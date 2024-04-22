專訪 EMC 生態 Bulider：從去中心化信仰中長出的創業理想

有人說，ChatGPT 的出現或者大模型的迅速發展，讓 2023 年成為了人類歷史上的又一個「奇蹟年」。越來越多的行業開始研究 AI 技術，對於計算資源的需求也呈現出爆炸性的增長趨勢。浪潮訊息聯合清華大學全球產業研究院和 IDC 發布的報告顯示，以生成式 AI 為代表的 AI 計算未來將呈現暴漲態勢。在 IDC 的預測中，全球 AI 計算市場規模將從 2022 年的 195.0 億美元增長到 2026 年的 346.6 億美元，其中生成式 AI 計算市場規模將從 2022 年的 8.2 億美元增長到 2026 年的 109.9 億美元。

然而，在快速增長的背後，也藏着人們對於算力壟斷和中心化危機的擔憂。有數據顯示，英偉達一家的晶片在人工智能研究當中的使用量到達了「其他替代方案總和」的 19 倍。為了掌握主動權，Sam Altman 更是決定籌集數十億美元創建自家晶片企業。的確，少數巨頭掌握大部分資源的態勢無疑將導致算力的中心化，令創新的門檻變得越來越高。但不像 Sam Altman，對於沒有雄厚的資本的普通創業者來說，是不是隻能看着 AI 時代的福利流入巨頭們的口袋？

面對這一問題，Web3+AI 的組合成為了許多創業者眼中的「救星」。憑藉 Web3 的去中心化特質，越來越多的解決方案開始湧現，而這其中，AI DePIN 新星項目 EMC 備受關注，目前經過兩輪融資已經籌集了數百萬美元資金。為深入了解，我們對 EMC 團隊進行了一次專訪，從創始人、投資人、開發者、到社區運營等 builder 的不同視角，探索 EMC 背後的故事。

從去中心化信仰中長出的創業理想

作為項目最早的構想者和設計者，創始人的領導力、願景和決策能力往往影響着項目的發展和成就。在與 EMC 聯合創始人兼 EMC 基金會主席 Alex Goh 的溝通中，我們看到了他堅定的去中心化信仰。

2023 年，ChatGPT 及大模型的爆發引發了關於「AI 滅絕論」的擔憂，對此，Alex 從 AI 發展的各個要素層面展開了分析。Alex 表示，隨着 GPU 算力提升突破摩爾定律，AI 的發展幾乎等同於技術（框架模型）+ 數據 + 算力的軍備競賽，而 AI 要突破人類智慧界限，形成所謂的滅絕論，完全取決於該方程式。其中，控制數據的中心化程度是目前最有可能保護人類的方法，因為 AI 是通過學習人類過去的數據軌跡來模擬人類的思維，越是把數據集中在大玩家手裏，滅絕論的概率就越高。「簡單來說就是人類使用 ChatGPT 越多，就越有可能讓 AI 進化出超人類的智慧。」Alex 總結道。

在談到普通創業者如何把握住 AI 時代的紅利時，Alex 表示，AI 創業的門檻其實比想象的更高，且成功率更低，因為所有 AI 創業都避免不了大量的 GPU 投入，而投入了大量資金訓練出來的 AI 模型，離產品化還有距離，且同質化現象十分嚴重。Alex 稱，以美國為例，AI 創業超過 9 成以上都是對現有開源模型的二次加工。此外，在資本市場活躍度上，國內 VC 2023 年幾乎屬於躺平狀態，而美國 VC 所投的項目有 6 成都與 AI 相關。

「國內普通人的 AI 創業沒有得到應有的環境和土壤，這是需要得到關注的課題。」Alex 如是說，「AI 創業應該走在發展的前沿，是創新而不應該是跟風」。

在談起創建 EMC 的初衷時，Alex 表示，在經歷了 AI 創業早期的艱難困境後，EMC 希望通過聚集閒置的算力，用低廉的成本來幫助創業者訓練 AI 模型。EMC 選擇推動 DeAI 的發展，以代幣經濟學來驅動分佈式 GPU 算力的構建（DePIN），同時推出開源平台 EMC Hub 以及直接面向 C 端的 AI 應用發行平台 JarvisBot 及 Omniverse，構成了完整的生態閉環。Alex 相信，「在不久的將來，DeAI 生態也會出現像 Heygen 和 PIKA 這類由創業團隊推出的明星項目。」

