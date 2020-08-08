【紋身電影】盤點重口味紋身影片　經典《龍紋身的女孩》，還有……

紋身文化有種獨特魅力，令人聯想起儀式、神秘、性感、血腥甚至死亡，它同時是恐怖驚慄電影的一個小眾而恆常的主題；以下有關刺青的電影，自詡發燒友的你又睇過幾多套？

上世紀八十年代的《Tattoo》，Bruce Dern今年已經八十四歲，近年是Quentin Tarantino的御用演員，參與了《從前，有個好萊塢》Once Upon a Time in Hollywood等等。（圖片來源：《Tattoo》）

《Tattoo》（1981）——廣告奇才初拍電影

Bob Brooks是著名攝影師和廣告人，獲獎無數。在1970年代至1980年代拍過不少令人難忘的廣告︰有興趣可以上網搜尋關鍵字Smash Martians、JR Hartley（Yellow Pages廣告中的虛構人物）。

《Tattoo》是他僅有自編自導的長片，加上製作人是享負盛名Joseph E. Levine，野心之大，似乎不甘於純粹作為一部令人毛骨悚然的恐怖片。故事講述擅長日式傳統風格的紋身師，誘騙時裝模特兒進行其「人體藝術」，而且要女方在房間內自慰讓他偷窺，以滿足性慾。扮演刺青師的Bruce Dern，演藝生涯多演性格怪異的角色或變態人物，女主角Maud Adams則活躍於1970年代至2006年代。

男主角在正常社交追求模特兒不果後，不斷騷擾她，更落藥迷暈對方，在其胸部、肩膀和背部刺入墨水圖案⋯⋯Roger Ebert等著名影評人認為︰「影片的開場如此風格化」、「關鍵場面令人失望」、「變成可預測的、緩慢的」；縱使有人將它跟兩套心理驚慄片《的士司機》（Taxi Drive）和《Maniac》相提並論。

《Skin》改編自真人真事，Jamie Bell飾演種族主義者Bryon Widner，婚後乖戾不再，洗掉紋身重新做人。（圖片來源：《Skin》）

《Skin》（2018）——真實事件改編

光頭黨（Skinheads）源自1960年代英國青年工人階級，成員特徵是光頭，後來這股次文化擴展到歐美地區，而且像病毒一樣不斷變種。

生於1977年的「鬥牛犬」Bryon Widner，十四歲加入美國白人勢力光頭黨（White power skinhead，該黨又稱新納粹光頭黨neo-Nazi skinheads）；後來他創立了Vinlanders Social Club，於印第安那州因暴力行為而臭名遠播。《Skin》正是改編自Widner的事跡，在匿名人士捐出近三十萬港元的協助下，他徹底清除面部、頸部和手上的種族主義符號紋身──一年半的時間內進行了二十五次次鐳射手術、十幾次整形手術；他這樣做原來是為自己的下一代樹立「愛與和平戰勝一切」的榜樣。

如果你的嗜好是爆粗，介紹你睇劇情反智、動作場面毫不刺激的《Skinned》。（圖片來源：《Skinned》）

《Anarchy Parlor》 （2014）——芬蘭知名紋身師主演

該砍殺片在立陶宛的首都維爾紐斯取景，芬蘭紋身師和演員Sara Fabel飾演紋身學徒，練習時唔用假皮或豬皮，而是在地牢「圈養」幾名大學生，在他們身上瘋狂地刺，「作品」要給其師傅（即係終極boss）評分，酷刑盛宴結局有扭橋⋯⋯若然喜歡《Anarchy Parlor》這類虐殺電影，可以睇埋《Tattoo》（2002），冇咁重口味嘅可以選擇《Perfect Skin》（2018）。

芬蘭紋身師Sara Fabel（右）的工作室位於洛杉磯南部的帕薩迪納，《Anarchy Parlor》非常血腥，啱晒虐殺片片迷。（圖片來源：《Anarchy Parlor》）

有時，睇爛片都係一種樂趣，ok？《Skinned》（2020）女探員不知自己愛上的紋身師，原來是連環殺人犯，後者誘拐、囚禁獵物，活剝她們刺有紋身的皮膚，人肉製成食物或餵鱷魚。雖然筆者寫到好血腥，但其實官能刺激是零分，bugs多過《天機：富春山居圖》，兩頭唔到岸，伏到不得了。

《Tattoo》是2002年的作品，柏林屢次發生肢解案，死者被削去大塊皮膚，原來黑市流行收藏人皮刺青，似乎這位連環殺手好手緊。（圖片來源：《Tattoo》）

《Perfect Skin》中扮演刺青師的Richard Brake，正是HBO電視劇《權力的遊戲》Game of Thrones的夜王。（圖片來源：《Perfect Skin》）

《Tattoo of Revenge》（2018）——墨西哥《龍紋身的女孩》

本片片長比大部份Marvel超級英雄電影還要長，成一百五十分鐘。

導演Julián Hernández是屢獲殊榮的電影製作人，在視效製作方面有墨西哥的Zack Snyder之稱。《Tattoo of Revenge》是女性充權驚悚片（female empowerment thriller），神秘復仇者在被指控強姦的矮胖老男人的陰莖上刺上蠍子，然後在社交媒體發布對方被羞辱的照片，令人想到《龍紋身的女孩》的套路。

儘管視覺效果雄心壯志︰波希米亞風格、豐富的紋身圖樣、彩色與黑白畫面的跳換，但影片的訊息隨意而凌亂，語理不清，簡單來說，導演純粹拍來自high。