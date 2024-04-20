全方位解讀 Merlin Chain：「不可能三角」的挑戰者

比特幣區塊獎勵減半臨近加上比特幣生態在這一輪良好的表現，對於如何提高比特幣資金利用率的關注日益增加，比特幣二層網絡的發展成為焦點。在眾多 Layer2 中，承載着 35 億 TVL 的 Merlin Chain 無疑最為受到關注，Merlin Chain 正在技術架構上挑戰區塊鏈的不可能三角，即同時滿足安全性、去中心化和可拓展性，此外還增加了一個普遍被認為難以實現的維度 —— 互操作性。

安全性 & 可拓展性

Merlin Chain 提出了基於 Taproot 的聚合零知識證明和 Rollup 數據寫入比特幣主網的解決方案，所有二層的數據都將提交到比特幣主網進行安全性校驗。這意味着二層的任何問題，無論是欺詐還是錯誤，均會被一層發現並阻止。其關鍵組件：節點、zkProver 和數據庫協同作用，處理並交換數據以確認整個交易過程的有效性，從而保證交易的安全處理、驗證並完成數據存儲。

節點：負責處理和傳輸交易數據，以及與 zkProver 和數據庫進行交互

- 將 Merkle Tree 的內容發送到數據庫，並存儲於其中

- 將輸入交易發送給 zkProver 進行處理

- 與 zkProver 交互，確保交易的有效性和正確性

zkProver：利用 SNARK 技術生成零知識證明，證明交易的有效性和正確性

- 包含 13 種狀態機，分為主狀態機和子狀態機（如 BinarySM、StorageSM、MemorySM、ArithmeticSM 等）

- 執行復雜的數學計算，使用 PIL（Polynomial Identity Language）描述交易執行過程中的狀態轉換和約束條件，將其轉換為多項式約束或多項式身份，並在智能合約上進行驗證

- 與節點和數據庫交互，獲取訊息以生成可驗證的交易證明，包括 Merkle Root、相關的兄弟密鑰和哈希值等訊息

- 將生成的交易證明發送回節點，以便節點進一步驗證並記錄，確保交易的合法性和安全性

數據庫：用於存儲重要的數據，如 Merkle Tree 的內容和交易訊息

- 接收並存儲由節點發來的 Merkle Tree 的內容

- 為 zkProver 提供生成交易證明所需的訊息

這一模式為 Merlin 帶來了諸多好處：

- 安全性：繼承比特幣安全 bu 性，提供 L2 批量處理可擴展性，確保了數據在比特幣中錨定並不可篡改

- EVM 兼容性：支持現有智能合約和工具，確保互操作性

- 低成本：利用 ZK 證明和 zkSNARK 技術減少 L1 空間消耗，優化交易成本

- 高性能：通過頻繁的有效性證明確保交易的快速最終性，遞歸 STARK 實現可擴展性，應對高併發和大規模用戶需求

此外，Merlin Chain 將在後續採用 Lumoz 提出的零知識證明（ZKP）兩步提交機制，實現去中心化 PoW，從而有效激勵礦工保持在線，確保穩定的計算環境，進一步增強網絡的安全性和可靠性：

- 防止競速攻擊：防止惡意參與者試圖通過快速提交大量證明來干擾或破壞系統的正常運行

- 鼓勵穩定參與：通過獎勵激勵礦工提供穩定和持續的 ZKP 算力，增強網絡的安全性和可靠性

- 確保系統效率：確保高效性和公平性，避免資源浪費和網絡擁塞，同時提高整體系統的性能和穩定性

Merlin Chain 還將在後續引入欺詐證明機制，以進一步確保數據的完整性和安全性。

多方合作確保資產安全

Cobo 的 MPC 錢包解決方案

目前在 Merlin Chain 的資產均由 Cobo 的 MPC 錢包解決方案來管理，採用冷熱錢包隔離等措施，確保所有在 Merlin Chain 跨鏈 / 鎖倉的資金非託管且安全。

Cobo 是知名的數字資產託管服務商，其 MPC 錢包解決方案利用先進的 MPC 技術實施閾值簽名方案，確保私鑰分片在安全環境中生成、加密並在多方之間分發。各參與方共同簽署交易，而不會暴露彼此的私鑰分片或形成完整的私鑰。

當用戶使用 Merlin Chain 的跨鏈 / 鎖倉時，轉入跨鏈橋的比特幣一層網絡資金將進入 Cobo 與 Merlin Chain 共管的 MPC 託管地址妥善保管，任何交易均需 Cobo 和 Merlin Chain 雙方共同執行 Merlin Chain 預定義的安全風控策略才能簽名放行，任何單方的風險都不會導致資產的泄漏。

