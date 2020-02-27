【影像背後】印度宗教衝突　《路透》攝記拍下穆斯林遭圍毆

2月24日下午，Mohammad Zubair從新德里東北一間社區清真寺行路回家，路上遇到聚集的人群，於是Zubair轉向旁邊的行人隧道想要避開地面的騷動；事情證明這是個錯誤決定，他應該直接調頭逃走。 幾秒後，他便捲縮在地，被十數人包圍，並以木棍或鐵棍襲擊，他頭部出血，濺到衣服上面。圍毆的人變本加厲，Zubair一度以為自己會被打死。 攝影：Danish Siddiqui／路透社 翻譯：蘇煒然

Mohammad Zubair（37歲）遭圍毆受傷。（Danish Siddiqui／路透社）

Zubair身處在巿裏另一頭的親戚的家裏，頭上包紮着繃帶，將自己的視點告訴路透社。

「他們見到我孤身一人，他們見到我的帽子、胡鬚、長袍（shalwar kameez），辨識到我是一名穆斯林。」Zubair說：「他們隨即作出攻擊，同時高呼口號。這哪裏還有人性？」

事發時，穆斯林跟印度教徒已在街頭衝突多個小時，在被石躉和鐵欄分隔的道路兩邊，雙方互相投擲石塊和汽油彈。

高喊着支持印度教口號的人，忽然將注意力投放到一名手無寸鐵的人身上，僅僅因為他是一名穆斯林。這是一個訊號，顯示了印度的兩個主要宗教之間的鴻溝。

衝突源自去年12月莫迪政府推行《公民身份法》修正案，該法案向來自鄰近國家的「宗教少數群體」提供捷徑獲得印度公民權，旨在保護被迫害群體，包括印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、帕西人（拜火教）和基督教徒等，唯獨伊斯蘭教徒不在名單之列。印度穆斯林認為法案歧視，且顯示了政權正偏離印度統傳的世俗主義。這引發多次的示威及警民衝突，繼而擴大至不同宗教間巿民的衝突。

莫迪所屬的執政黨印度人民黨一直否認歧視的指控，在今次的事件中亦指責反對派。該黨發言人表示不會支持任何形式的暴力，認為是反對派趁美國總統特朗普訪問印度期間，引發混亂以圖破壞印度形象。「這是百份百有預謀的。」發言人又指政府已調派準軍事部隊控制事態，「我相信24小時內一切都會變好。」

被打到失去意識的Zubair最終由其他穆斯林救走。他們擲石驅趕施襲者，並上前救助，將Zubair送到醫院。「當時我以為自己無法生還，」Zubair憶述：「只能向真主祈求。」