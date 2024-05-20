Web3 要聞 | 加密行業為美國大選政治捐款達 9400 萬美元創新高

1. 保加利亞足球隊 Botev Plovdiv FC 將為其球員提供比特幣獎金

保加利亞足球隊 Botev Plovdiv FC 將開始為其球員提供比特幣獎金。

2.原 Gala 首席執行官 Jason Brink 將轉為顧問，併成立外部組織 LFG 幫助 Gala Chain 發展

原 Gala Games 首席執行官 Jason Brink（又名 BitBender）發推表示，其在 Gala 的角色將從區塊鏈總裁轉變為無償顧問，並將帶領 Gala 團隊的部分成員辭去在 Gala 的職務，成立一個外部組織 LFG Incorporated，以進一步使 Gala 去中心化。

3.拜登或重新考慮對推翻 SEC SAB 121 相關決議行使否決權

在美國眾議院對 H.J. Res. 109 號決議（即推翻 SEC 關於數字資產的 SAB 121 法規）進行投票之前，拜登總統曾發布威脅聲明，如果有推翻 SEC 政策的決議，他可能會動用行政權力行使否決權。 白宮表示，「強烈反對」眾議院議員試圖破壞 SEC「保護加密資產市場投資者和保護更廣泛金融體系」的措施。 此外，SEC 也可以決定撤銷 SAB 121，以避免迫使拜登決定是否行使否決權。

4.受加密挖礦業務和降雨不穩定影響，老撾出現電力短缺情況

老撾國有電力公司（EDL）的顧問 Somboun Sangxayarath 表示，由於加密貨幣挖礦和降雨不穩定，老撾的電力需求增加，導致電力短缺，這表明該國作為東南亞水電出口國的前景面臨挑戰。 老撾因其水電出口潛力而被稱為東南亞的 「電池」，其提供的最便宜、最穩定的清潔能源，對於正在努力擴大太陽能和風能規模的東南亞地區實現脱碳至關重要。 Sangxayarath 稱，2021 年建立數據中心的政策推動導致了加密貨幣挖礦業務的繁榮，目前佔老撾電力需求的三分之一以上，而降雨量減少抑制了水電產量，導致停電。在過去十年中，水電佔老撾發電量的 80%，其中大部分是由獨立電力生產商通過與泰國和越南的跨境交易出售的。 老撾去年表示，不會向尚未開始運營的加密貨幣項目供電。Sangxayarath 說，雖然該命令仍然有效，但它仍在積極考慮新的投資建議，並尋求提高電力供應。

5.Core 基金會推出 500 萬美元創新基金

Core 基金會推出 500 萬美元創新基金，該基金目前主要面向印度市場，並且和孟買聯邦理工學院以及與一些頭部風險投資公司達成戰略合作伙伴關係，以支持該國發展創新區塊鏈項目，現階段該基金已開放項目資金申請。

6.韓國虛擬資產投資者去年下半年向海外交易所匯出 25 萬億韓元

韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）18 日發布的《2023 年下半年虛擬資產業務調查結果》顯示，去年下半年韓國境內投資者的外部提取虛擬資產總額為 38.1 萬億韓元（約 281.4 億美元），其中，向韓國境外交易所提取的金額為 25.3 萬億韓元（約 186.8 億美元），佔總量的 67%，即大多數匯出 100 萬韓元以上的投資者都將資金轉移到了海外交易所。

7.Pudgy Penguins 與韓國樂天集團擬共同拓展韓國市場

NFT 系列「胖企鵝」Pudgy Penguins 發推表示，與韓國樂天集團（Lotte Group）建立戰略合作伙伴關係，以擴大其在韓國及周邊地區的市場，後續將公布更多訊息。

8.CryptoPunks 推出「Super Punk World」數字化身系列

NFT 項目 CryptoPunks 推出「Super Punk World」，該項目是紐約畫家 Nina Chanel Abney 親手策劃的 500 個數字化身系列，靈感來自於標誌性的 CryptoPunks 特徵與 Super Cool World 屬性相結合，該系列後續或將啟動拍賣，有關該系列的收藏和拍賣更多細節將很快公布。

9. 委內瑞拉計劃切斷比特幣礦場供電，以防止居民電力供應中斷

據 Bitcoin News 報道，委內瑞拉政府表示，他們計劃切斷所有比特幣礦場與國家電力系統（SEN）的連接，因為這些礦場的用電量很高，導致周邊地區頻繁停電。電力能源部表示，這一行動將防止電力供應中斷，確保為所有委內瑞拉人提供可靠的服務。

10. 加密行業為 2024 年美國大選的政治捐款已達 9400 萬美元，創歷史新高

據彭博社報道，加密行業為 2024 年美國大選的捐款金額已達 9400 萬美元，創歷史最高紀錄，這一數字在上一個選舉周期（2020 年）是 8300 萬美元。大多數捐款來自政治行動委員會（PAC）。此外，Coinbase 和 Ripple Labs 也貢獻了大量捐款，他們分別捐贈了 2050 萬美元和 2000 萬美元。

11. 陳茂波：香港數碼港初創累計融資超 406 億元

香港特別行政區財政司司長陳茂波今日發表司長隨筆《固本浚源提質發展》，其中披露資料顯示，數碼港過去一年有超過 400 家企業進駐，令企業社群總數超過 2000 家，其中 8 家是獨角獸；初創累計融資超過 406 億元，其中金融科技、第三代網路的企業社群優勢明顯，人工智能的發展正加快推進，並從技術上支援香港企業的數碼轉型。

12. 美國比特幣現貨 ETF 本周淨流入 9.483 億美元

據 Farside Investors 數據，美國比特幣現貨 ETF 本周淨流入達 9.483 億美元。其中，5 月 13 日周一淨流入 6600 萬美元· 5 月 14 日周二淨流入 1.005 億美元· 5 月 15 日周三淨流入 3.03 億美元· 5 月 16 日周四淨流入 2.573 萬美元· 5 月 17 日周五淨流入 2.215 萬美元。