回顧 2023年 12 月 NFT 市場動態：強勁增長塑造年終趨勢

12 月加密貨幣和 NFT 領域出現了顯著的上漲趨勢，比特幣和以太坊價格的大幅上漲標誌着市場的復甦。與此同時，NFT 領域的交易量飆升，獨立用戶（錢包）數量也出現了增加，這表明 NFT 行業正在不斷髮展壯大，並逐漸走向成熟。

本報告基於 Footprint Analytics 的 NFT 研究頁面提供的數據。該頁面是一個全面且易於使用的儀表板，提供了了解 NFT 行業脈搏所必需的最新統計數據和指標，包括交易、項目、融資等等。

要點概覽

1.加密市場概覽

12 月比特幣的表現十分亮眼，月初價格為 37,729 美元，月末收於 42,171 美元，漲幅達到了 11.8%。

全球股市的樂觀情緒以及預期中的美聯儲降息舉措增強了投資者的信心，對加密貨幣行業產生了積極的影響。

2.NFT 市場概覽

12 月份，NFT 市場交易量顯著增長 32.3%，達 8.5 億美元。

NFT 市場的市值從 52.4 億美元起步，最終增長 6.5% 至 55.8 億美元。

藍籌指數也有所上漲，漲幅為 4.6%。

3.公鏈與 NFT 交易概覽

12 月份，不同公鏈在用戶參與方面呈現出多樣化的趨勢。

2023 年 NFT 市場交易量為 131.2 億美元，較上一年的高點有所下降。以太坊的市場份額略微下降至 97.8%，低於 2022 年的 99.8%，這表明市場正在逐漸走向多樣化。

在 2023 年，NFT 交易市場的年度交易量表現與前一年相比出現了顯著的變化。Blur 實現了驚人的年度交易量，達到了 72.6 億美元，遠超 2022 年的 6.5 億美元。

4.NFT 投融資情況

與 11 月份相比，本月 NFT 領域投融資活動較為活躍，共有五輪融資，累計籌集了 1.6 億美元。

LINE NEXT 獲得了由 Crescendo Equity Partners 領投的 1.4 億美元投資。

5.本月重點動態

育碧（Ubisoft）《Champions Tactics：Grimoria Chronicles》遊戲的 NFT 先於遊戲面市。

福布斯 Web3 社區中心 ForbesWeb3 已創建錢包，專門用於長期收集 NFT。

Animoca Brands 旗下 NFT 系列 Mocaverse 完成近1,189 萬美元融資。

Magic Eden 將其 NFT 市場整合到鏈遊 Honeyland。

加密市場概覽

12 月比特幣的表現十分亮眼，月初價格為 37,729 美元，月末收於 42,171 美元，漲幅達到了 11.8%。以太坊也呈現出類似的上漲趨勢，從 2,052 美元開始，最終收於 2,293 美元，漲幅為 11.7%。

數據來源：BTC Price & ETH Price

與此同時，全球股市普遍呈現樂觀情緒，這一情緒在美國、印度、日本、法國和德國等國家尤為明顯。這種樂觀情緒以及預期中的美聯儲降息舉措增強了投資者的信心，對加密貨幣行業產生了積極的影響。此外，預計美國將很快批准一項現貨比特幣 ETF，而香港也已準備好接受現貨加密貨幣 ETF 的申請。這些因素進一步推高了市場的看漲情緒。傳統金融市場與加密生態系統之間的協同效應愈發明顯。

NFT 市場概覽

12 月份，NFT 市場交易量顯著增長 32.3%，達 8.5 億美元，交易筆數上升 29.4% 至 1,384,729 筆，獨立用戶錢包數量也增加 21.4% 至 297,432 個。

數據來源：NFT Market Overview

NFT 市場的市值從 52.4 億美元起步，最終增長 6.5% 至 55.8 億美元。

數據來源：NFT Market Cap & Volume

買家與賣家之間的比例為 102.1%，比 11 月份提高了 1.45%。具體來說，共有 180,232 名買家（增長了 22.7%）和 176,607 名賣家（增長了 21.0%）。

數據來源：Daily Buyers & Sellers

藍籌指數也有所上漲，漲幅為 4.6%。

數據來源：BlueChip Index

根據 Footprint Analytics 的數據，Pudgy Penguins 和 Mocaverse 在本月取得了顯著的增長。Pudgy Penguins 的地板價上漲了 64.4%，從 6.46 ETH 上升到 10.62 ETH，而Mocaverse 的地板價上漲了 51.6%，從 2.23 ETH 上升到 3.38 ETH。此外，繼 2023 年 9 月投資 2,000 萬美元后，Animoca Brands 本月又為 Mocaverse 額外籌集了 1,188 萬美元。