此外，Alex 還用其在 AWS 的從業背景，為我們介紹了去中心化算力的優勢。Alex 表示，目前，雲公司投入建設 H100 superpod 集群的項目周期最短要 6-12 個月，且需要極其複雜的項目管理與排期。相比之下，分佈式的 H100 算力節點可以快速實現。以一組用於大模型訓練，總投資在 5000 万美金的 superPod 集群為例，可以由獨立投資機構在一個月內構建，並完成在 EMC 的組網。此外，憑藉 EMC 更為豐富的 GPU 網絡種類，比如 RTX 消費級的 GPU，算力集群的構建成本在 AWS 的八成以下。

至於如今火熱的 DePIN 賽道，Alex 也分享了他的一些見解。Alex 表示，最重要的是，成熟的供需平衡機制，而不是追求接入節點供給端的數量。Alex 回憶道，「在一年前 EMC 公開第一版測試網的時候，我們的 GPU 節點在兩周內就超過 3 萬個，但是可用性不到 10%，大量機會主義者蜂擁而至，給某網路 GPU 製造了 40 萬個虛假 GPU 節點。」好在經過一年的發展，EMC 目前離主網上線僅有 100 天，Alex 稱，「雖然目前測試網只有 3000 張 GPU，但每張 GPU 都是真實可用的，用戶也可在實時的 dashboard 上看到每個節點的詳細數據。」

Alex 希望，「在 AI 時代中，每個人都可以參與共建，共享發展紅利，成為帶着 AI 生產力標籤的先進個人，而不是被 AI 取代的勞動力。」

「信任」與「理想」推動融資進展

如果說 EMC 是 DePIN 賽道的黑馬，那麼當初「伯樂們」又是如何發現它的，投資背後又有哪些故事細節？

在與投資人 Zed 和 Blade 的採訪過程中，我們了解到，EMC 在 2023 年初啟動機構輪融資，或許受後新冠疫情時代的影響，機構並不積極，對於 EMC 所描繪的偉大理想和龐大的生態系統，也都心存質疑。Blade 表示，「幣圈的很多投資相對來講注重短期效益，最早加密圈認為 Web3+AI 的融合僅僅是一個新的敘事罷了」。在加密圈之外，Zed 也嘗試代表 EMC 談過很多輪的融資，但成功的並不多。「我印象中見過的投資人至少是幾十位，不管是亞洲的，還有美國的，甚至是國內的其實都去談過，但是大部分投資人對這個敘事不是非常認可，雖然有些表面看似贊同，但實際上最後都不置可否。」Zed 回憶道。

所幸的是，EMC 目前最困難的階段已經走完。Zed 透露，EMC 到目前為止已經完成了 1300 萬美金的融資，只是出於各種原因，暫且還未對外公開。此外，EMC 還在進行一輪新的海外融資，金額大概是數千萬美金。

在談到為何決定投資 EMC 時，Zed 和 Blade 表示，更多的也是出於對團隊信任以及對去中心化智能網路的共同抱負。Zed 說，「這是一群做事的人，大家有一樣的共識。」「早期，我們在一起花了很多時間去梳理整個架構，包括商業模式，未來的 Web3 發展以及技術框架，代幣經濟等。大家與其說是投資人的關係，不如說是合夥人的關係。」此外，Zed 一貫的投資理念 ——「投資其實投的是確定性」—— 也推動了對 EMC 的投資。Zed 表示，Crypto 的發展，不確定因素是比較多的，但 AI 的發展是確定的；ChatGPT 帶領 AI 進入一個拐點，之後的發展也會進入高速通道，這個是確定的；AI 的本質是算力之爭，誰掌握算力，誰掌握 AI 的話語權，這也是確定的；英偉達的股價是確定的，今天全世界的雲服務商和科技公司都在為英偉達打工，這個是事實；而 EMC 專注於去中心化算力網絡，把算力累積在一起，在上面去疊加訓推一體的應用。這也是可以確定的。Zed 說，「當所以這些東西結合在一起，我們便不再猶豫。」

