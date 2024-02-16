灰度 GBTC 昨日資金淨流出約 1.31 億美元

撰文：Techub News
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Techub News 消息，BitMEX Research 數據顯示，當地時間 2 月 14 日灰度比特幣現貨 ETF GBTC 資金淨流出約 1.31 億美元。

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