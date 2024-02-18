幣安將任命律師事務所Sullivan&Cromwell為其獨立監察人

撰文：Techub News
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據彭博社援引知情人士報道，美國司法部即將批准幣安任命正在處理 FTX 破產案的律師事務所Sullivan&Cromwell為其獨立監察人。

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