Johnny Depp改前度紋身被前妻嘲笑後動粗　上庭表示這是「騙局」

Johnny Depp和Amber Heard在英國時間周三抵達倫敦。倫敦高等法院獲悉，前者第一次毆打其前妻時，是因女方嘲笑他手臂上的紋身「WINO FOR EVER」。

五十七Johnny Depp與三十四歲的Amber Heard日前抵達法院，四年關係最終對簿公堂。 （圖片：Victoria Jones / PA）

Depp承認有酗酒問題，一再否認試圖向Heard動粗 ; 該男星同時控告英國《太陽報》（The Sun）誹謗，理由是對方發表一篇描述他「毆打妻子的故事」，要求該報及其執行編輯Dan Wootton賠償損失。

代表《太陽報》的Sasha Wass QC在庭上表示，Depp手臂本來刺有「WINONA FOR EVER」字樣（1990年代與Winona Ryder相戀），分手後，紋身改成「WINO FOREVER」。Wass續說，2013年，男方「從馬車上跌下，當時正在吸食毒品和酗酒」Heard取笑那個紋身，「你的行為像個無家可歸的酒鬼（like a wino and an alcoholic）。」

Wass質問Depp︰「然後你就給Heard一記耳光，那是第一次。」他打了她三巴掌，因為女方只是盯著他。男方表示忘了有關紋身笑話而引起的爭論。Wass表示該男星隨後崩潰、哭泣，承諾永遠不會再打她，「他將自己的行為歸咎於『疾病』，並第一次談到『怪物』，他在酒精和毒品的影響下，改變了自我。」

1990年代與Winona Ryder相戀，男人右手手臂有著「WINONA FOR EVER」紋身。（網上圖片）

Depp反擊前妻道︰「我曾經多次看到她吸毒，不僅用剃鬚刀將可卡因切成線，還用手指將其塗抹在牙齦上⋯⋯」據稱第二次家暴，因為女方家中掛著前男友Tasya van Ree的畫像，Depp憤怒下用手背拍打Heard，女方感到痛苦，因為他戴著大戒指。

Wass聲稱男方欲放火燒畫，Depp說︰「我會嫉妒，但我從沒打過她。」同時否認曾把Heard的狗Pistol吊在車窗外，但承認曾把牠放進微波爐，「那是一種幽默。」

法庭上公開Depp與一位朋友Paul Bettany的訊息，Wass說︰「兩個人開玩笑說Heard是個『女巫』，讓我們燃燒她。」

Depp是萬人迷，有女網友表示Heard誣陷自己偶像，要求換角，否則罷看，《Aquaman 2》。（圖片︰IMDB）

Wass認為男方對她的當事人像「道德警察」的行為表示不滿。Depp在法庭的書面陳述中則表示，前妻從不支持他為克服酒癮、毒癮而付出的努力。

然後，Wass朗讀了Heard撰寫但從未發送給Depp的電子郵件，內容是這樣的︰「我不知道自己能否再忍受下去。就像有一個Dr Jekyll與 Mr Hyde，一半我瘋狂地愛著，另一半嚇我一跳。直到為時已晚，我才真正知道要與哪個人打交道。」 （蘇格蘭小說家Robert Louis Stevenson名作《變身怪醫》Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde，講述善惡截然不同的雙重人格的故事）。

Depp指控這是Heard早有預謀的「騙局」，「她的指控明顯是不真實的。」