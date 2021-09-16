【國際影像】SpaceX平民太空團　船員：似露營車　太空旅遊新一步

近年民間太空技術快速發展，行內龍頭太空探索技術公司（SpaceX）於9月15再次發射火箭。名為「靈感4號」（Inspiration4）的載人任務，將四名平民船員送上575公里高的太空軌道，比國際太空站還要高160公里。

船員並非職業太空人，而是電商公司創辦人、經比賽贏得席位的科學家、因朋友中獎而獲得席位的工程師，還有獲醫院推薦而參加的癌症康復者。他們將乘坐在龍飛船（Dragon capsule）裏，每90分鐘繞地球一圈，預計在太空逗留3日後返回地球。這是首次全船都由「素人」組成，且能到達太空軌道圍繞地球的任務。

船員Chris Sembroski早前受訪時表示，「像一次延長了的露營車旅行。」

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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