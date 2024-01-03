2024：比特幣 ETF、以太坊升級、比特幣減半啟示 Web3 時代

比特幣 ETF 決議在即，以太坊坎昆升級將激活，比特幣四年一度的區塊獎勵減半臨近，2024 年的 Web3 行業將由這三件大事拉開新幕。

比特幣 ETF 的獲批將為比特幣的流動性和投資便利性提供新的保障，從而吸引更多投資者進入比特幣市場。以太坊坎昆升級將使以太坊的擴容能力得到大幅提升，從而為 Web3 應用的發展提供更強大的底層基礎設施。比特幣減半將導致比特幣的供給減少，理論上會推高其價格。

業內預測，這三件事將是加密資產市場由熊轉牛的關鍵節點。

比特幣 ETF

2023 年 12 月 29 日，路透社放出重磅消息稱，美國證券交易委員會 (SEC) 可能會在（美國時間）1 月 2 日或 1 月 3 日告知申請人他們是否獲准推出現貨比特幣 ETF（比特幣交易所交易基金），這將使申請人有時間為 1 月 10 日的啟動做準備。

截至目前，有 13 家發行商向 SEC 提交了比特幣現貨 ETF 的申請，包括灰度、貝萊德、富達、VanEck、ARK+21Shares 和 Bitwise 等，這些公司打算在納斯達克、芝加哥期權交易所 BZX 和紐約證券交易所 Arca 等交易所提供現貨比特幣 ETF。

圖片來源 BitPush

12 月 29 日，多家公司提交了修正案；而 12 月 21 日，幾位申請人參加了與 SEC 舉行的罕見聯合電話會議。

最多在 1 月 10 日，SEC 將必須做出現貨比特幣 ETF 的申請答覆。業界普遍認為，該 ETF 的通過的可能性非常大。

投資研究公司 Fundstrat 預測，一旦比特幣現貨 ETF 獲批，比特幣價格將從當前水平躍升五倍以上，超過 15 萬美元，甚至達到 18 萬美元。預計 2024 年第一季度將有超過 24 億美元流入新獲批的美國的比特幣現貨 ETF 市場。

以太坊坎昆升級

長久以來，在與其他區塊鏈的激烈競爭中，以太坊並未佔據優勢地位。其設計相對繁複，升級過程需要漫長的準備期。與比特幣相比，以太坊缺乏資產方面的優勢，而與競爭對手鍊相比，以太坊網絡容易因突發熱點應用發生擁塞，導致交易延遲和高費用，同時其可擴展性也受到限制。

然而，預測為今年一季度的坎昆升級將為以太坊網絡帶來巨大的性能提升。通過引入分片技術，坎昆升級將使以太坊網絡能夠同時處理多個分片，從而大幅提升交易吞吐量。這將使以太坊網絡能夠滿足不斷增長的用戶需求，同時支持更多的去中心化應用程序和交易。此外，坎昆升級還將降低以太坊網絡上的交易費用。

以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 最近分享了更新的路線圖，展示了對持續改進和創新的承諾。

其中一項關鍵更新包括在合併後股權證明 (PoS) 改進中實施單時隙最終性 (SSF)。SSF 有望解決以太坊當前在 PoS 設計中的許多缺陷，從而實現更快、更安全的交易。

開發人員還在 Surge 等其他領域取得了重大進展，包括 EIP-4844 和 rollups 的進步。這些改進增強了以太坊的可擴展性和效率，這對其長期成功至關重要。

Buterin 的路線圖還通過 Scourge 等舉措解決了 PoS 中經濟中心化的挑戰。此次重新設計的重點是解決最大可提取價值（MEV）和一般權益池問題，這對於維護網絡的完整性和去中心化至關重要。

分析師對以太坊的未來持樂觀態度，有人預測坎昆升級後，以太坊的價格有望達到 5000 美元以上，而 Layer 2 將主導以太坊生態，各個鏈上的去中心化應用迎來底層的重大進步。

比特幣區塊獎勵減半

2024 年 4 月預計迎來比特幣區塊獎勵減半，這一周期將進一步削減比特幣的供應量，理論上講推動其價格上漲。

比特幣減半是一個既定事件，即挖出新比特幣的區塊獎勵減半。最初（2012 年）的獎勵為 50 BTC，2016 年降至 25 BTC，2020 年減產至 12.5BTC。下一次減半預計將於 2024 年 4 月發生，屆時每個區塊的挖礦獎勵將減少至 6.25 比特幣。

距離比特幣區塊獎勵減半還有 103 天

今年以 Ordinals 為代表的協議引領了比特幣生態的新潮流，這使得比特幣的面貌逐漸改觀。特別是基於 Ordinals 協議的全新比特幣銘文實驗，開始為這十多年朝着「支付貨幣」屬性發展的比特幣引入一些全新的變數，甚至開始顯露出類似以太坊生態的初步雛形。

比特幣網絡不僅出現了 NFT，還能借助協議發行同質化代幣資產。但與此同時，關於 BRC20 等「創新」的爭議也在持續引發激烈辯論。銘文之後，比特幣 Layer2 網絡的出現和發展有可能舒緩新型資產發行帶給比特幣主網的壓力。