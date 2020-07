Johnny Depp改前度紋身被前妻嘲笑後動粗　上庭表示這是「騙局」

Johnny Depp和Amber Heard在英國時間周三抵達倫敦。倫敦高等法院獲悉,前者第一次毆打其前妻時,是因女方嘲笑他手臂上的紋身「WINO FOR EVER」。

五十七Johnny Depp與三十四歲的Amber Heard日前抵達法院,四年關係最終對簿公堂。 (圖片:Victoria Jones / PA)

Depp承認有酗酒問題,一再否認試圖向Heard動粗 ; 該男星同時控告英國《太陽報》(The Sun)誹謗,理由是對方發表一篇描述他「毆打妻子的故事」,要求該報及其執行編輯Dan Wootton賠償損失。

代表《太陽報》的Sasha Wass QC在庭上表示,Depp手臂本來刺有「WINONA FOR EVER」字樣(1990年代與Winona Ryder相戀),分手後,紋身改成「WINO FOREVER」。Wass續說,2013年,男方「從馬車上跌下,當時正在吸食毒品和酗酒」Heard取笑那個紋身,「你的行為像個無家可歸的酒鬼(like a wino and an alcoholic)。」

Wass質問Depp︰「然後你就給Heard一記耳光,那是第一次。」他打了她三巴掌,因為女方只是盯著他。男方表示忘了有關紋身笑話而引起的爭論。Wass表示該男星隨後崩潰、哭泣,承諾永遠不會再打她,「他將自己的行為歸咎於『疾病』,並第一次談到『怪物』,他在酒精和毒品的影響下,改變了自我。」

1990年代與Winona Ryder相戀,男人右手手臂有著「WINONA FOR EVER」紋身。(網上圖片)

Depp反擊前妻道︰「我曾經多次看到她吸毒,不僅用剃鬚刀將可卡因切成線,還用手指將其塗抹在牙齦上⋯⋯」據稱第二次家暴,因為女方家中掛著前男友Tasya van Ree的畫像,Depp憤怒下用手背拍打Heard,女方感到痛苦,因為他戴著大戒指。

Wass聲稱男方欲放火燒畫,Depp說︰「我會嫉妒,但我從沒打過她。」同時否認曾把Heard的狗Pistol吊在車窗外,但承認曾把牠放進微波爐,「那是一種幽默。」

法庭上公開Depp與一位朋友Paul Bettany的訊息,Wass說︰「兩個人開玩笑說Heard是個『女巫』,讓我們燃燒她。」

Depp是萬人迷,有女網友表示Heard誣陷自己偶像,要求換角,否則罷看,《Aquaman 2》。(圖片︰IMDB)

Wass認為男方對她的當事人像「道德警察」的行為表示不滿。Depp在法庭的書面陳述中則表示,前妻從不支持他為克服酒癮、毒癮而付出的努力。

然後,Wass朗讀了Heard撰寫但從未發送給Depp的電子郵件,內容是這樣的︰「我不知道自己能否再忍受下去。就像有一個Dr Jekyll與 Mr Hyde,一半我瘋狂地愛著,另一半嚇我一跳。直到為時已晚,我才真正知道要與哪個人打交道。」 (蘇格蘭小說家Robert Louis Stevenson名作《變身怪醫》Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde,講述善惡截然不同的雙重人格的故事)。

Depp指控這是Heard早有預謀的「騙局」,「她的指控明顯是不真實的。」