比以太坊表現更強勢，這 8 大公鏈有什麼值得期待的？

3 月 13 日以太坊 Dencun 升級順利完成後,近兩天來 Starknet、Optimism、Arbitrum 等 L2 也在陸續集成,手續費的鋭減再度讓以太坊與 L2 敘事看起來更加性感。

不過與此同時,近來在以太坊之外,長期在水面下自救折騰的新公鏈們,也普遍迎來了自己的小陽春時刻,湧現出了不少值得關注的生態項目與新變量。

表現亮眼的頭部新公鏈

近半年來,伴隨着以 Solana 為代表的異構鏈的再度復興,以及以太坊 L2 自身面臨的發展瓶頸,行業再度對以太坊及 L2 產生了大討論,尤其是基於擴容理念不斷推出的新 Layer2 們之間造成流動性割裂、彼此不兼容等問題,一度導致以太坊敘事顯得萎靡不振。

而 SOL、AVAX 的持續暴漲,也不啻於一針打向「新公鏈」們的強心劑,市場的關注度與資金再度迴流,促使 Solana 等新公鏈生態迎來自己的小陽春。

Solana:災後重建的模範樣板

5 個月時間,SOL 從 20 美元到最高點達 200 美元,市值重回百億美元,Solana 徹底走出了 FTX 的陰影,也將 Avalanche、NEAR 等新公鏈們遠遠甩在身後,成為智能合約公鏈之中除以太坊外幾乎斷檔的存在。

伴隨着 SOL 的暴漲,Solana 生態也相繼發展起來,無論是 DeFi、NFT 還是現今大熱的 DePIN 賽道,都湧現出了不少值得關注的生態子項目,所有方向都欣欣向榮,成了災後重建的模範樣板。

尤其是近期 SILLY、DRAGON、WIF 等新生代 meme 頂流,開始明眼可見地呈現出從以太坊向 Solana 轉移的趨勢,就足以說明 Solana 在鏈上資金與社區流量方面確實已經是新公鏈中獨一檔的存在。

Avalanche:「RWA+ 鏈遊」雙線敘事成型

Avalanche 在去年憑藉與 Fidelity、JPMorgan 等傳統金融巨頭的合作,成為傳統企業在鏈上發行加密資產的首選,從而成功地為自己打上了「RWA 公鏈」的標籤,尤其是結合 Avalanche 可自定義子網 subnet 的特點,未來更多的傳統企業如果要發行 RWA 資產大概率會直接與具備先發優勢的 Avalanche 合作。

此外,RWA 敘事講好之後,今年 3 月,韓國遊戲發行商 Nexon Group 宣佈,其 2D 大型多人在線角色扮演遊戲《冒險島》將與 Ava Labs 合作,正式進軍 Avalanche 網絡,啟動名為《冒險島宇宙》的 Web3 版本,這就為 Avalanche 子網進一步的遊戲賦能打了一個樣。

此前 Avalanche 也推出 Arcad3,旨在幫助傳統遊戲開發人員無縫過渡到 Web3 遊戲,計劃復刻 RWA 的扶持路徑,把鏈遊作為第二個核心增長點。

總的來看,目前 Avalanche 關於「RWA+ 鏈遊」的雙線敘事也隱隱成型,在 2024 年很可能會誕生一些超出常規競爭方向的新變量與新產品,值得期待。

Sui:鏈上流動性大幅改善

Sui 在近半年來厚積薄發的熱度演變趨勢,完美驗證了加密世界的好飯不怕晚的邏輯,尤其是 Sui 在過去半年的鏈上流動性建設,算得上一個不錯的成功範例:

去年 8 - 10 月官方舉辦的流動性質押駭客松的 3 個獲獎項目 Aftermath、Haedal、Volo 小半年來成為 TVL 增長的主要推手。

Sui 今年以來的市值走勢,來源:DeFillama

最直觀的,2023 年 10 月 14 日以來,Sui TVL 首次突破 5000 萬美元,隨後一路水漲船高,2 月 15 日更創下逾 6 億美元的歷史新高,鏈上流動性情況大幅改善,社區熱度和市場討論度也都大大壓過了另一個「Move 系公鏈頂流」 Aptos。

還有哪些新公鏈們的動向值得關注?

NEAR:DA+ 鏈抽象 +AI

NEAR 近來幾乎沒有落下一個熱門敘事。

首先是 DA 的正統性之戰中,在 Celestia 等以太坊外部數據可用性(DA)解決方案大殺四方的時候,NEAR 也開始推出自己的 NEAR DA 服務——目前 Polygon 已選擇轉向 NEAR,並直言「比以太坊便宜 8000 倍」。

其次就是「鏈抽象」這個方興未艾的新敘事,作為繼賬戶抽象之後更進一步的 Web3 大規模採用方案,鏈抽象最大的想象空間便在於將區塊鏈與用戶分離開來,重新讓 DApp 和項目方回到以用戶為中心的範式。

說白了就是打造一個入手簡單、體驗接近傳統 Web2 應用的低門檻 Web3 產品環境,從而掃平圈外用戶無縫進入 Web3 世界的障礙。

畢竟從產品角度,可能很多人都不需要了解什麼是 Web3,且若想成為主流,Web3 必須讓普通人也能輕鬆使用——大多數人不會知道 Web3 的存在,這就夠了,而目前除了 NEAR 等項目,「鏈抽象」的敘事還沒有炒起廣泛的關注,所以後續發力未嘗不是新的想象空間。

