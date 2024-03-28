智能手機AI技術：混合工作模式下的業務流程革新｜蘇仲成

隨著AI技術的不斷進步，智能手機製造商正加快將這一技術整合到他們的設備中，以期待在2024年行業恢復期間取得重大突破。從Meizu到Oppo的中國智能手機廠商，以及Vivo的X100系列，世界上首款宣稱具有設備上AI能力的「AI智能手機」的發布，均標誌著智能手機產業正迅速步入一個新時代。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

Meizu宣布將在未來三年內全面轉向AI，開發能夠支持各種大型語言模型（LLMs）的設備和定制移動操作系統，這些模型用於訓練生成式AI服務，包括由微軟支持的OpenAI創建的ChatGPT。Oppo也不甘後人，推出了自己的大型語言模型AndesGPT，並承諾強化其智能助手Breeno，以進行更自然的對話和內容生成任務。

Samsung今年主力將大量AI技術投放在手機之上

此外，預計到2024年，全球將出貨1億7000萬台下一代AI智能手機，這將是2023年量的近三倍。這一增長反映了市場對於能夠優化運行生成式AI模型的智能手機的需求。

AI智能手機的發展還將促使硬件創新，包括Neural Processing Units（NPUs）的廣泛整合。Apple、Huawei、Qualcomm、MediaTek和Samsung等主要供應商已經或正在將NPUs整合到他們的晶片中，這標誌著在手機上處理複雜AI任務的一大步進。

在軟件和應用層面，未來的AI智能手機將擁有更豐富的功能，從實時惡意軟件檢測到基於用戶行為的個性化服務。例如，通過板載AI，虛擬助手能夠分析和學習用戶行為，從而為每個用戶提供量身定做的服務。

市場預測方面，Morgan Stanley認為，AI在邊緣計算中的應用將類似於桌面互聯網和移動互聯網的發展，一個「殺手級應用」的出現可能會在初步突破後的1-2年內發生，這將極大地推動AI智能手機領域的創新和增長。

AI技術在手提電話中的應用，對於工作流程和營運流程帶來了顯著的改善，特別是在支持混合工作模式方面。以下是一些具體的改進方式：

1.⁠ ⁠自動化和效率提升：AI可以自動化日常工作任務，如待辦事項管理和郵件處理，從而提高工作效率。例如，利用AI工具，員工可以快速從電子郵件或即時通訊工具中生成待辦事項，無需手動摘錄。

2.⁠ ⁠數據管理和即時更新：智能手機可以通過雲端平台集中管理企業數據，如客戶關係、銷售、採購等，並自動同步更新，減少溝通和整合的時間和人力成本。

3.⁠ ⁠遠程人事和財務管理：員工可以通過智能手機APP進行考勤打卡、假期申請等，而財務管理也可以通過手機進行，如網上轉賬和查詢餘額，這為混合工作模式提供了便利。

4.⁠ ⁠商機評估和客戶服務：AI可以幫助評估商機的優先程度，並通過自動化工具提高客戶回應率和滿意度。

5.⁠ ⁠流程優化：AI可以在業務流程管理中部署發現和自動化功能，推動流程數據分析和流程映射的進步。

6.⁠ ⁠支持混合工作模式：AI技術可以幫助員工在家工作和辦公室工作之間無縫切換，提供靈活的工作安排，並通過AI工具支持遠程協作和溝通。

同時，自動化工具的應用也對員工的心理狀態產生了影響。正向心理學的應用，如通過價值觀、員工關係和工作安排來提升員工的工作滿意度和企業向心力，對於管理自動化轉型過程中的人力資源至關重要⁷。此外，AI技術在心理學研究中的應用，例如利用類神經網路和機器學習技術來分析和預測人類行為，也為心理學研究和實踐提供了新的視角和工具。

總結來說，AI在手提電話中的應用不僅提升了工作和營運流程的效率，還為混合工作模式提供了強大的支持，使員工能夠更靈活地安排工作，並在不同的工作環境中保持生產力。隨著AI技術的進一步發展，我們可以期待更多創新的應用和服務，使我們的工作和生活更加便捷和豐富。