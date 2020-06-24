「愚昧紋身」 結合當代藝術　直播以腳代手發揮社交媒體最大威力

愚昧風格紋身（Ignorant style tattooing）的普及程度，近年迅速增長，儘管有些人無法接受這些像是亂刺的圖樣。

以腳代手的紋身直播。(圖片來源：ig/rixardtattoo)

藝術家Rixard Roomba來自西班牙，在大學時主修fine arts，2012年開始接觸紋身這門專業，「我嘗試將Germes Gang的用色，Jan Hakon Erichsen、Marina Fujiwara和Pablo Rochat的風格融入自己的作品中。」

全程都係用腳，睇得好開心！ (圖片來源：ig/rixardtattoo)

紋身的過程有多「愚昧」？「當代藝術與紋身結合，必須發揮社交媒體的最大影響力。」具體來說，即是在YouTube、instagram、facebook、TikTok等做直播，吓！那有多驚天地泣鬼神？不要diss住，先聽聽Rixard解釋，「我的表演與傳統紋身背道而馳。首先我拿起裝有外置電源的紋身槍，在公園踏著單車做live，從後而上在一名刺青愛好者的手臂上刺上一架單車！過程既困難又荒謬。」

疫症大流行，人們需要隔離，Rixard以skype直播。 (圖片來源：ig/rixardtattoo)

之後，他發表了《Foot》的video，短時間內的觀看次數就衝破一百萬，「我第一次以腳代手，用腳趾夾著紋身槍，在朋友Pipi的頭上刺青，很難保持平衡呢！」自此之後，很多陌生人主動聯絡Rixard，希望參與這種非一般的紋身體驗。

西班牙馬德里、荷蘭阿姆斯特丹兩地合作下的刺青。 (圖片來源：ig/rixardtattoo)

COVID-19大流行，對他的國家造成沉重打擊，人們需要隔離，「我透過skype直播，自己身處馬德里，引導另一個在荷蘭阿姆斯特丹的紋身發燒友使用紋身機器，他將按照我的動作在其身上刺青。」

在公園做live，踏著單車刺單車圖樣！ (圖片來源：ig/rixardtattoo)

這些紋身都是永久性的，Rixard的風格主要有三種，「第一是抽象塗鴉，粗線為主，幼線輔助。另一種是線條設計，我喜歡用來刺彩色的龍，出到來的效果富有力量。第三種是像 blo pens的模糊效果。」諗頭多多的他，未來的計劃是？「我想拉住小提琴幫人紋身、搖控著無人機進行刺青⋯⋯這種紋身表演，紀錄身體演變過程、是生命的紀錄，希望人們不要戴著有色眼鏡，視之為骯髒和缺陷。」