Arthur Hayes：我不是首席執行官，我是首席故事官

我們都是投機者，在這個世界中，每一刻都充滿了未知與變數。在探索充滿變數的世界時，我們的大腦不斷地在創建對周圍環境感知的概率模型。而我們的所作所為也並非完全基於客觀事實，而是基於我們對潛在結果的主觀認知及其發生概率。

舉一個簡單例子，在滑雪過程中，若遭遇雪崩，鬆散雪花可能在較偏遠地區擴散，覆蓋範圍約為 35 至 40 個足球場地大小，這一現象被稱為雪崩的完美梯度。因此，在我抵達之前，嚮導人員會根據所觀察到的雪況和氣象條件，對雪崩發生的可能性進行評估。

再比如，我們上樓時，有兩種方式可供選擇：乘坐電梯或走樓梯。電梯雖然速度較快，但作為機械設備，它有時會出現故障。電梯故障可能導致嚴重的傷害甚至死亡。在評估期望值（概率 × 結果）時，你是否考慮以下因素：乘坐電梯升至 30 層雖能節省時間和精力，但受傷或死亡的風險相對較大。相較之下，雖然走樓梯耗時較長且體力消耗更大，但實際上存在的風險較低。

你每分每秒都在與生活進行着賭博。我這般陳述，並非消極，僅是基於人類難以精準預測未來的現實。倘若我們能夠精確地預知未來，那將是一個何等令人不安的世界呀。相對而言，我更珍視我們在這一方面存在不完美。

有關某些行為的描述，會影響個體對其風險的認知，我將這種描述稱之為｢敘事｣。對於人類這類社會性生物而言，｢敘事｣主要依賴於人類群體智慧的形成與發展。無論良莠，最有力的｢敘事｣往往廣受人們信奉。

｢敘事｣是由客觀事實構成的。通常，這些事實呈現離散特性，然而其卻能夠揭示特定行為所藴含的風險。實際上，雪崩波及面積達 40 個球場的情形相當普遍。同樣，人們在乘坐電梯時受傷或死亡的事件也時有發生。

閒聊與客觀事實結合，就創造了｢敘事｣。儘管事實確鑿，但確定電梯事故中的死亡人數以及乘坐過電梯的總人次，對於個人而言，仍具有一定的困難。探究在 40 個球場範圍內因雪崩喪生的滑雪人數是否多於相同坡度地帶跑步喪生的總人數，同樣具有一定的挑戰性。在無法獲取精確數據情況下，我們只能依賴於其他可用數據作為參考。

對於具體事情我的認知變化如下：

雪崩

我知道，發生類似四十個足球場規模大小的雪崩現象較為常見。然而，我的導遊堅信，憑藉其豐富的經驗和專業培訓，他能夠準確判斷哪些斜坡具備安全性。安全也並非意味着雪崩不會發生，而是指雪崩發生的概率低到可以被接受。基於對他們培訓系統的信賴與眾多登山導遊豐富的經驗，我願意跟隨他一同攀登此斜坡。

電梯

我深知乘電梯相較於步行樓梯更具風險。然而，鑑於周圍人群都選擇搭乘電梯，我便推斷電梯乘坐應是相對安全的。我認為，並非每個人都會同時犯錯，而且，建築規範是經過專業訓練的工程師根據他們的經驗制定的，這部電梯已經過安全的認證。因此，我深信工程師的專業知識和公眾的智慧，認為乘坐電梯是安全的。

我們確定概率的方式並非取決於事實或技術，而是取決於我們對事實的認知以及我們對於技術優劣的評判。這些認知都基於他人，我們假定他們接受了專業培訓，具備豐富的經驗，在知識和技能方面超越了我們。這說明了這些認知基於事實或優秀的技術。

加密貨幣

鑑於前述觀點，我們可以從以下角度將其與加密貨幣領域相結合。

假設有項新項目宣稱採用創新技術來解決問題。他們要解決的問題廣為人知，同時，其他試圖解決此類問題的項目代幣也在市場上備受推崇，這個項目有可借鑑的先例。你就會相信該項目的工程師具備足夠的智慧和才能能夠解決相關問題。你之所以堅信這一點，源於在解決此類問題方面取得成功的加密貨幣項目研究員們為他們的探索提供了指引。你對團隊滿懷信心，是因為他們畢業於知名科技院校，且在成功的大型科技企業累積過豐富的實踐經驗。

