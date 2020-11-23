美國隊長Chris Evans紋身流出　超級英雄都因紋錯中文字要洗走？

三十九歲的美國隊長Chris Evans早前的一段赤裸視頻震驚了宇宙，亦被「驗屍官」發現他也擁有不少紋身，紋身以家庭、友誼、自我勉勵為主題。

最新的紋身是一隻鷹，還沒看到全相。（網上圖片）

「最新紋身︰飛翔的鷹」︰2015年拍攝《天賦的禮物》（Gifted）時，他從動物收容所領養了一隻名叫Dodger的狗。Evans在九月於社交媒體上載跟狗狗的合照，胸前一隻雄偉的飛鷹曝光了。

外國人紋中交字，笑料百出。（網上圖片）

「錯誤的紋身」︰即使是超級英雄，也無法倖免紋錯身。Evans在2000年職業生涯初期，顯然相信「氏」會翻譯成「家庭」 ; 聽說他早就把它去除了。

美國隊長話︰做一個忠誠的人！（網上圖片）

「忠誠」︰Evans與Evan Rachel Wood在Gucci Guilty廣告中展示位於右上臂的Loyalty紋身。

代表母親與姊妹、弟弟的紋身。（網上圖片）

「家人」︰左上臂上刺著母親Lisa的星座︰金牛座。另外Evans在2012年與Michelle Monaghan拍攝愛情片《真愛BJ4》（Playing It Cool）時，腳踝的SCS紋身以示對妹妹Shanna、姐姐Carly與弟弟Scott的重視。

代表母親與姊妹、弟弟的紋身。（網上圖片）

「懷緬Bardsley」︰Evans在2011年獨立電影《Puncture》中的角色，炫耀滿身非永久紋身圖樣，右胸下的Bardsley則是無花無假 ; 這是向已故朋友Matt Bardsley致敬，他在2003年死於車禍。

懷緬已故好友Bardsley。（網上圖片）

「Eckhart Tolle語錄」︰有美國最受歡迎的心靈作家之稱的Eckhart Tolle，Evans刺上其名言︰「When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself. When you lose touch with yourself, you lose yourself in the world.」（當你失去內在的寧靜時，就會失去與自己的聯繫。當你與自己失去聯繫時，就會迷失在這個世界上），真係睇到眼花。

睇到眼花的Eckhart Tolle語錄。（網上圖片）

「復仇者聯盟」︰為了紀念在2018年放映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers︰Infinity War）和他們之間的友誼，鐵甲奇俠Robert Downey Jr.當時對《Entertainment Weekly》說：「最初的復仇者聯盟的六個成員，有五個紋身了，而退出的是Mark Ruffalo。」紋身是Scarlett Johansson的主意，她和Evans在紐約卮先刺，後來紋身師Josh Lord更從紐約飛往洛杉磯，為Jeremy Renner、Chris Hemsworth刺上Avengers標誌；而Evans那位於身體右側肋骨上方的圖案，至今尚無清晰照片。