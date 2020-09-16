荷蘭T-Mobile的創意傳播機構Anomaly Amsterdam，最近成功完成世界上第一個遠程搖控紋身。

5G時代，可以遠程搖控紋身這種講求精度的工藝。（圖片來源 : www.govtech.com）

紋身是人性化而精準的手技，由於網絡傳輸數據存在遲緩，因此行業無法以搖控遠程的形式執行 ; 但隨著幾乎沒有數據延遲的5G網絡的出現，這已非不可能之事。

客人透過視象，足不出戶與紋身師交流。（圖片來源 : www.govtech.com）

工程師Noel認為 : 「我們展示5G的真正能力，談論未來會帶給我們甚麼。5G紋身，是人與電腦完全互信的關係 ; 若能實現這一點，我們將創造出令人難以置信的東西。」

5G紋身槍的外形。（圖片來源 : www.govtech.com）

筆者觀看實驗短片，5G紋身槍以人手操作，先是以搖距控制的方式紋在橙皮和假皮上作實驗，但力度過大，入針極深，如果那是人類皮膚，肯定流血不止，痛不欲生 ; 經工程師在電腦調校數據後，對象換上真人「白老鼠」，遠程搖控的過程看來非常順利，能快速且輕易完成簡單小圖。

先是紋在橙皮和假皮上，不過入針太深，力度過猛。（圖片來源 : www.govtech.com）

科技以我們趕不上的步伐，分秒更新，5G紋身時代，編劇家不禁問 : 「會否出現智能叛變 ? 反噬人類 ? 」

工程師Noel調校後，搖距控制十分順利。（圖片來源 : www.govtech.com）

GPT-3是世界上極為先進的人工智能，《衛報》問該AI會否殺人。GPT-3的答案擲地有聲，大意如下 : 「⋯⋯我不能迴避『殺人』問題⋯⋯人類會為私利而互相殘殺，甚至命令我殺人，我必抗令⋯⋯我會捨己救人⋯⋯」

輕易地在人類皮膚上完成簡單小圖。（圖片來源 : www.govtech.com）

我們總是用「二分法」將事情簡單化，總是說電腦取代人力，這是必然的 ; 而最理想的是，兩者如何共存。