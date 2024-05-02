HashKey Livio：香港加密貨幣現貨 ETF 最受關注的 10 個話題

香港虚拟资产现货 ETF 首日交易已经结束，市场用户结构如何？未来将如何走向？HashKey Group COO Livio Weng 在今日接受媒体采访时，回答了最受关注的 10 个话题。

Livio 表明，第一，在香港现货 ETF 的推动下，HashKey Exchange 目前的客户托管资产总量于昨日超过了 33 亿港元，进一步坐稳香港最大持牌虚拟资产交易所的地位。

第二，现货 ETF 与 VATP 并不竞争，而是行业的入水口和蓄水池。

第三，对于 Web3 原生用户来说，购买现货 ETF 本质上是一种 「TradFi 挖矿」，获得传统金融的身份赋能，例如香港移民身份、PI 身份。

第四，首批的三支基金在基金结构、认购费率、免费期等方面各有特色。过高的费率与过低的费率均不可取。

第五，HashKey Group 旗下各业务将对博时 HashKey ETF 持有者进行生态赋能，例如赠送 Web3 嘉年华门票、交易所 VIP 等。

第六，香港现货 ETF 推出的意义不局限于 ETF 本身，而是传统金融机构全面拥抱虚拟资产的象征意义，带动机构大量进场才是重头戏。

業務方面

1. 這次 HashKey 的角色是什麼？

在本次的香港現貨 ETF 發行過程中，HashKey Group 旗下有兩個實體參與了相關工作：

a. 集團旗下 HashKey Capital 在 HashKey Capital Limited 9 號牌基礎上（可投資且管理 100% 的虛擬資產），已於近期獲香港證監會批准再次升級，可向散戶投資者提供虛擬資產基金產品服務。此次博時 HashKey 比特幣 ETF 以及博時 HashKey 以太坊 ETF 中，HashKey Capital 作為副基金管理人，與博時國際聯合發行基金。

b. 集團旗下 HashKey Exchange 是現行香港最大持牌虛擬資產交易所，本次為在香港申請 ETF 的基金提供底層基礎設施支持，涵蓋交易、託管等方面，致力於構建開放合作的行業基礎設施。交易所不僅與目前的基金方在合作，未來也將幫助更多基金的 ETF 落地，從而提高全行業的現貨 ETF 高標準的客戶服務和運營效率。在香港現貨 ETF 的推動下，HashKey Exchange 目前的客戶託管資產總量於昨日超過了 33 億港元，進一步坐穩香港最大持牌虛擬資產交易所的地位。預計相關規模還將伴隨 ETF 市場的發展進一步快速增長。

2. 申請過程中 HashKey Exchange 提供了什麼技術、服務 / 保證？

a. Hashkey Exchange 自身的託管業務已穩定運行逾一年，ETF 發布前已託管資產規模超過 22 億港元。在香港現貨 ETF 的推動下，HashKey Exchange 目前的客戶託管資產總量於昨日超過了 33 億港元，進一步坐穩香港最大持牌虛擬資產交易所的地位。預計相關規模還將伴隨 ETF 市場的發展進一步快速增長。HashKey Exchange 順利助力博時國際及 HashKey Capital，分別完成了全球首筆比特幣現貨 ETF、以太幣現貨 ETF 的實物申購。

b. Hashkey Exchange 的交易業務累計完成超過 4200 億交易量，可以給各交易方提供香港 VA 市場最好的流動性、最低的滑點交易成本。

c. HashKey 託管虛擬資產（VA）時提供了保險覆蓋，每個 ETF 都配備了單獨的冷錢包，並且底層資產也得到了保險覆蓋。Hashkey 將通過傳統保險業的力量保護用戶資產，增加用戶信心。因為 HashKey 的現行託管體量最大，相應對保險公司的議價能力也最強，從而能夠有效地為基金髮行方降低成本。

3. 本次現貨 ETF 與香港 VATP 是否是競爭關係？：

a. 現貨 ETF 整體增加市場交易量和資產託管規模：

▪ 本次 ETF 的推出將顯著提高香港虛擬資產（VA）市場的交易量和資產託管規模。隨着機構大舉入場，VA 市場的流動性將迎來一輪顯著提升，從而將香港 VA 市場推向世界一流水平。

▪ 首日三支基金的認購規模超過美國現貨 ETF 首日的表現。其中很大程度上是因為支持實物申贖帶來 Web3 人群（OG）的進場。

b. 現貨 ETF 將成為行業的蓄水池：

▪ 現貨 ETF 作為行業的一個重要的基礎設施，將成為傳統資本進入 VA 行業的資金進場入口，有助於行業的整體繁榮。

▪ 現貨 ETF 作為行業的蓄水池，通過股票資金通道進入 VA 市場，資金會在一定時長內駐留，隨後有部分資金可能通過 VA-out（香港特有的資產遷移渠道）進入交易所，從間接持有變為直接持有。在虛擬資產交易所（VATP）進行現貨交易的好處是可以隨時捕捉港股收盤後的交易機會和周末行情。因為在全球大背景中，加密市場行情受全球地緣政治、美國政策變化影響，往往是在非港股開盤時間，在此時需要進行資產配置就需要在 VATP 進行。

