聖誕節・圖輯｜疫情下第二個聖誕　街上摩肩接踵人們留港歡渡節日

新冠肺炎疫情在香港快將兩年，近日因出現變種病毒株Omicron，政府昨日（24日）率先公布將安排已接種兩針新冠疫苗的成人接種第3針加強劑等措施。同時，衛生防護中心公布截至今日（25日）凌晨零時，本港新增25宗輸入個案，數字明顯有所上升。

2021年的聖誕節已是疫情下第二個聖誕節，氣氛明顯沒有去年緊張，但大部分人仍未能出國旅遊而留港過節，街上的人們摩肩接踵，市面熱鬧非常。雖然大家面上的口罩多數時間仍在，但也熟習了戴着口罩回復以往日常，甚至有指出現「報復式消費」的現象。「抗疫疲勞」在佳節下被遺忘已變無可厚非，唯願全球疫情都早日消失，讓大家在歡樂過節時，少一點疫情添上的疙瘩。

攝影：梁鵬威、何柏佳、李澤彤

圖片編輯：周穎瑤

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