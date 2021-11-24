【國際影像】法屬瓜德羅普島強制醫護接種疫苗 引發民眾連日騷亂

法國位於加勒比海的海外屬地瓜德羅普島，連日爆發抗議新冠防疫措施示威觸發騷亂。

當地工會本月15日開始因不滿醫護人員被強制接種疫苗以及健康通行證等措施發動罷工。示威浪潮其後愈演愈烈，並演變成嚴重騷亂。當地政府18日頒布宵禁令，要求民眾傍晚6時至隔日上午5時不得外出，但仍無法平息騷動，島上多處商店被人搶掠，道路亦被堵塞，街上汽車遭縱火，甚至發生槍擊警察事件。

法國內政部長達爾馬寧，20日宣布，除了早前派出的200名警員之外，會派遣50名警方特種部隊前往當地進持治安。目前估計，瓜德羅普島的警察及憲兵人數，已達2250人。

攝影：路透社

圖片編輯：羅國輝

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