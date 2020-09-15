影像背後｜採訪白羅斯示威　港攝記一度被捕　情急下記憶卡藏內褲

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日的大選中成功連任，觸發民眾質疑選舉舞弊，過去一個月持續上街示威；盧卡申科以武力鎮壓，多次衝突造成傷亡，大批民眾被捕。港人攝記A在當地採訪時亦一度被警方拘留，更被沒收了其中一張記憶卡，幸情急生智下成功將另一張記憶卡藏起來。 「01影像」訪問A及他的同事K，兩人年約30歲，由於仍身處當地，因此只以代號示人。 （圖片由受訪者提供）

9月6日，白羅斯明克斯，示威者揚起巨大「白紅白」舊白羅斯旗，一人在旗下舉起雨傘。（受訪者A提供）

望港人放眼世界

A和K是自由攝影記者，由去年採訪香港反修例運動開始，為不同國際通訊社、外國及本地新聞媒體提供照片。他們觀察到香港人普遍對國際新聞不敏感，希望藉着以港人身份到外國採訪，將資訊帶回香港，能夠鼓勵港人放眼世界。又認為既然香港的示威者去年要求國際關注香港局勢，相對地也應該了解外國爭取民主的一代人。「我認為今時今日很多抗爭思潮推動，並不是因為地域界限的問題，而是抗爭中的示威者普遍有着相同類似的價值及追求。」又引述梁繼平觀點，指同理心將相同理念的港人連繫成為共同體，希望港人對外國民主運動也抱有同理心。

靠當地行家巿民提供協助

兩人從歐洲轉機到達白羅斯，9月2日入境，在明克斯機場已感受到氣氛肅殺。海關關員仔細檢查證件，用放大鏡觀察護照的每一個角落和摺痕，又多番問話。他們亦得知較早時候有多名歐美記者在機場被遺返。

他們未能聘請當地採訪助手（Fixer），唯一一名聯絡人在數周之前亦已因為感到人身安全受威脅，逃到波蘭。A和K只好透過互相網聯繫當地記者或示威者，並獲介紹相關人士及協助簡單的翻譯工作。就他們在巿面所見，民眾一面倒支持示威運動，普通巿民及示威者亦對兩人友善，亦對有亞洲面孔的記者到來採訪感到好奇。

在採訪過程中，不少示威者向A和K表示曾向香港示威者學習，包括使用Telegram通訊軟件溝通，以快閃式、流水式遊行和示威，使用「Be Water」策略。更有示威者說當地正醞釀類似香港「黃色經濟圈」的概念，呼籲抵制親政府或親俄機構和集團、支持本地產業，甚至呼籲外國企業撤出。

記者處境艱難 成警員優先目標

然而警方對他們的態度截然不同，普遍帶敵視心態，在拘捕行動中亦似乎傾向優先拘捕記者。白羅斯政府對當地傳媒採取發牌制度，媒體需向政府登記方可營運，在此時期外國記者的申請幾乎不可能獲得通過。然而即使是「擺正牌」的記者（主要是本地或俄羅斯記者），亦時常在現場採訪期間被警方拘留，部分更被起訴參與非法集結。根據A認識的一名當地傳媒TUT.BY記者說，過去3星期共有8名同事被捕，其中2名至今仍未獲釋。

A亦在當地時間9月6日下午6時被捕，大約4小時後，同日晚上10時獲釋。他憶述事發經過，當日下午採訪近十萬人參與的大遊行，示威人士由獨立廣場遊行至獨立宮，並與防暴警員對峙。同事K預計不久警方便會展開拘捕行動，已有心理準備隨時要跑。

9月6日，白羅斯明克斯，示威者揚起巨大「白紅白」舊版白羅斯國旗。（受訪者A提供）

親歷被捕 內褲藏記憶卡

A當時並非站在最前，以為警方會先拘捕站在他前方的示威者，於是當防暴警員突然向前衝，他只是連忙拍下照片，不料轉眼間防暴警員已在身後，並捉着他的背包。「我第一時間是希望除下背包逃跑。」但其他警員趕到，A料得自己無法脫身，心思轉移到如何保護之前拍下的照片。他的相機設有雙記憶卡槽，一張卡記錄JPEG檔案，另一張記錄RAW檔案，A趁混亂間警員不覺，在被全完制伏前將其中一張記憶卡收進內褲中。

A先被押到封鎖線之中，面對裝甲車跪地。警員搶去他的相機，他對警員說：「若你不喜歡，可以將照片刪去」，但對方冷笑下拳擊他後腦位置數下，令他感到暈眩，似是警告他要乖乖聽話，A隨後被押上裝甲車。

K與A相距一條行車線，他直言不敢相信A被捕，但自己亦被數十名防暴警員從後追趕，「見人便捉。」他跑至一個公園時，遇見一班剛遊行完的婦孺，他在當地採訪數日，經驗告訴他警方對女性的警戒心較低，於是混入其中，成功脫難。

問話後獲釋 被勸離開明克斯

A當時無法知曉裝甲車行駛的目的地，也不知道會否被長期關押甚至起訴。車上他被安排與另外兩名當地示威者坐在後座，警員自己則坐在前座，兩者中間隔着一個細小的圓型氣窗。A借助車廂昏暗環境，趁警員不覺與K取得聯絡。終於裝甲車到達警署，A再被警員問話3個多小時後獲釋，「可能我是外國人，所以沒有被脫衣搜身」，警員未有檢查照片已沒收了A相機中的記憶卡，但褲中保存了RAW檔案的記憶卡沒被搜出，重要的現場記錄亦得以保存。

在警署裏A與其他被捕示威者因言語不通只能有基本眼神接觸，他趁警員不為意與一名被捕示威者交換了IG，但至今仍然無法聯絡，估計對方很可能會被拘留至上庭審訊。離開警署時警方建議A離開明克斯，不過他和同事最終決定按原定計劃逗留至月底。

白羅斯至今仍然幾乎幾日都有示威活動，周末則會有較大型的集會。在有大型遊行示威的時間，巿中心及周邊仍然採取斷網措施，即使手提電話顯示收到訊號，卻無法接通互聯網。

採訪衝突時遇深刻經歷 香港也試過

A回憶在香港也有過深刻的採訪經歷。今年母親節（5月10日），警方晚上在山東街與通菜街交界包圍逾百人，其中包括在現場採訪的傳媒，警員向眾人近距離噴射胡椒噴霧，阻止記者繼續拍攝，並命令眾人蹲或跪下等候逐一查問。A亦是在場採訪的記者之一，滿身胡椒噴霧下對警方攝錄機鏡頭，朗讀全名及展示身份證和記者證後才獲准離開。他將香港現況跟白羅斯對比，指香港亦開始出現拒絕外國記者入境或拒批簽證的情況，竟與白羅斯打壓新聞自由的手法相當，深感諷刺。