【9月精選影像】排長龍補交資料領消費券　歡度中秋大月球下打卡

9月，第二批政府電子消費券發放，但不少市民因填錯或填漏資料，收不到款項，於是要到太子始創中心消費券秘書處外排隊補交資料；新學年開始，雖然只是半日制，但學生們可再次回校，跟老師朋友見面。

政府落實區議員宣誓，分批進行，民主派議員再有多人被「DQ」。多個民間組織或團體正式解散或啟動解散程序，包括支聯會、教協、職工盟。

大澳佈置慶中秋花燈，吸引大量遊客逼爆大澳，搞手最終決定中秋正日、翌日等「熄燈」，讓社區休養生息。林作對鍾培生的拳擊賽終於上演，擂台上揮拳進攻、擂台下口水交鋒，再次引來全城熱議。

「01影像」精選9月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部，圖片編輯：蘇煒然

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