數據來源：Market Cap Distribution in December

公鏈與 NFT 交易市場

在 12 月份，以太坊繼續保持市場領導地位，交易量達到 8.4 億美元，佔比高達 98.1%，交易量與 11 月份相比大幅增長 31.8%。

數據來源：Monthly Volume by Chain

不同公鏈在用戶參與方面呈現出多樣化的趨勢。以太坊繼續保持上升趨勢，獨立用戶數量為 15.6 萬，比 11 月份增長了 10.9%。而 Polygon 的用戶數量上升了 19.2%，達到了 11.0萬，扭轉了先前的下降態勢。BNB Chain 也實現了反彈，用戶數量達到 2.4 萬，增長了 41.8%，不過仍低於 7 月份的峰值。Sui 的用戶數量翻了一番，達到了 1.8 萬。

數據來源：Monthly Unique User by Chain

宏觀趨勢來看，2023 年 NFT 市場交易量為 131.2 億美元，較上一年的高點有所下降。以太坊的市場份額略微下降至 97.8%，低於 2022 年的 99.8%，這表明市場正在逐漸走向多樣化。

數據來源：Yearly Volume by Chain

在 2023 年，Polygon 在獨立用戶數量方面領先，增長了驚人的 231.0%，達到了 128 萬用戶。然而，以太坊的用戶數量卻下降了 45.2%，降至 119 萬用戶，這反映了用戶在不同公鏈之間的偏好發生了變化。BNB Chain 的用戶基礎擴大到了 35 萬，較 2022 年增長了 280.7%。

數據來源：Yearly Unique User by Chain

在 12 月份的 NFT 交易市場動態中，我們可以看到一些重大變化。Blur 的交易量增長了 45.4%，達到了 6.2 億美元，而 OpenSea 的交易量上升了 25.2%，達到了 1.9 億美元。然而，X2Y2 的交易量卻下降了 32.0%。

數據來源：Monthly Volume by Marketplace - Distribution

此外，OpenSea 的獨立用戶在 12 月份增加了 14.0%，達到了 232,702 人，進一步鞏固了其市場領導地位。Blur 和 Element 的獨立用戶也分別增長了 19.0% 和 18.6%。

數據來源：Monthly Unique Users by Marketplace

在 2023 年，NFT 交易市場的年度交易量表現與前一年相比出現了顯著的變化。Blur 實現了驚人的年度交易量，達到了 72.6 億美元，遠超 2022 年的 6.5 億美元。儘管 OpenSea 的交易量從 209.1 億美元下降到了 33.1 億美元，但它仍然在市場中具有一定的影響力。

數據來源：Yearly Volume by Marketplace

與此同時，Blur 的用戶基礎增長了 189.8%，達到了 291,579 人，標誌着它在 NFT 市場的迅速崛起。

數據來源：Yearly Unique Users by Marketplace

NFT 投融資情況

與 11 月份相比，本月 NFT 領域投融資活動較為活躍，共有五輪融資，累計籌集了 1.6 億美元。

2023 年 12 月 NFT 項目融資情況

其中，LINE NEXT，作為 LINE 旗下專注於 NFT 開發的子公司，獲得了由 Crescendo Equity Partners 領投的 1.4 億美元投資。這是 2023 年度亞洲 Web3 領域最大的一筆融資。這輪融資將為 LINE NEXT 在 2024 年 1 月推出其全球 NFT 平台 DOSI 提供支持。

來源: DOSI Citizen

當我們告別 2023 年，NFT 市場的穩健態勢和持續變化預示着 2024 年將是具有劃時代意義的一年。NFT 正在迅速超越其作為傳統數字藏品的角色，轉而成為代表用戶個性、將數字與現實完美結合，並促進用戶共同創造的媒介。這一轉變標誌着向更廣泛主流應用的明確進步。隨着用戶參與的多樣性不斷擴大，更多平台的湧現正在構建一個多維度、豐富的 NFT 生態系統，為未來的持續創新和增長打下了堅實的基礎。

本文獲得《回顧 2023年 12 月 NFT 市場動態：強勁增長塑造年終趨勢》授權轉載，作者： stella@footprint.network。