藉助 Cobo 的私鑰加密和分片技術，Merlin Chain 實現了機構級的安全性，不會受私鑰的單點故障影響，使資產免受安全攻擊和人為失誤的影響。

安全委員會 Security Council

Merlin Chain 為保障其生態項目的安全，聯合多家安全公司成立了安全委員會 Security Council，其中包括慢霧 Slowmist，以及 BlockSec、Salus、Secure3、ScaleBit、Revoke.Cash 等多家知名安全團隊，委員會用於資助研究、教育和技術開發，並鼓勵更多白帽和 dApp 加入這個去中心化組織，為 Merlin 後續的生態發展和建設保駕護航，讓用戶得以安全地參與 Merlin 生態項目。

第三方平台監督

Merlin Chain 支持用戶通過第三方獨立平台共同監督其生態安全。今年 3 月，慢霧團隊旗下的安全產品 mistTrack 宣佈支持搜索和跟蹤 Merlin Chain，用戶可以隨時通過其平台查詢 Merlin 及其生態項目的鏈上數據、監控可疑地址以及追查刻意行為，保障 Merlin Chain 的資金安全，提供安全透明的鏈上體驗。

去中心化

Merlin Chain 採用了分佈式 Oracle 網絡。序列節點負責收集和批量處理交易，生成壓縮的交易數據、ZK 狀態根和證明。這些數據由 Oracle 網絡執行電路編譯並上傳到比特幣主網的 Taproot 中，使其對整個網絡公開可訪問。具體機制如下：

- 採用專門設計用於 ZK 證明的防欺詐機制，以在比特幣上提供最終確認

- 所有原始數據存儲在 Oracle 網絡中，對應的狀態根存儲在比特幣網絡中

- 用戶可以隨時檢索 Merlin Chain 上的所有聚合交易

- 用戶通過 ZK 證明驗證數據的正確性和有效性，而無需暴露具體數據內容

通過分散權力和數據，Merlin Chain 能夠抵禦單點故障和中心化帶來的風險。同時，系統採用了多重簽名和冷存儲技術，以確保質押資產的安全性。所有的質押和獎勵分配過程都是公開透明的，用戶可以隨時查看自己的質押狀態和預期收益。

節點質押的設計如下：

- 多樣化資產：支持 BTC、MERL 以及其他主流 BRC-20 資產的質押，提升靈活性與抗風險能力

- 智能合約管理：所有的代理質押和獎勵分配都將通過智能合約自動執行，確保過程的不可篡改性和公正性

- 實時監控：用戶可以實時查看自己的代理質押狀態和收益情況，以及代理節點的表現記錄

- 退出機制：系統提供了靈活的退出機制，用戶可以隨時撤回自己的資產，保障資金的流動性

互操作性

Merlin Chain 實現了與 EVM 的兼容性，使得以太坊生態系統中的智能合約可以輕鬆地在 Merlin Chain 上部署和運行。這一兼容性的實現極大地擴展了 Merlin Chain 的應用範圍，使得以太坊開發者能夠無縫地將他們的 DApp 和智能合約遷移到 Merlin Chain 上，實現比特幣與 EVM 生態的互操作。

在 Merlin Chain 上，智能合約能夠與其他 EVM 區塊鏈上的合約進行交互和通信，實現跨鏈操作和數據傳輸。這種互操作性使得不同區塊鏈之間的價值和數據可以更加流暢地傳遞和共享，從而實現更為複雜和多樣化的應用場景。例如，一個合約可以在以太坊上觸發某個事件，然後在 Merlin Chain 上執行相應的操作，實現跨鏈的應用邏輯和流程。

除了與 EVM 的兼容性外，Merlin Chain 還支持其他協議和標準，如 ERC-20、ERC-721 等。這種多樣化的支持使得 Merlin Chain 成為一個更加開放和靈活的區塊鏈平台，為開發者提供了更多的選擇和可能性。開發者可以根據自己的需求和偏好選擇合適的標準和協議，構建出更為豐富多樣的應用和服務。

隨着減半的來臨以及比特幣生態日益繁榮，基礎設施、DeFi、遊戲、社交等不同賽道的生態項目陸續啟動，市場對 Merlin Chain 的持續發展和創新充滿期待。筆者也希望 Merlin Chain 繼續憑藉其技術實力和生態吸引力保持領先地位，為比特幣生態的協議、資產與用戶帶來更多價值與創新。

本文獲得《全方位解讀 Merlin Chain：「不可能三角」的挑戰者》授權轉載，作者：Chris