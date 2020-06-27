《生化危機》系列動作特技女演員意外折肢　佛教紋身重建身心靈

2015年，英國特技演員Olivia Jackson在南非開普敦拍攝《生化危機︰終極屍殺》Resident Evil︰The Final Chapter，代替主角Milla Jovovich上陣；當她騎著摩托車高速行駛時，與一台裝吊著攝像機的車輛相撞──Olivia昏迷了十七天，前臂需截肢 ; 還有腦震盪、脊椎扭曲、肩膀脫臼、肋骨斷裂、肺部被刺穿等多達二十項的傷患。

折了肢的Olivia Jackson，以佛教紋身治療傷患。（圖片來源：ig/oliviathebandit）

最近南非法院裁定Olivia勝訴，意外是由當地公司Bickers Actions SA疏忽所造成，案件擾攘多年，總算告一段落。Olivia表示︰「我想念自己的面孔、身體和前世。現在終於證明這不是我的錯。我在十九歲接觸藏傳佛教，經常前往印度的寺院學習和冥想，事故之後，也是靠佛教紋身提醒自己，重建身心靈。」

意外令她脊椎扭曲，昏迷了十七天。（圖片來源：ig/oliviathebandit）

她手上刺有一朵蓮花，「Phema Lhamo是我的佛教名字，意為蓮花女神。『Hri』，佛教術語，這音節的意思代表尊重、覺醒。手臂上刺著一些藏語單詞：『無常』，生活中的一切都是不斷變化和發展、『尋找平靜』是非常重要的心態、『勇氣』是令我度過挑戰時刻的關鍵。」

最近南非法院裁定她勝訴，Olivia不時健身，努力重建生活。（圖片來源：ig/oliviathebandit）

Olivia在南非的一個農場長大，小時候就跳跳紮紮，「成長環境為我的職業生涯打下良好基礎。」她在法國電影《The Burma Conspiracy》初試啼聲，參與過《銀河守護隊》Guardians of the Galaxy、《復仇者聯盟：奧創紀元》Avengers︰Age of Ultron、《末日先鋒：戰甲飛車》Mad Max︰Fury Road和「星戰」系列等電影的動作特技演出。

熱愛極限運動的她，也刺上了數字49，紀錄這段經歷。（圖片來源：ig/oliviathebandit）

三十六歲的Olivia仍然猶有餘悸，「那天拍攝時，我不能戴頭盔，當時下著雨。本來的計劃是在安全距離下，吊臂攝影機抬升到我的頭頂上 ; 但他們改變了一些非常重要的事情，導致機器衝向我的頭部和上半身⋯⋯我的身體受到很多大傷害，沒法思考未來，只能著眼於現在；可悲的是，有時會覺得自己永遠不會康復，看著紋身，又會有所啟發。」