【2021年紋身潮流展望】十大來年必紋圖樣　預視紋身設計新趨勢

似乎沒有人能抗拒紋身，時尚潮流網媒《Bustle》最近接觸了許多著名紋身師，例如Body Electric Tattoo的Brian Keith Thompson、Royal Heritage Tattoo的Huka Lewis，Ink & Dagger的Alysha Howard和位於羅斯韋爾的專業人士，聊聊2021年火熱的墨水設計。

他們認為過去幾年中流行的主題例如符號、簡約風格繼續是趨勢，但新的佈局亦是意料之內。如果你打算在明年紋身，不妨看看專家的預測。在紋身世界有句「金句」：紋身很小，並不意味著它就不能複雜精細 (Just because a tattoo is tiny doesn't mean it can't be intricate.)。

蓋圖 (Cover-Ups)

「蓋圖將會成為熱潮！」這則令人驚訝的預言來自Royal Heritage Tattoo的Huka Lewis。 對她來說2021年將是「蓋圖之年」或完成那些未完成紋身，「因為lockdown (世界各地因疫情肆虐而封城) 使人們有很多時間思考，思考他們不喜歡的東西以及他們想要改變的東西。計劃往往趕不上變化，活在當下，為甚麼還要等待呢？」

Huka Lewis認為疫情、封城使人們思考當下，遮蓋或完成未完成之紋身。(圖片來源：ig/imhuka)

象徵紋身 (Symbolic Tattoos)

Body Electric Tattoo的明星紋身師Brian Keith Thompson說，明年紋身趨勢是象徵性質的紋身，例如宗教標誌、紀念刺青，設計可以從一個十字架到一片雲，任何夠能代表你的信念的東西。

德國文藝復興時期著名畫家Albrecht Dürer的《祈禱之手》，繼續成為熱門刺青主題。(網上圖片)

大面積紋身 (Large Statement Pieces)

Thompson續稱，大型作品越來越受歡迎，「想一想Cardi B的孔雀紋身吧！2020年世界崩潰了，人們奉行『我沒有東西可以輸掉』的哲學，那為何不花一筆大錢呢？相反小紋身的勢頭可能會下降。」

Cardi B的巨大孔雀紋身。(圖片來源：ig/iamcardib)

最小型的 (Minimal)

在名人中頗受歡迎紋身師Johnny Dagger，並不同意Thompson之說，他認為大、小紋身能共存，「最小型的紋身就像小飾品，你可以從旁把它們收集起來，為造型打扮錦上添花。這些小設計既簡單又深刻，這種趨勢由今年持續到明年。」

Johnny Dagger的單針小字。(圖片來源：ig/johnny_dagger)

可見的位置 (Visible Placement)

與Thompson對大型作品的預測相符，Body Electric Tattoo另一位刺青師的Ray Jimenez說，「能見度高的人體藝術必會大行並道！大多數有紋身的人都希望能夠展示作品，前臂、手指等是理想的位置，別再偷偷摸摸了！」

紋身是用來展示的。(圖片來源：http://bodyelectrictattoo.com/)

對稱 (Symmetry)

Jimenez同時預測，「並非所有紋身都必須具有某種含義，例如曼荼羅 (Mandala) 或對稱的圖案，人們的審美觀更開放。」

對稱圖案繼續大行其道。(網上圖片)

迷幻風格 (Psychedelic Styles)

SparrowHawk紋身店的老闆Amy Leavell Bransford認為明年鮮豔色彩和大膽黑色線條的構圖將成主流，並指出旗下紋身師Brucie的作品是很好例子。Brucie 不同意Jimenez所說，她認為︰「我將自己的風格描述為超現實主義，是psychedelic acid art，紋身圖樣有啟發意味。」

Brucie具有啟發性質的超現實主義的刺青設計。(圖片來源：ig/bruciexbruce)

占星術 (Astrology)

英國的紋身師Zaya說，占星術和受天文學啟發的刺青作品會在新一年急速增長，「2021年的紋身趨勢將會充滿神秘元素的，人們對星座、太陽和月相越來越感興趣，越來越研究。」

充滿神秘感的月亮是熱門風格。(圖片來源：akira_tattoo_hk)

花卉 (Florals)

Zaya同時告訴《Bustle》，「花卉紋身繼續作為older standby在墨水世界徘徊。花語有很多涵義，例如開花代表時機成熟了，也可以是對親人的回憶。」

花卉紋身很有吸引力，花語有很多涵義。(圖片來源：ig/diana.severinenko)

擴展 (Expansions)

佐治亞州亞特蘭大郊區的城市羅斯韋爾，Ink & Dagger的藝術家Alysha Howard稱︰「積少成多！我最近許多的客戶都是從小東西開始紋，漸漸對紋身上癮， 然後數量越來越多、尺寸更大。最後決定要紋『七分袖』甚至『炸手炸腳』！社會上對刺青的接受程度越來越高，人們的選擇會越來越大膽。」