富達比特幣現貨 ETF 淨流出量首次高於 GBTC

撰文：Techub News
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Techub News 消息，據 Farside 數據統計，富達比特幣現貨 ETF 淨流出量首次高於 GBTC， FBTC 的淨流出 1.91 億美元大於 GBTC 的淨流出 1.67 億美元。

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