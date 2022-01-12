圖話｜屯門疑現隱形傳播鏈 藥房四口染疫 屯門檢測中心大排長龍

屯門區懷疑出現隱性傳播鏈，愛定商場群組疫情擴大，政府呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士進行檢測。今日（12日）起在屯門區內增設多個採樣站，今早在屯門兆麟會堂的社區檢測中心，上午8時開始前已有大批街坊排隊，有人更帶同椅子到場排隊。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（11日）在簡報會上表示，有關連個案患者之一為屯門愛定商場東亞大藥房男東主在全基因組測序分析顯示，患者與其20歲確診女兒均帶有Omicron變異病毒株，並確認這兩宗個案與早前染病的國泰航空機組人員有關，更在翻查閉路電視片段，證實確診機組人員上月27日曾到該藥房購物，短暫逗留約五分鐘，藥房東主或因而受感染。

攝影：余俊亮

圖片編輯：羅國輝

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