【國際影像】油輪沉沒80萬公升燃油洩漏　染黑菲律賓海岸線

油輪「MT 公主皇后號」（MT Princess Empress）上月28日，在菲律賓東民都洛省以東海域沉沒，儘管20名船員全部獲救，船上80萬公升工業燃油卻洩漏到海洋裏。菲律賓大學海洋學專家表示，將近36,000公頃的珊瑚礁、紅樹林、海草面臨油污的威脅。

菲律賓當局仍在尋找360米海底下沉船的確實位置，希望泵走剩餘的燃油，停止進一步的洩漏。然而附近的海岸已受到影響，水生生物和植物被油污覆蓋，漁民無法出海捕魚；現正菲律賓旅遊旺季，天氣和暖又沒有連場大雨，但油污被沖上海灘，發出刺鼻氣味，也不能落水游泳，不少酒店和渡假村已接到遊客退訂的通知。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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