圖輯｜一個江西兩種風景　內地灌輸海綿城市概念造園　抗氣候變化

全球氣候變化之下，中國不能獨善其身。位於江西省的鄱陽湖本是全中國最大的淡水湖，今年都因為省內天氣乾旱，水位驟降九成，連湖中的石島「落星墩」都旱有地完全曝露於陽光之下，人們甚至可以駕車前往，可知湖區今非昔比，附近農民生計大受影響。

10年前7月北京發生特大暴雨，造成逾70人死亡，讓當局思考如何重新建設城市，對抗極端旱澇現象。「海綿城市」的概念應運而生。江西南昌的魚尾洲公園，便是一個相關概念的示範點，透過園內水利系統，下雨時快速吸水，有需要時釋放蓄水使用，讓公園綠化帶不受旱情影響。景觀建築師、土人設計創辦人俞孔堅認為，「海綿城市」重心是為洪澇提供疏導空間，城市才能夠自我收復。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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