對於 EMC 的投資，Blade 談到了自己的去中心化智能網路理想。Blade 認為未來的元宇宙體系會是一個居住計劃體系，底層除了公鏈之外，必須有 AI 的參與。其中，去中心化 AI 算力網絡是不可或缺的一環。「我一直的邏輯理論是 Web3 是關於生產關係的技術，它是管分配的，並不創造價值。如果僅僅單純是 Web3 自己發展，其實只能空轉。好的生產關係必須匹配好的生產力技術，毋庸置疑，AI 是目前非常強大的生產力技術。而 AI 自身也一樣有問題，它只管創造，很容易形成壟斷。所以，AI 和 web3 的結合，對未來整個世界，甚至人類的進程是有大幫助的。這也是我和 Zed 最早一見如故的原因，我們心中都有美好的未來。」Blade 還調侃道：「在 Web3 行業裏頭能有像我們這麼理想化的人，不多了。」

另外，Zed 還向我們講述了 EMC 與一支小團隊的故事。據 Zed 介紹，這是一支做 Stable diffusion 垂直應用的團隊，僅靠 5 個成員就做到了大概 100 多萬的會員，月付費用戶達到了 20 多萬，每個月產生的現金收入在 1000 萬人民幣左右。然而，這個團隊卻遭遇了算力短缺的困境，用戶拓展遭到阻礙。EMC 隨即便與團隊聯繫，並與之達成合作。Zed 評價稱，「特別是對年輕的新團隊來說，算力有時候比投資人的資金還要管用。」據 Zed 透露，該團隊之後還接到過大廠的收購邀約，但他們拒絕了。

AI 開發者的新選擇：從 Hugging Face 到 EMC Hub

自大模型火了之後，有人工智能屆 GitHub 之稱的開源社區 Hugging Face，就受到了許多 AI 創業者的追捧。然而，EMC AI 開發員 Harry 在接受採訪時指出「更多的，HuggingFace 只適用做原型（Prototype）和 Mini App。對於產品級的 App 做的並不是那麼好。尤其是缺乏統一的接口和 SDK。想要使用 HuggingFace 的開發者還需要具備全棧能力，既懂 AI 且能封裝 AI 服務，又能做 App 開發，要求頗高。」

為此，EMC 團隊開發了 EMC Hub，為用戶提供了簡便的 AI 訓練和推理服務部署界面以及開箱即用的 SDK。Harry 表示：「依託於 EMC 打造的 DeAIcloud 和 DePIN 網絡，開發者不需要關心底層 AI 服務如何部署，直接調用官方提供的相關 SDK 即可開始自己的 AI 應用開發，減少了非常多不必要的算力和部署相關工作。」根據介紹，通過 EMC Hub，開發者構建出一個類似 Midjourney 這樣的商用 AI 服務的工作量可以縮減到幾個小時以內，而且訂閲產生的費用僅僅為傳統雲服務的 30%。此外，Harry 稱，「開發者分享自己封裝的 AI 服務，或者提供算力都能獲取額外的收益，這也是 Web2 的平台不具備的。」

除了 EMC Hub、Harry 還介紹了 EMC 其他 AI 應用和服務的用戶使用情況，特別是 JarvisBot 平台機器人，廣受用戶好評。「每天都有大量的用戶與 JarvisBot 交互，尤其是文生圖相關的功能。此外，JarvisBot 平台提供了多平台 Bot 定製功能，允許每個用戶根據自己的喜好定製 Bot 併發布到社區中，未來還可以在 JarvisBot 平台上為開發者賺取收益。」

多元文化下的社區交融

文化間的碰撞往往能鑄就色彩更為豐富的社區。據了解，當前 EMC 社區體量非常大，還有中文、阿拉伯語、法語、土耳其語、韓語、日語、葡萄牙語、印地語、俄語等貢獻者自發組建的社區。那麼，如此體量的社區建設，會有什麼困難呢？各個地區的用戶最關注的又是什麼？

EMC 社區負責人 CHEN 在接受採訪時向我們介紹道，「在多個社區建立過程中並沒有實際性的困難，只是有些地域或者國家發展的程度略有差異。」CHEN 稱，「某些國家或地區對 DePIN、RWA 和 AI 的概念很感興趣，社區的運營也相對簡單些，比如土耳其社區。而對於那些並不熟知 DePIN 等概念的社區，EMC 社區 mod 需要更積極地開展宣傳教育。」CHEN 表示，「EMC 對於各個社區大使有相應的激勵機制，推動着各個社區的成長。」

