國際影像｜美國科羅拉多州山火以大雪緩和　頹垣上積雪訴氣候異常

2021年12月30日，美國科羅拉多州在寒冬中竟然發生了一場大山火，只消2小時火勢的擴散面積便達約650公頃，3萬人需要疏散。這場火最近漸緩和，未有如像年中加州山火般無日無之，但這場山火何以這麼「幸好的」一星期左右就控制到了？因為當地下大雪了。

大雪在元旦降臨，部分地區積雪達15厘米，然而火上加「雪」並不等如拯救。大火到頭來還是燒毀了過千棟民居，數百間建築物受損，頹垣上的積雪標誌着過千戶居民在寒冬下無家可歸，亦令整理甚至重建工作雪上加霜。美國總統拜登昨日（8日）到當地視察災情，並表示已經無法忽視此類山火是被「全球暖化」催化的現實，望藉由再生能源的發展政策能夠得到改善。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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