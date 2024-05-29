Web3 要聞 | 內地或放寬散户透過「港股通」買賣虛擬產品？

1. 勝利證券：正在申請虛擬資產交易所牌照，計劃最快年底推出 STO 業務

據香港《文匯報》報道，勝利證券執行董事陳沛泉透露，今年至今有關虛擬資產的成交額的佔比已近 20%，勝利證券虛擬資產業務的投資已大致回本，現已錄得利潤，預計到年底，涉及虛擬資產的收入將佔整個勝利證券的四分之一甚至三分之一。此外，勝利證券目前正在申請虛擬資產交易所牌照，至於證券型代幣發行（STO）業務，料最快可在年底亮相。

2.勝利證券執行董事：對未來內地放寬、甚至容許散户投資者透過「港股通」買賣虛擬產品感到樂觀

據香港《文匯報》報道，勝利證券執行董事陳沛泉在接受訪問時表示，目前發展虛擬幣 ETF 的發行商以中資基金為主，陳沛泉認為，這向外界釋出了「信號」，雖然他不揣測內地政策，但他對未來內地會放寬、甚至容許散户投資者透過「港股通」買賣虛擬產品感到樂觀。他認為發展虛擬資產正是香港發揮「一國兩制」優勢的例子，能提供其他市場沒有的產品，除可擴闊業界的交易空間外，亦能強化香港的國際金融中心地位。此外，陳沛泉認為香港需要儘快推出虛擬資產的相關衍生工具，包括期貨及期權等，以對沖虛擬幣的風險，這對香港未來在虛擬市場再進一步，有很關鍵的推動作用。

3. xAI 完成 60 億美元 B 輪融資，a16z 等參投

馬斯克旗下人工智能初創公司 xAI 宣佈完成 60 億美元 B 輪融資，參投者包括 Valor Equity Partners、Vy Capital、Andreessen Horowitz、紅杉資本、Fidelity Management & Research Company、Prince Alwaleed Bin Talal 和 Kingdom Holding 等。所籌資金將用於將 xAI 的首批產品推向市場、建設先進的基礎設施並加速未來技術的研發。

馬斯克表示，xAI 投前估值為 180 億美元。

4. 巴西央行將 CBDC 試點推遲至 2025 年

據 Bitcoin.com 報道，巴西央行近日發佈報告稱，由於隱私解決方案效率低下，巴西 CBDC drex 的試點將推遲到 2025 年。新的試點階段將於 7 月開始，2025 年結束，將允許第三方實施包括智能合約在內的新功能。該銀行重申，「只有在確定有能力滿足隱私要求時」，才會進行涉及普通民眾的測試。

5. Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的辯護律師提交審前動議，稱檢方越權

據 The Block 報道，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的辯護律師於上週五提交了一系列最終審前動議，要求駁回指控，並對政府針對其收集的證據提出質疑。其中一項動議稱政府的起訴相當於「檢方越權」，而另一項動議則稱從 Storm 家中扣押加密貨幣違反第四修正案。

Roman Storm 的動議聽證會定於 7 月 12 日在紐約南區法院舉行。

6. Friend.tech 聯合創始人暗示與 Base 關係不融洽，欲推出 20 萬美元系統設計賞金進行遷移

據 The Block 報道，Friend.tech 聯合創始人 Racer 發推稱，希望離開由 Coinbase 創建的 Base。Racer 計劃推出「系統設計懸賞」，稱「如果你能想出一種方法，在不給用户帶來重大問題的情況下，把 Friendtech 從 Base 上遷移出來，而且效果足夠好，讓我們決定使用它，我們將付給你 20 萬美元。」Racer 表示，Friend.tech 團隊與 Base 的關係一直很不融洽，並「被 Base 社區所排斥」。目前，相關帖子已無法訪問。

作為回應，Coinbase Base 負責人 Jesse Pollak 承認 friend.tech 團隊感到的「孤立和脱節」。Pollak 寫道，「如果該團隊決定離開 Base，我會感到很遺憾，但我也會尊重並支持任何一條道路。」

7.阿根廷證券委員會與薩爾瓦多當局就比特幣採用問題進行會談

據 Cryptonews 報道，阿根廷國家證券委員會（CNV）高官上週會見薩爾瓦多國家數字資產委員會（CNAD）負責人，就比特幣採用問題進行了會談。 雙方討論了數字資產相關的合作協議，阿根廷官員希望借鑑薩爾瓦多將比特幣作為法定貨幣的經驗，並探討簽署合作協議的可能性。此次對話旨在加強兩國在比特幣和加密資產監管方面的合作，推動阿根廷在該領域的發展。

8.歐盟委員會發起的倡議 EUBOF 建議為區塊鏈和 AI 融合做好準備

據 Cointelegraph 報道，歐洲區塊鏈觀察站和論壇（EUBOF）是由歐盟委員會發起的一項倡議，監測並分析歐洲各地區塊鏈的發展情況，並於 5 月 24 日發佈一份結論報告。 該報告由通信網絡、內容和技術總司撰寫，強調區塊鏈與其他技術相結合並推動創新的潛力。EUBOF 發現與區塊鏈和人工智能持續融合相關的強勁趨勢。敏感的人工智能數據集可以安全地存儲在鏈上。根據 EUBOF 的説法，這在 「數據安全至關重要的醫療保健和金融領域」非常有用。 EUBOF 還表示，人工智能可以改善智能合約的功能，可應用於各個行業。其研究還承認 DeFi 生態的持續增長，並預計將會有新協議和新興應用推出。EUBOF 預計區塊鏈技術固有的互操作性、可持續性和能源效率將成為其持續採用的主要動力。

9.韓國法務部將嚴厲打擊虛擬資產市場的市場操縱和欺詐等行為

據 Digital Asset 報道，韓國法務部表示，「首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合調查組正在努力嚴厲打擊操縱虛擬資產市場、未報告的虛擬資產交易所、以及虛擬資產存款欺詐。」法務部選取了 PICA 詐騙案 900 億韓元、非法兑換業務 5800 韓元、Haru Invest 存款詐騙案 1.4 萬億韓元作為三起犯罪的代表性事例。 法務部表示：「我們正在與金融委員會和金融監督院討論制定附屬法律，例如虛擬資產不公平交易行為的不公平利潤的計算方法。」他補充道：「我們預計這將有助於快速調查虛擬資產市場的不公平交易行為，徹底追回犯罪所得，並提高市場的可靠性和穩定性。」

10.野村證券與 GMO 將探索在日本發行穩定幣

據 The Block 報道，野村證券（Nomura）及其數字資產部門 Laser Digital 已與總部位於日本的 GMO Internet Group 合作，將探索在日本發行穩定幣。他們計劃探索發行、兑換和流通以日元和美元計價的穩定幣。

11.香港財政司：港府推動虛擬資產發展，正與港交所透過互聯互通增強與內地聯繫

據香港電台網報道，香港財政司副司長黃偉綸表示，近年香港政府將政策焦點投放在促進金融業創新，包括推動虛擬資產及金融科技發展，因此正與港交所合作，透過互聯互通制度增強與內地的聯繫，在投資產品範圍及機會達成雙贏合作關係。