在談及社區運營的經歷時，CHEN 向我們描述了這樣一個有趣的現象，即每個社區通過 JarvisBot 生成的圖片都會帶有很明顯的地域特色，「比如法國社區，我曾看到過有人生成浪漫的巴黎街景圖片。在非洲社區就經常會出現一些動物世界的場景。在土耳其社區我會經常看到經典傳統的土耳其的服裝特色，比如頭戴高氈帽的男士以及奧斯曼帝國時期的一些宮廷服飾。」此外，每個社區，用戶的屬性也不太一樣。CHEN 介紹稱，除去南極洲，EMC 目前的社群遍及六大洲，其中北美洲和大洋洲更偏向於「高淨值用戶」，他們主要提供去中心化算力節點和基礎設施建設，而「亞非歐拉更偏向於應用層。」

此外，我們還採訪到了 EMC 社區的兩位積極參與者，一位是來自印度的 Ashiq，另一位是來自尼日利亞的 Leo。Ashiq 表示，在參與 EMC 社區前，他連 OpenAI 每月 20 美金的會員費都付不起。但在過去的一年裏，通過使用 EMC 的 AI 工具，他製作了許多推廣視頻並獲得了相應的獎勵，最後成功擁有了屬於自己的 GPU 設備。為了更進一步學習 Web3 和 AI 相關的知識，Ashiq 還購買了 Grok、Runway 等 AI 工具的會員。「EMC 讓我學到了合作與信任的重要性，以及共享資源在推動創新方面的力量。」Ashiq 表示，「DeAI 革命組建了全球社區，允許不同的觀點碰撞，共同解決現實世界中的問題。我親眼見證了去中心化的方法是如何賦予個人權力，在不受地域限制的情況下，做出有意義的貢獻。」Leo 表示，自己是從去年 6 月開啟這段「不可思議」的經歷的，並通過 EMC，了解到了去中心化 AI 與中心化 AI 的區別。對於這將近一年的時間，Leo 這樣總結道，「多虧了 EMC，我才能賺錢養家，甚至開了一家超市！」

迪拜暴雨下的首個 DeAI 駭客松

駭客松作為新興項目的展示平台，成為了許多 Web3 項目方拓展生態的選擇。而 EMC 更是首創了以「DeAI」為主題的全球駭客松。然而，或許正是因為沒有人辦過此類駭客松，活動在一開始遭到了一些質疑，有人懷疑敘事太大。但駭客松籌備小組成員 Jamee 在接受採訪時樂觀回應道：「本次駭客松是全新的探索，很多坑需要試錯。但這也有好處，不存在條條框框的約束，也沒有人可以來定義對錯，可以發揮和創新的空間很大。」

Jamee 表示，作為 AI x Web3 的交叉領域，本次駭客松對參賽團隊的能力要求是比較高的。參賽團隊既要具備 AI 產品設計、開發的能力，同時也要具備 Web3 的能力，比如最核心的經濟模型設計。因此，EMC 團隊在報名期間就上線了 DeAI 先鋒者工作坊。在 3 月份，EMC 團隊密集做了很多直播，撰寫了多篇社媒深度文章，向開發者和高校進行宣講科普。再加上 DeAI 熱度的持續升温，特別是 Stability AI CEO 帶着核心團隊辭職，宣佈 All In 去中心化 AI，帶動了很大的一波熱度，也意外助推了此次駭客松的開展。最終，本次駭客松共計 238 個項目報名參賽，經過篩選 18 支隊伍進入到了線上路演，10 支隊伍晉級迪拜線下舉辦的駭客松決賽。

然而，迪拜決賽當天「趕上了天災」。Jamee 回憶道：「所有準備的計劃、流程都被意外的暴雨打亂了，除了活動問題，還要確認嘉賓安全。」慶幸的是 17 號迪拜時間 4 點半，在嘉賓、線上支持夥伴、現場主控、主持人的齊心協力下，決賽在迪拜亞特蘭蒂斯酒店順利舉辦，沒有一個參賽項目缺席決賽。對於此次經歷，Jamee 表示，「這場比賽已經沒有獲獎和不獲獎的區別，所以人都是勝利者，在應對這次危機的過程中，結下的革命友誼也是最好的收穫之一。」

正如 EMC 聯合創始人 Alex 指出的，在傳統網路的世界中，要求 AWS 為創業者提供免費算力，Google 和 Meta 免費為之導流，簡直是天方夜譚。AI 時代洪流下，普通創業者要抓住機會，或許需要期待更多像 EMC 這樣專注於 AI+Web3 的項目的湧現。期盼「我們都能成為帶着 AI 生產力標籤的先進個人，而不是被 AI 取代的勞動力。」

本文獲得《專訪 EMC 生態 Bulider：從去中心化信仰中長出的創業理想》授權轉載，作者 Yangz。