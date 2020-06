《生化危機》系列動作特技女演員意外折肢　佛教紋身重建身心靈

2015年,英國特技演員Olivia Jackson在南非開普敦拍攝《生化危機︰終極屍殺》Resident Evil︰The Final Chapter,代替主角Milla Jovovich上陣;當她騎著摩托車高速行駛時,與一台裝吊著攝像機的車輛相撞──Olivia昏迷了十七天,前臂需截肢 ; 還有腦震盪、脊椎扭曲、肩膀脫臼、肋骨斷裂、肺部被刺穿等多達二十項的傷患。

折了肢的Olivia Jackson,以佛教紋身治療傷患。(圖片來源:ig/oliviathebandit)

最近南非法院裁定Olivia勝訴,意外是由當地公司Bickers Actions SA疏忽所造成,案件擾攘多年,總算告一段落。Olivia表示︰「我想念自己的面孔、身體和前世。現在終於證明這不是我的錯。我在十九歲接觸藏傳佛教,經常前往印度的寺院學習和冥想,事故之後,也是靠佛教紋身提醒自己,重建身心靈。」

意外令她脊椎扭曲,昏迷了十七天。(圖片來源:ig/oliviathebandit)

她手上刺有一朵蓮花,「Phema Lhamo是我的佛教名字,意為蓮花女神。『Hri』,佛教術語,這音節的意思代表尊重、覺醒。手臂上刺著一些藏語單詞:『無常』,生活中的一切都是不斷變化和發展、『尋找平靜』是非常重要的心態、『勇氣』是令我度過挑戰時刻的關鍵。」

最近南非法院裁定她勝訴,Olivia不時健身,努力重建生活。(圖片來源:ig/oliviathebandit)

Olivia在南非的一個農場長大,小時候就跳跳紮紮,「成長環境為我的職業生涯打下良好基礎。」她在法國電影《The Burma Conspiracy》初試啼聲,參與過《銀河守護隊》Guardians of the Galaxy、《復仇者聯盟:奧創紀元》Avengers︰Age of Ultron、《末日先鋒:戰甲飛車》Mad Max︰Fury Road和「星戰」系列等電影的動作特技演出。

熱愛極限運動的她,也刺上了數字49,紀錄這段經歷。(圖片來源:ig/oliviathebandit)

三十六歲的Olivia仍然猶有餘悸,「那天拍攝時,我不能戴頭盔,當時下著雨。本來的計劃是在安全距離下,吊臂攝影機抬升到我的頭頂上 ; 但他們改變了一些非常重要的事情,導致機器衝向我的頭部和上半身⋯⋯我的身體受到很多大傷害,沒法思考未來,只能著眼於現在;可悲的是,有時會覺得自己永遠不會康復,看著紋身,又會有所啟發。」