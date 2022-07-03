【6月精選影像】七一前夕紅旗飄　元朗天水圍大停電　告別海鮮舫

2022年走到一半，香港回歸中國的「五十年不變」，亦都走到了一半。

李家超組班獲國務院任命，三司十五局人選全部敲定。而國家主席習近平訪港的消息，亦終於在月尾得到證實，主席在30日下午經高鐵抵港。

臨近七一回歸紀念日，全城換上紅色裝飾。市民出門上班、買餸，甚至僅僅是望出家中窗口，舖天蓋地都是國旗及慶祝標語等宣傳。六四事件33周年，再沒有團體申請舉行燭光晚會，但警方仍然封閉大半維園；中電電纜槽發生火警，導致元朗、天水圍及屯門部分地區大停電；珍寶海鮮舫離港，另覓船塢停泊，卻在南海西沙群島附近水域入水翻轉。

「01影像」精選6月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部，圖片編輯：蘇煒然

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