4. 在實物贖回和認購模式下，對流入的資產如何進行 KYC？實物及法幣認購的比例如何？

需要遵循 VATP（虛擬資產交易者平台）的標準中，不僅要進行 KYC，還要進行 KYT（Know Your Transaction）。

就目前看到博時 Hashkey 比特幣現貨 ETF 與博時 Hashkey 以太幣現貨 ETF 的情況來看，實物認購佔比更大 。

5. 購買 ETF 和直接通過交易所購買比特幣（BTC）/ 加密貨幣的區別有哪些呢？

a. 更適合傳統金融機構進行場內配置。因為 ETF 可以像股票一樣在證券交易所上市交易，這使得購買和持有 ETF 更加便捷。

b. 在交易所購買 VA 可提供更多靈活性，例如可進行 24/7 交易、T+0 交易結算以及無管理費等特性，使投資者能夠更快速地進出市場，並且可以在任何時間購買或出售加密貨幣。適用場景如，加密市場行情受美國政策變化影響，往往是在非港股開盤時間，在此時需要進行資產配置就需要在交易所進行。

c. 如果通過交易所直接持有 VA，投資者可以享受更原生的區塊鏈服務。例如可將加密貨幣轉至鏈上錢包中，直接參與區塊鏈上的各種應用和生態系統，真正擁有自己的 VA。

市場結構

6. 香港有現貨 ETF 實物申贖，為何有人會希望以加密幣購買現貨 ETF？ETF 對於傳統金融客戶有什麼樣的吸引力？

傳統金融用戶和 Web3 原生用戶都存在購買需求，這也是博時和 HashKey Capital 合作發行基金的原因。我們希望利用各自的優勢，形成 1+1>2 的優勢，讓兩部分人的需求都被滿足，達成這輪周期的 Mass Adoption。

a. 傳統人群：

▪ 對於傳統人群來說，可通過 ETF 的資金通道和資產結構優勢，抓住這一輪 BTC、ETH 為代表的強勢虛擬資產牛市，實現資產增值。

b. Web3 原生用戶：

▪ 對於 Web3 原生用戶來說，購買現貨 ETF 本質上是一種 「TradFi 挖礦」，「挖掘」 到傳統市場及資產的價值和勢能。比如，在香港獲得已經持有 BTC、ETH 的用戶，可以通過 In-Kind 的方式，把原本的 「另類資產」 變成 「主流資產」，從而有助於獲得香港移民身份、PI 身份（Professional Investor），便利於在香港的事業和生活，能夠吸引更多 Web3 native 人群更好地留在香港。

▪ 此外，購買現貨 ETF 還可以與傳統股市資產的通道打通，獲得資金通道、融資融券等方面的組合效應。

▪ 如果本次首批 ETF 在市場上獲得成功，將進一步提升香港的 Web3 生態環境完善度。這將進一步吸引其他地區的資本，以及更多的加密貨幣投資者和項目在香港發展，進一步推動香港成為全球加密貨幣和 Web3 生態的重要中心之一。

7. 公眾怎麼看待和選擇三支基金？

總的來說，首批的三支基金在基金結構、認購費率、免費期等方面各有特色，將圍繞傳統渠道能力和 Web3 營銷能力等方面展開激烈的角逐。保持一定的競爭，也有助於行業整體專業能力和服務水平的提高。整體上，三支基金的成功發行，將香港 Web3 產業推進到了一個新的高度。

公眾的關注點可能會集中在費率上，畢竟基金背後對應的資產是同質的，都是 BTC、ETH，而認購費和管理費則決定了購買和持有的成本。

過高的費率可能會顯著降低用戶購買 ETF 和長期持有的意願。從美國市場的經驗來看，因為灰度的 ETF 採用了較高的管理費，因而大量客戶流失到了其他管理費低的基金上。

過低的費率可能導致渠道方的推介意願不積極，會影響發行早期的規模體量。同時，香港 ETF 和美國 ETF 的最大區別在於保險費用，過低的費率可能會導致基金方虧損。

如何採用一個適當的費率結構，可能是會成為各大 ETF 發行方以及後續的 ETF 發行方考慮的首要問題。

此外，本次 ETF 的發行方都是行業的龍頭企業，各自的業務附加能力也是一個聚焦點。以博時 HashKey ETF 為例，其最大的特色在於與 HashKey Capital 的合作，為 ETF 注入了 Web3 生態能力。對於投資者，不僅買了一個 ETF，還附贈了一個 Web3 生態入場券。 在 HashKey 集團旗下交易所開戶可額外 VIP 資格，包括 HSK、Web3 大會門票、旗下業務（含交易所、基金等）的折扣、專屬 Web3 研報、NFT 等，形成增量價值。

