比特幣現貨 ETF 上市首日：重要分水嶺！

今天是比特幣現貨 ETF 上市交易的第一天。也是具有歷史紀念意義的一天。昨天，美國證券交易委員會正式批准 11 只比特幣現貨 ETF 進入證券交易所展開交易。這是加密金融與傳統金融之間的一個重要「分水嶺」時刻。

比特幣現貨 ETF 在開市交易的前幾分鐘裏，由貝萊德 IBIT 領導的交易量達到 23 億美元。受此影響，昨晚比特幣最高突破 48000 美元。為 2022 年 3 月以來首次，日內大漲 4.64%。

據彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 今日最新批露數據顯示：比特幣上市首日總計有 70 萬筆個人交易，是 Invesco QQQ Trust 兩倍。單日總交易量達到 46 億美元。其中灰度 GBTC 交易量超過 23 億美元，佔據總交易量的一半。貝萊德 IBIT 超過 10 億美元，富達 FBTC 超過 7.1 億美元。ARK 21Shares 超過 2.86 億美元，Bitwise: 超過 1.24 億美元。相比於機構買入，這是來自草根的力量。

VanEck 戰略顧問 Gabor 是一個喜歡思考和善於表達的人。他表示，這是歷史上首次「主街」擊敗華爾街。這就是比特幣精神。首批美國比特幣 ETF 在今天開市後正式開始交易。在某種程度上可以理解成機構比特幣的首次公開募股。我希望看到大型機構、投資者和交易商部署資本。我們讓 ETF 成為現實。

Eric Balchunas 表示，如果比特幣 ETF 擊敗 ESG 氣候 ETF 登上榜首，那將具有時代象徵意義，就像 91 年美國搖滾樂隊 Nirvana 的《Nevermind》擊敗著名歌手 Michael Jackson 的《Dangerous》一樣。

根據 Eric Balchunas 此前提供的截圖數據顯示，ESG 氣候 ETF 是有史以來最成功的 25 只 ETF 中的佼佼者。其中貝萊德佔據其中 10 只。而 ESG 氣候 ETF「iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF」上市單日成交量更是達到 22 億美元。

據彭博社此前報道，ESG 領域近年獲得創紀錄的基金規模增長，而貝萊德則斬獲了其中的一半。其中，成立於 2016 年底的 iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）是貝萊德 ESG 旗艦基金，也是全球規模最大的 ESG 指數基金。截至 2022 年 3 月 31 日，該基金的管理規模為 248.8 億美元，跟蹤標的為 MSCI USA Extended ESG Focus Index。

在 Case4Bitcoin 聯合創始人 Dan McArdle 看來，如果比特幣現貨 ETF 上市交易比作比特幣以 9000 億美元市值進行 IPO，那麼，第一個 ETF 應用是在 2023 年 7 月 1 日提交的，當時 BTC 市值約為 16 億美元。但與股票不同的是，政府並沒有因「合格投資者」條例而阻止非富人群購買 BTC。也就是說大部分普通人都獲得了比特幣 9000 億市值的其中一部分。

目前思考比特幣有 2 種思路。一種思路是，2011 年之前我們都是種子投資者，2012 年是 A 輪投資者，2015 年是 B 輪投資者，2019 年是 C 輪投資者，2023 年是 D 輪投資者，而現在比特幣即將上市。

就像上世紀 90 年代中期一樣，我們可以看到散戶和機構的需求。那時，真正 IPO 前後的頭幾天很奇怪，人們往往會修正或回調，因為他們在分配的股票上獲利了結，然後隨着那些在 IPO 前沒有參與的人們的新需求的到來，股價又會暴漲。

前高盛高管、RealVision 創始人 Raoul Pal 表示，用第一種思路思考比特幣這種革命性的東西就比較奇怪。這種評論更多的是關於大規模採用的過程，而不是認為它真的需要權威機構的批准。無論如何，它都會繼續被採用。

他認為 ETF 更像是法定貨幣世界和加密貨幣世界之間的貿易交易。比如世貿組織讓中國的影響吸引了大量全球資本，並將中國從一個新興市場轉變為全球第二大經濟體。而比特幣剛剛加入 WTO，目前只是第一階段的剛剛開始。

Gabor 從金融避險角度論述了比特幣。他表示，比特幣是世界末日技術。如果出現重大市場崩潰或系統性市場崩潰，比特幣不僅可以支持法定儲蓄，還可以支持整個資本市場技術。比特幣與主要資本市場的結合是有史以來最偉大的避險工具。

USDT 母公司 Tether CEO Paolo Ardoino 或許也因為比特幣現貨 ETF 創造歷史的在證券交易所開始交易而略感興奮。他在社交媒體直接發出一個問題：比特幣需要多長時間成為世界上交易量最大的資產？

世界上的任何事物都據有兩面性。有為比特幣現貨 ETF 吶喊的。就有為比特幣現貨 ETF 唱衰的。

資產管理規模僅次於貝萊德的先鋒領航集團在比特幣現貨 ETF 上因為「不符合自身投資理念」而不允許平台散戶購買比特幣現貨 ETF。

《霍士商業》新聞記者 Eleanor Terrett 在 X 上表示，在華爾街，加密貨幣懷疑論依然存在。

一位自稱 37 年的交易員 Oliver L. Velez 在 X 上發文並 @先鋒集團表示，先鋒正在大量流失客戶，只因為他們不允許客戶用自己的錢購買比特幣現貨 ETFs. 你能想象他們的大量嗎？你需要他們的許可才能用你的錢買東西。如果他們不同意你購買的東西，你就不能這樣做。#Bitcoin fixes this.

看看先鋒公司的標誌，這就是他們的客戶拿走所有資金並揚帆前往其他地方的畫面。這是一艘被稱為「機遇」的船揚帆起航，把這些嬰兒潮一代拋在了身後。這樣下去，根本不會有好結果。

有投資者自稱在今天比特幣現貨 ETF 開市一小時內，就從先鋒轉投富達了。他完全不明白先鋒這樣做的邏輯是什麼，而且這位投資者表示，他對將自身投資理念強加在他的身上的機構近乎過敏。

《紐約時報》暢銷書作家、著名黃金支持者 Peter Schiff 表示，如果比特幣直接購買如此複雜、困難和昂貴，以至於新投資者需要第三方託管機構為他們提供現貨 ETF，那麼比特幣本身又有什麼價值呢？比特幣所謂的突破性創新就是不需要第三方中介或存儲費用。

在他看來，CNBC 今天使出渾身解數，讓觀眾購買新批准的現貨 BitcoinETFs. 這是一場不停的加密貨幣行業托兒兜售比特幣的遊行，沒有任何主持人反擊，也沒有邀請反方聲音在直播中為看跌的情況辯護。

比特幣自誕生之日起，就在質疑與讚美的聲中，不斷進化與壯大自己。如今以「比特幣現貨 ETF」合規身份步入華爾街，我想他也會以同樣的節奏不斷去進化與壯大自己。這個就是草根投資者為何如此痴迷比特幣的原因所在吧。

本文獲得《比特幣現貨 ETF 上市首日：重要分水嶺！》授權轉載，作者：秦晉。