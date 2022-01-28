【圖輯】冬奧開幕在即　北京如臨大敵　防控疫情確保賽事進行

距離2月4日北京冬奧開幕，已進入最後倒數。然而新冠肺炎至今仍然肆虐，Omicron及Delta變種防不勝防，是北京想完成一個「簡約、安全、精彩」冬季奧運會的最大障礙。

來自外國的運動員、記者、工作人員等，在登機前及抵步後都需要接受核酸檢測，且一到達北京首都國際機場，便要進入閉環管理，由入境到出境，都在封閉的環境之中；從機場到酒店、酒店到場館，都由賽會的專車接送，不會和外界接觸。當局甚至提醒北京市民遠離任何交通意外現場，以防萬一涉事的是冬奧相關車輛，閉環將出現漏洞。

封環以外，北京亦嚴控本地疫情，針對疑似播毒的國際郵件及運送人員落實管控，又要求豐台區近200萬居民接受檢測。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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