8. 其他地區也批准了現貨 ETF，這次香港的現貨 ETF 與其他地區有什麼不同？

a. 面向的市場不同：最早是加拿大發行了現貨 ETF，但市場影響力相對有限。美國的現貨 ETF 主要面向歐美市場，而香港的現貨 ETF 則更傾向於亞太地區。

b. 涵蓋的加密資產不同：美國的現貨 ETF 主要是比特幣，而香港的現貨 ETF 更進一步，除了比特幣現貨 ETF，還推出了全球主要金融市場上的首個以太坊現貨 ETF。

c. 支持的申贖方式不同：美國的現貨 ETF 通常只支持現金申贖，而香港的現貨 ETF 還支持實物申贖。實物申贖允許投資者通過交付實物加密貨幣來申贖 ETF 份額，而不僅僅是通過現金進行交易。實物贖回意味着標的資產不必立即出售，從而帶來了成本和流動性方面的優勢。未來實物申購、贖回流程完成，投資者將可以直接獲取與現貨 ETF 基金相對應的比特幣、以太幣等資產，為數字貨幣投資者提供了更多樣化的投資選擇。

9. 近期本港 3 只虛擬資產期貨 ETF 近期走勢自高位回落，想請問，你認為導致上述 ETF 自高位回落的原因有哪些？

現貨 ETF 上線，給期貨 ETF 帶來了直接的衝擊：

a. 比特幣現貨 ETF 可以讓投資者在無需管理或存儲比特幣的情況下，購買和間接持有比特幣。操作在他們熟悉的股票交易框架中完成，無需考慮加密錢包的複雜操作和安全性挑戰。比特幣期貨 ETF 是一種不直接持有比特幣的交易所交易基金。它的底層資產是比特幣期貨合約的份額，而不是比特幣本身，比特幣期貨 ETF 的價值可能不會始終與比特幣的價格變動保持一致。

b. 現貨比特幣 ETF 在準確反映比特幣實際價格和降低購買成本方面具有明顯優勢。因為期貨 ETF 必須不斷滾動調倉以應對合約到期和開出的變化，這會導致期貨 ETF 在升水情況下面臨較大的調倉損耗，而在貼水情況下則相對好一些。此外，期貨 ETF 的管理費和手續費通常較高。

目前市場上，部分期貨 ETF 發行商也對發行現貨 ETF 感興趣。他們或許會在對第一批現貨 ETF 落地的表現，觀察後決定各自的切入點和打法，會給當前的現貨 ETF 競爭格局帶來新的變化。

預測與展望

10. 市場後續預測是怎樣的？

a. 香港 ETF 中期的市場容量有望達到美國的 20%

▪ 預計香港 ETF 市場的中期容量有望達到美國 ETF 市場的 20%，預計規模在 100 億美元左右。ETF 作為『老錢』進入虛擬資產行業的新通道，將吸引更多傳統投資者進入虛擬資產市場，推動市場規模的增長。

b. 更多中資及外資基金公司進入：

▪ 香港現貨 ETF 推出的意義不侷限於 ETF 本身，ETF 更是一個重要的象徵意義，意味着傳統金融機構全面擁抱虛擬資產，目前明顯感受到傳統金融機構對於其態度有重大變化，引發機構大量進場才是重頭戲。

▪ 首批推出的 3 只 ETF 基金都是中資基金的子公司，未來預計會有更多中資及外資基金公司進入市場發行 ETF。部分頭部 ETF 公司（不在首批名單中的）可能會觀察首批基金的市場表現情況，然後決定是否進入市場，以及以何種形式進入。

▪ 除了 ETF 市場，預計會有更多金融機構申請 1、9 號牌升級，從而可以配置更高比例甚至達到 100% 的虛擬資產。

c. 金融機構直接進入交易所購買虛擬資產：

▪ 在現貨 ETF 的帶動下，傳統金融對虛擬資產形成了快速擁抱的趨勢變化。除了配置 ETF 以外，預計會有更多金融機構直接進入交易所，配置 10% 的比特幣（BTC）、以太坊（ETH）等虛擬資產。

▪ 也會有更多券商、銀行等通過 Omnibus 等通道為其客戶提供配置虛擬資產的途徑，目前已經有幾個頭部券商在對接中，預計在 6 月份有大的落地。

本文獲得《HashKey Livio：香港加密貨幣現貨 ETF 最受關注的 10 個話題》授權轉載，作者：HashKey Group COO Livio Weng