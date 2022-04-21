【圖輯】第一階段放寬　多類處所重開　市民急不及待重拾疫前生活

政府今日（21日）放寬部分社交距離措施，多類處所可以重新開業，包括主題樂園、遊樂場、體育設施和健身中心等。不少市民對這天期盼已久，急不及待重拾正常生活中的各種活動。

有24小時營業的健身室在凌晨率先重開，不到半小時已有數十顧客入場，要追回3個月的鍛練進度。海洋公園和迪士尼樂園，在正式開放前便有大批市民在園外等候入場，隨着職員開放鐵閘，蜂擁入場，跑向各個場館和機動遊戲。維園硬地球場一早便聚集了許多市民，皮球一個接一個地射向籃框。公園的兒童遊樂場亦有不少家長帶同小朋友前來「放電」，在繩網上攀爬，韆鞦此起彼落。

攝影：張浩維、盧翊銘、羅君豪、歐嘉樂、余俊亮

圖片編輯：蘇煒然

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