美國以太坊現貨 ETF 里程碑 450 億美元資本流入在即

美國當地時間 5 月 23 日，美國證券交易委員會（以下簡稱 SEC）正式批准了全部 8 個以太坊 現貨 ETF 的 19 b-4 表格，加密行業迎來了本年度第二個里程碑事件。

需要注意的是，ETF 發行人仍需其 S-1 註冊聲明生效後才能正式開始交易。SEC 剛剛開始與發行方討論 S-1 表格，或需要時間多次修改，可能仍需數週才能完成後續的討論。

商品還是證券？

本次質押的大多數發行方在申請文件中均註明，不含質押相關條款，這是 SEC 接受以太坊現貨 ETF 的必要條件。

SEC 在最終的批准文件中表示，「本命令中委員會正在考慮的提案不涉及信託的以太坊質押。因此，質押的相對優勢或劣勢不在本命令的範圍之內。任何未來信託直接或間接進行的，使信託的任何部分以太坊參與以太坊權益證明驗證或用於賺取額外以太坊或產生收入或其他收益的行為，都將要求相關交易所根據 19 b-4 規則提交擬議規則變更。」

以太坊是否屬於「證券」的定義一直是加密貨幣法律討論的熱點問題，尤其是在以太坊從工作量證明（PoW）轉向權益證明（PoS）後，這一問題變得更加複雜。在這種模式下，用户通過質押代幣以維護網絡並獲得收益，這觸及《證券法》的相關條款。近期，VanEck、富達和灰度等公司在提交給 SEC 的修正版 S-1 A 文件中刻意去除了關於以太坊質押的部分，這表明 SEC 可能在是否將以太坊視為證券的問題上找到了一條明確的界線：如果 ETF 中的以太坊不用於質押，則不視為證券。

政治勝利發揮了重要作用

本週之前，人們普遍認為，儘管現貨比特幣 ETF 最近取得了成功，但現貨以太坊 ETF 仍無法獲得美國證券交易委員會的批准；然而，政治立場上的變化，促使 SEC 快速作出了立場上的轉變。

美國大選是今年最終的政治變量，加密貨幣作為一個重要的選票羣體，影響着即將到來的選舉競爭。美國前總統特朗普已經表明將接受加密貨幣形式的總統競選捐款，並直言對手拜登對加密貨幣的理解不足，暗示加密貨幣將成為選舉爭論的一個焦點。同時，財新網報道，美國大選年加密貨幣羣體成政治籌碼，拜登為阻擋特朗普贏得這一羣體，或對於加密貨幣的態度大幅轉變。

Dragonfly 的合夥人 Haseeb Qureshi 指出，美國證券交易委員會（SEC）對以太坊 ETF 的態度轉變，可能反映了拜登政府在加密貨幣政策上的柔和立場，目的是為了避免在選舉中因為看似次要的加密監管問題而失去選票。

美國當地時間週三，眾議院以 279 票對 136 票通過了《21 世紀金融創新與技術法案》（也稱為 FIT 21）法案。《21 世紀金融創新與技術法案》賦予商品期貨交易委員會更多權力和資金，以幫助其監管被歸類為「數字商品」的加密資產。該法案的被視為另一場政治上的勝利，推動 SEC 作出決策。

機構期待已久

政治情緒的轉變似乎也影響了該機構對此類新金融工具的看法。與貝萊德、Grayscale 和 Fidelity 一起，VanEck 是申請發行現貨以太坊 ETF 權利的公司之一。VanEck 數字資產研究主管 Matthew Sigel 在公告發布後立即向 X 發帖稱：「我們預計，政治背景的改善將通過新法律和法庭為數字資產投資者和開發商帶來更多勝利，從而吸引對比特幣、以太坊和其他開源區塊鏈軟件的投資。」

VanEck 的 Sigel 寫道：「證據清楚地表明，以太坊是一種去中心化的商品，而不是證券。ETH 的商品地位現已在各種情況下得到認可，包括 CFTC 對 ETH 期貨的監管、委員會官員的公開聲明、聯邦法院的裁決。」

DCG 政策副總裁 Julie Stitzel 表示：「政策制定者對以太坊 ETF 現貨批准的參與向美國人表明，兩黨立法者都在認真對待金融創新問題。」

Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 代表美國最大的加密貨幣交易所表示，美國證券交易委員會的批准證實了許多加密貨幣行業人士長期以來的信念：「本週，這一天，就像我從未見過的過山車一樣。ETH 實際上被視為一種商品，這一點我們一直都知道。」

後市行情：普遍看超 5000 美元

類比比特幣現貨 ETF 的獲批，以太坊 ETF 的獲批被行業看作歷史性的時刻，後市行情普遍看好。

渣打銀行預測，以太坊年終目標價格為 8000 美元，2025 年底以太坊價格將達到 14000 美元。渣打銀行外匯研究和數字資產研究主管 Geoff Kendrick 表示：「預計以太坊現貨 ETF 獲得批准後的前 12 個月內將推動 239 至 915 萬枚以太坊流入。以美元計算，大約相當於 150 億至 450 億美元。」

Bernstein 分析師估計：「現貨以太坊 ETF 的批准將推動其價格飆升 75% 至 6600 美元。SEC 在 1 月份批准了類似的比特幣產品，刺激了接下來幾周比特幣價格上漲 75%，預計 ETH 的價格走勢也會類似。」

Lyra 創始人、前華爾街期權交易員 Nick Forster 表示：「根據 Lyra 期權市場的暗示，以太坊在 6 月 28 日前達到 5000 美元的概率約為 20%，在 7 月 26 日前超過 5500 美元的概率也為 20%。」

ZhuSu：「若以太坊現貨 ETF 獲批，以太坊將漲至 5400 美元。」

QCP Capital：「如果 BTC ETF 獲批的情況能作為參考，若 ETH ETF 獲批 ETH 或上漲 60%。ETH 的短期目標是 4000 美元，今年晚些時候將達到 5000 美元。」

ConsenSys CEO 表示：「以太坊現貨 ETF 獲批，由此產生的對以太坊的需求劇增可能會導致供應緊張，從而推高以太幣價格。」

該 CEO 解釋道，已經通過新推出的比特幣 ETF 接觸到比特幣的機構「最有可能想要將投資分散到第二個獲批的 ETF 中」，通過 ETF 購買以太幣的自然、積壓的需求將相當大，但相較於今年 1 月比特幣現貨 ETF 獲批時，用以滿足這種需求的供應量將更少。

無論最終結果如何，此番獲批已為以太坊正名：以太坊仍然是有史以來最去中心化、經受考驗和技術上最出色的作品之一。以太坊的獲批也將為更多其他「山寨」提供參照，打開更多的可能。

本文《美國以太坊現貨 ETF 里程碑，450 億美元資本流入在即》獲得授權轉載，作者：博文