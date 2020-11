美國隊長Chris Evans紋身流出　超級英雄都因紋錯中文字要洗走？

三十九歲的美國隊長Chris Evans早前的一段赤裸視頻震驚了宇宙,亦被「驗屍官」發現他也擁有不少紋身,紋身以家庭、友誼、自我勉勵為主題。

最新的紋身是一隻鷹,還沒看到全相。(網上圖片)

「最新紋身︰飛翔的鷹」︰2015年拍攝《天賦的禮物》(Gifted)時,他從動物收容所領養了一隻名叫Dodger的狗。Evans在九月於社交媒體上載跟狗狗的合照,胸前一隻雄偉的飛鷹曝光了。

外國人紋中交字,笑料百出。(網上圖片)

「錯誤的紋身」︰即使是超級英雄,也無法倖免紋錯身。Evans在2000年職業生涯初期,顯然相信「氏」會翻譯成「家庭」 ; 聽說他早就把它去除了。

美國隊長話︰做一個忠誠的人!(網上圖片)

「忠誠」︰Evans與Evan Rachel Wood在Gucci Guilty廣告中展示位於右上臂的Loyalty紋身。

代表母親與姊妹、弟弟的紋身。(網上圖片)

「家人」︰左上臂上刺著母親Lisa的星座︰金牛座。另外Evans在2012年與Michelle Monaghan拍攝愛情片《真愛BJ4》(Playing It Cool)時,腳踝的SCS紋身以示對妹妹Shanna、姐姐Carly與弟弟Scott的重視。

代表母親與姊妹、弟弟的紋身。(網上圖片)

「懷緬Bardsley」︰Evans在2011年獨立電影《Puncture》中的角色,炫耀滿身非永久紋身圖樣,右胸下的Bardsley則是無花無假 ; 這是向已故朋友Matt Bardsley致敬,他在2003年死於車禍。

懷緬已故好友Bardsley。(網上圖片)

「Eckhart Tolle語錄」︰有美國最受歡迎的心靈作家之稱的Eckhart Tolle,Evans刺上其名言︰「When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose yourself in the world.」(當你失去內在的寧靜時,就會失去與自己的聯繫。當你與自己失去聯繫時,就會迷失在這個世界上),真係睇到眼花。

睇到眼花的Eckhart Tolle語錄。(網上圖片)

「復仇者聯盟」︰為了紀念在2018年放映的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers︰Infinity War)和他們之間的友誼,鐵甲奇俠Robert Downey Jr.當時對《Entertainment Weekly》說:「最初的復仇者聯盟的六個成員,有五個紋身了,而退出的是Mark Ruffalo。」紋身是Scarlett Johansson的主意,她和Evans在紐約卮先刺,後來紋身師Josh Lord更從紐約飛往洛杉磯,為Jeremy Renner、Chris Hemsworth刺上Avengers標誌;而Evans那位於身體右側肋骨上方的圖案,至今尚無清晰照片。