最後就是「AI」這個超級大敘事,主要是得益於 NEAR 聯合創始人 llia Polosukhin 亮相英偉達 AI 大會的消息——將在 3 月 20 日 GTC24 大會期間出席「Transforming AI」主題演講及小組討論活動,英偉達創始人黃仁勳也將參加該場次活動,這使 NEAR 一躍成為「AI 頭部公鏈」。

背後的原因說來也簡單,一句話就能概括:llia Polosukhin 是 2017 年發布的 AI 研究論文「Attention Is All You Need」的聯合作者之一,而這篇論文被視為 Transformer 語言模型奠基之作,歸宗溯源,現在各類層出不窮的 GPT 都起源於這篇論文。

也正因如此,NEAR 最近成為「DA+ 鏈抽象 +AI」這三大熱門敘事的唯一的交集項目,二級市場表現更是氣勢如虹。

APT:Web3 手機學 Solana,鏈上流動性加速

作為同樣從 Diem 核心團隊成員走出來的兩個相關項目,不同於 Sui 近半年來鏈上流動性與二級市場表現齊飛,Aptos 在二者的競爭中似乎處於落後狀態。

不過最近 Aptos 的一些潛在變量格外值得關注,首先自然是跟隨 Solana 一代 Web3 手機 Saga 的成功經驗,順勢推出了自己的 Jambo Web3 手機,計劃通過手機硬件的形式切入非洲、東南亞、拉丁美洲等市場。

99 美元的售價看起來確實更具吸引力,不過最終能否在區塊鏈時代複用並實現大規模採用還值得觀察。

與此同時,由於同屬 Move 系公鏈,像 Cetus 等生態協議內的流動性切換較為方便,因此在 Sui 鏈上流動性大規模改善的情況下,Aptos 承接一部分外溢資金進行輪動的可能性也很高,最近 APT 相比 SUI 的強勢或許就是一個直接的信號。

Arweave:發力 AO,開發新敘事

加密世界最不缺的就是新敘事,但能形成市場與賽道聯動的敘事並不多。最近 Arweave 就算一個,尤其是 2 月底發布的公共測試網 Arweave AO 更是一度點燃 AR 與存儲賽道的熱度,尤其是「新一代網路計算機」的定位估計讓不少朋友聯想到 Dfinity 曾經的宏大願景。

總的來看,藉助 AO,Arweave 就在原有存儲層上額外獲得了可驗證的分佈式計算能力,能直接添加計算層進行計算,從而在 Arweave 中永久存儲的數據之上運行各種任務,允許這些數據變得更有價值,其實可以理解為「基於 SCP 的去中心化版本的 AWS」。

從這個角度看,Arweave 實現了分佈式的可驗證雲計算,比 AWS、阿里雲等傳統中心化雲服務提供商更進一步,等於是擴展了原先僅限於永久存儲的敘事,完全打開了 Arweave 全新的去中心化數據經濟的想象空間。

Telegram:背靠 9 億用戶的大象轉身

作為一名加密用戶與 Web3 玩家,除了交易所應用之外,你最常用的 App 是什麼?相信絕大部分人的選擇都是 Telegram,而作為老牌 L1 公鏈的 TON,最近就因為 Telegram 和多重預期收穫較大漲幅。

首先自然是 Binance 上線 TON 永續合約交易對後的現貨上線預期,為 TON 提供了一個流動性兜底的交易環境,刺激 TON 和 TON 生態湧入大量資金。

此外,上個月 Telegram 官方表示廣告平台將正式向近百個新國家的所有廣告主開放,這些國家的頻道所有者將從 Telegram 在其頻道中展示廣告的收入中獲得 50% 的提成,且為了確保廣告支付和提款的快速和安全,將專門使用 TON 區塊鏈。

這也就慢慢打開了 TON 最大的想象空間——直接在 Telegram 應用中實現加密資產轉賬、交易、託管等社交 + 金融功能場景,疊加高達 9 億的 Telegram 用戶體量,潛力無疑十分巨大。

Filecoin:FVM 生態日拱一卒

2023 年 3 月 14 日,Filecoin 虛擬機(FVM)在 Filecoin 主網上正式啟動,通過引入可編程智能合約並啟動以太坊虛擬機(EVM)在 FVM 之上運行。

這也就意味着開發人員可以部署用 Solidity 或 Yul 編寫的智能合約並將它們編譯為 EVM,使得 Filecoin 網絡首次變得可編程。

而 Starboard 數據顯示,截至 3 月 14 日,已有 3000 多個合約在 FVM 上完成部署,淨存款額超 2320 萬枚 FIL,尤其是步入 2024 年以來,Uniswap 等相繼開始部署到 FVM 之上,Glif、STFIL 等 LSD 協議也讓 Filecoin 生態的流動性和 DApp 用例豐富性大幅度改善。

小結

總的來看,公鏈一直是 Web3 世界最具想象空間的長線敘事,從 2018 年波卡、Cosmos、EOS 等的「新公鏈」熱,到 2020 年 BSC、Arbitrum 等同構鏈和 L2 網絡的崛起,再到 2021 年 Solana、Avalanche 以及 2022 年 Move 系公鏈的走馬觀燈,公鏈從來不缺乏主角。

如今伴隨着新一輪牛市周期雛形漸顯,早期充滿炒作和狂熱的公鏈賽道,也開始向大敘事和創新性靠攏,人們對公鏈的認識也在不斷變化,2024 年我們或許可以看到更多具有實用性與大規模採用的公鏈出現,值得期待。

本文獲得《比以太坊表現更強勢,這 8 大公鏈有什麼值得期待的?》授權轉載,作者:Terry