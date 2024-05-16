Web3 要聞 | 萬事達卡和渣打銀行將於香港試點代幣化存款

1.過去 12 小時全網合約爆倉約 1.1 億美元，其中 PEOPLE 爆倉約 461 萬美元

據 Coinglass 數據顯示，過去 12 小時全網合約爆倉約 1.1 億美元，其中，比特幣爆倉約 4627 萬美元，以太坊爆倉約 1685 萬美元，SOL 爆倉約 778 萬美元，PEOPLE 爆倉約 461 萬美元。

2.美國 CPI 數據提前 30 分鐘被公布，當局正調查

美國勞工統計局稱，周三公布的 CPI 數據意外提前 30 分鐘發布，其無意中提前將部分文件上傳至網站，目前正在對 CPI 數據的提前發布事件進行全面調查。

3.萬事達卡選擇五家創企參與其「數字資產初創計劃」

萬事達卡選擇了五家創企加入其「數字資產初創計劃」（Start Path），旨在開發區塊鏈應用案例和用戶體驗。該計劃將看到萬事達卡與行業專家和金融科技公司合作，探索數字資產和區塊鏈技術在解決現實問題中的不同應用場景。 萬事達卡表示，其在構建全球支付網絡方面的經驗，使其能夠將受監管貨幣、銀行存款、穩定幣和 CBDC 的具體使用案例與初創企業聯繫起來。

入選的五家創企包括：法國的 Kulipa，致力於為數字錢包提供加密支付卡發行服務；英國的 Parfin，為金融機構採用區塊鏈提供企業級軟件產品；新加坡的 peaq，提供無需許可的無國界數字基礎設施；美國的 Triangle，通過結合氣候和金融數據的平台優先考慮可持續性；比利時的 Venly，簡化區塊鏈集成以支持行業增長和數字化轉型。

萬事達卡表示，該為期 4 個月的虛擬項目將為區塊鏈、數字資產和 Web3 初創企業提供合作機會、定製培訓以及接觸萬事達卡客戶和渠道的機會。

4.萬事達卡和渣打銀行將於香港試點代幣化存款

萬事達卡官網發文表示，將與渣打銀行合作開展了一項概念驗證試點，探索代幣化存款和代幣化碳信用額度。這兩家金融服務巨頭與渣打旗下的香港數字銀行 Mox 和資產代幣化技術公司 Libeara 合作，在香港金融管理局的金融科技監管沙盒（Fintech Supervisory Sandbox）上進行 PoC（ proof-of-concept ）。

5.Tether 與阿聯酋 RAK DAO 簽署諒解備忘錄，推出專注於比特幣和穩定幣的教育計劃

據 Crowdfund Insider 報道，Tether 與阿聯酋自貿區 RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) 簽署了一份諒解備忘錄（MoU），這是啟動多項戰略舉措的第一步。通過與 RAK DAO 合作，Tether 將幫助「促進該地區的加密貨幣支付採用，並設計以區塊鏈為重點的教育項目。」

6.Millennium Management 持有價值 20 億美元比特幣現貨 ETF

據 SEC 官網顯示，對沖基金 Millennium Management 披露了其持有價值 20 億美元的比特幣現貨 ETF 投資組合。其中包括 Black Rock 的 IBIT 8.442 億美元、Fidelity 的 FBTC 8.067 億美元、Grayscale 的 GBTC 2.02 億美元、Ark 的 ARKB 4500 萬美元以及 Bitwise 的 BITB 4470 萬美元。

7.Block 旗下數字支付平台 TBD 藉助 Chipper Cash 拓展非洲支付系統

據彭博社報道，Block Inc. 旗下數字支付平台 TBD 與非洲最大的金融科技公司之一 Chipper Cash 合作，加速其全球跨境支付。TBD 首席執行官 Mike Brock 在加納首都阿克拉接受採訪時表示，周二宣佈的合作伙伴關係使該公司最新的業務部門（前身為 Square）能夠將其在非洲大陸的網絡國家數量增加到 40 個。

8.聯合國監察人員：朝鮮于 3 月通過 Tornado Cash 洗錢價值 1.475 億美元加密貨幣

據路透社報道，聯合國制裁監察人員稱，去年朝鮮從一個加密貨幣交易平台竊取了 1.475 億美元，並在今年三月通過 Tornado Cash 進行洗錢。監察人員在提交給聯合國安理會制裁委員會的文件中表示，他們一直在調查自 2017 年至 2024 年期間朝鮮涉嫌的 97 起針對加密貨幣公司的網絡攻擊，總價值約為 36 億美元。

9.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 3 億美元

根據 Farside 數據，昨日（美東時間 5 月 15 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 3 億美元。

其中，富達 ETF FBTC 單日淨流入約 1.31 億美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流入約 8630 萬美元 ；21Shares ETF ARKB 單日淨流入約 3860 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO 單日淨流入約 460 萬美元；Franklin ETF EZBC 單日淨流入約 190 萬美元 ；Valkyrie ETF BRRR 單日淨流入約 370 萬美元 VanEck ETF HODL 單日淨流入約 750 萬美元；WisdomTree ETF BTCW 單日淨流入約 210 萬美元；灰度 ETF GBTC 單日淨流入約 2700 萬美元。

10.安徽啟動⎡皖劍2024⎦擬重點查處虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等網絡傳銷活動

據安徽日報報道，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合印發通知，從 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省範圍內開展打擊傳銷 ⎡皖劍2024⎦ 行動，其中將重點查處打着⎡區塊鏈⎦、⎡元宇宙⎦、⎡數字資產交易⎦等旗號，開展虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等運作的礦幣鏈通型網絡傳銷活動。

11. Coinbase 計劃針對澳洲自我管理養老金行業推出加密服務

據彭博社報道，Coinbase 亞太區董事總經理 John O'Loghlen 表示，Coinbase 計劃針對澳洲自我管理養老金行業推出加密服務。

12. 芝商所計劃推出比特幣現貨交易

據 The Block 報道，芝加哥商品交易所（CME）集團正在考慮推出比特幣現貨交易。儘管現貨交易推出計劃尚未最終確定，但與交易商的討論仍在進行中。

13. 摩根士丹利已投資約 2.7 億美元於比特幣現貨 ETF

據 Cryptoslate 報道，摩根士丹利在其第一季度 13F 披露文件中透露，已投資約 2.7 億美元於比特幣現貨 ETF，通過 Grayscale 的 GBTC 進行投資。據 Fintel 數據顯示，該投資使摩根士丹利成為 GBTC 的最大持有者之一，僅次於 Susquehanna International Group 的 10 億美元投資。