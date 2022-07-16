國際影像｜美國最大人工水庫水位續創新低　沉船重見天日船屋擱淺

美國乾旱難以否認已成為長期現象，畢竟氣候暖化近年未有明顯改善過，北半球不少地方正為熱浪所襲，連香港也預告迎來高溫，美國的乾旱更非一時三刻可改善，遑論解決。

這次的視線降落在美國最大的人工水庫米德湖（Lake Mead），水源來自科羅拉多河（Colorado River），1930年代當地在拉斯維加斯附近的河道上建成了胡佛壩（Hoover Dam）後，水庫就開始為2500萬人口提供飲用水，並成為著名景點。氣候變化下，米德湖至今年7月只剩不到原來30％的水量，塘邊峭壁出現高達15層樓高的白色礦床，標記着水位的變化。水位急降，不只水底的棄屍、二戰時期的沉船都重見天日，連本生活在船上的人因船隻不慎擱淺而傾側，讓人更無語。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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