框框，至今累積五十四個六邊形，「我會慢慢填滿它。」

Martin Dobson在四年前開始他的六邊形填色之旅。（圖片來源：《Inked》/ig︰martindninja）

Dobson去過洛杉磯、新加坡、布賴頓、倫敦、柏林、巴黎，摩洛哥，布達佩斯、哥本哈根、特拉維夫等地紋身，「風格有日式傳統、美式傳統、肖像掃描、字體、黑灰、抽象、卡通、3D效果、chicano、stick & poke ; 每個紋身平均需要刺一至兩小時，最短七分鐘，最長七小時。」身上刺有逾五十位紋身師的作品，例如︰Alice Rigal、Dave Tevenal、Duncan X、Flo Nuttal、Jessi Manchester、Jim Sylvia、Kelly Violet、Lara Scotton、Mo Coppoletta和Rich D'Amaru等，「還有哪些目標？我想找傳奇人物Filip Leu⋯⋯太多了，不能一一列舉。」

因為找Ami James紋身而認識了NeNe。（圖片來源：《Inked》/ig︰martindninja）

Dobson信任他所選擇的紋身師，「我喜歡他們的風格，讓其自由發揮。紋界非常支持我的舉動，經常向我推薦其他藝術家。我也是因為Ami James而認識了NeNe。」

NeNe為他設計的chicano圖樣。（圖片來源：《Inked》/ig︰martindninja）

NeNe的chicano風格享負盛名（chicano即奇卡諾人，即墨西哥裔美國人），「我說我的概念是free reign（自由自主），這確實能夠發揮他的所長與技術。接下來的半個小時，NeNe告訴我有關該流派的歷史，解釋圖樣背後的意義。我聽說過他們的文化，在監獄中這種風格象徵著家庭的聯繫。我們也談到音樂，這也是自己從事的行業。」

Dobson將喜歡的風格都紋上身。（圖片來源：《Inked》/ig︰martindninja）

Dobson有時會感到沮喪，「將這些出色的刺青師限制在如此小的範圍內⋯⋯其實每次紋身，我都想刺大圖！但這樣做，就很快填滿皮膚上的空間了。」他身上有一些舊紋身，「遲些會做激光，待痊癒後，再刺上六邊形，「Chris Garver對我說，我的腿具有很好的參考價值，看看二十年後會發生甚麼事。」