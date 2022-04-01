【3月精選影像】迎來疫情高峰　禁足傳聞惹恐慌　港人掙扎求存

3月，總讓人覺得特別慢：比2月要多兩天才過完一個月，中間也沒有公眾假期。2022年3月這31日內，香港人可能未曾試過如此的跌宕。

月初時，人們面對政府打算以禁足形式進行全民強制檢測的消息，加上第五波疫情同時迎來最高峰，惶恐的情緒都發洩在被清空的貨架上。危機感在五位數確診數字中麻木，情緒在政府宣布暫緩全民強檢後爆炸，更多的卻是，人們只想在疫情與不景中掙扎求存，改變經營模式，見步行步活在當下，期待疫情終將下一個月真正消退。

「01影像」精選3月份精彩照片，以影像回顧本月城中大小事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：周穎瑤

展開