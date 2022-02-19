國際影像｜巴西山城暴雨釀多宗山泥傾瀉　至少117人死房屋被沖毀

巴西里約熱內盧州北部山城彼得羅波利斯（Petrópolis）2月15日在3小時內雨量多達258毫米，為過去1個月的總和。雨水引起山泥傾瀉，汽車及房屋被沖毀，街頭遭洪水氾濫。巴西國家民防部門甚至錄得當區約超過300宗山泥傾瀉。連日內災難造成最少117人死，近900人需撤離。

彼得羅波利斯近年人口急劇增加，不少房屋依山而建，惟很多地方並不適合大興土木，再加上排水能力不足，森林遭大幅砍伐，導致當地不時發生嚴重山泥傾瀉。當局近年提出減低災害風險計劃，但工程進展緩慢。彼得羅波利斯市政府宣布哀悼三天，正在訪問莫斯科的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向災民表達慰問。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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