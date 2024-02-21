富蘭克林鄧普頓投資新加坡 Web3 新聞公司 Blockhead

撰文：Techub News
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據 Tech In Asia 報道，富蘭克林鄧普頓投資了新加坡 Web3 新聞公司 Blockhead，投資金額未披露，該筆投資將用於支持啟動該公司的新研究平台。

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