你認為敘事與技術相結合將藴含着具有巨大潛力，就投資了這類項目。這時候，有必要深入反思自己思維邏輯，到底哪一個方面更為關鍵：敘事還是技術？

敘事至關重要，其重要性超越技術。您所認為的成功概率取決於他人對相關解決方案的看法以及他人對團隊技術能力的評價。在極少數情況下，你能從基礎層面評估技術。因此，你傾向於採納那些你認為具備較高見識的人所提供的訊息，以評估該技術是否能有效解決實際問題。

在技術層面上，您或許並不具備充分的專業知識來全面評估某一項目，然而，您能夠輕易地辨別出該項目在敘事方面的優劣。好的敘事會被更多人傳播。當然，若積極向上的敘事廣受大眾熱議，無疑是值得肯定的。例如，｢在本輪周期中，所有散戶都將從中心化交易所（CEXs）轉向去中心化交易所（DEXs）。｣即便與其相反觀點盛行，如：｢散戶絕不會放棄 CEX 選擇 DEX。｣但關於交易量從 CEX 轉向 DEX 敘事仍在傳播。

我並不在乎人們是否相信這個故事（敘事），我只希望人們都能夠以正面、負面的不同角度來講述它。長期投資相較於短期投資具有更高的收益，投資周期內，樂觀情緒將取代悲觀情緒成為主導。這一現象源於人類大腦的固有特徵。

我的工作是什麼？

儘管我擁有 Maelstrom 首席投資官的官方頭銜，但我認為將其更名為首席故事官更為貼切。我擅長講述故事。故事精煉，優質程度越高，其傳播速度越快。故事傳播力越強，相關代幣價值升值幅度越大。

技術因素無關緊要！

Maelstrom 的金融專業人士均畢業於賓夕凡尼亞大學沃頓商學院，均獲得了金融學位。然而，我們對於自己的發展並無明確規劃，所作的僅是順勢而為。儘管我們了解加密與區塊鏈技術的相關應用，但並非密碼學領域的專家、分佈式網絡的人才，也並未深入研究過計算機科學。

在處理關於投資的事務時，我們會委託具備相關技能的專業人士對項目技術進行盡職調查，在其他方面，我們還會邀請包括知名風投機構或在預售代幣輪中擔任合格天使投資人在內的資深人士對項目進行綜合評估。在這裏邊，部分人士可能是項目備受尊敬的技術顧問。在缺乏相關驗證者的情況下，我們可能會因創始人過去成功推出過廣受歡迎的應用，而對這一技術抱有信心。此處所提及的成功，是指過去諸多加密貨幣項目曾採用過其應用。

在已給定的敘事領域中，我們的任務是確定哪個項目具備更高的成功概率。成功取決於廣泛傳播的宏觀與微觀的敘事。一個與敘事相關的代幣，能使某些項目從｢不可能｣轉變為｢可能｣，從而為你帶來豐厚的收益。

我更傾向於投資成功概率僅為 0.01% 的代幣，而非成功概率為 50% 的代幣。儘管前者成功的可能性相對較小，但其處於成長階段，其病毒式的傳播敘事引人入勝。相比之下，成功概率為 50% 的代幣的敘事往往已經進入到了廣泛認知的階段。當成功概率從 0.01% 上升至 1%，敘事傳播的速度會獲得迅速的提升，進而影響眾多人的思維方向，使得投資回報率達到 100 倍。

然而，要在成功概率為 50% 的代幣上實現 100 倍的收益，唯一途徑是該項目的實際成果（以何種形式展示均可）達到令人矚目的程度，其各方面的增長源於其成果的展示，這與成功概率僅為 0.1% 的代幣依賴預期炒作的情形截然不同。宏觀敘事闡述的則是一個可見的趨勢，而這方面的項目敘事則着重闡述該項目在順應這一趨勢過程中所發揮作用。

有時，一個敘事並不只代表一種趨勢，我們的關注點在於這一微小的變動將如何影響未來。

宏觀敘事：｢零售衍生品交易量正從中心化交易所（CEX）轉向去中心化交易所（DEX）。BitPerp 正在構建一個永續（perp）交易 DEX。｣由於該宏觀敘事目前尚不為大眾所熟知，且具備病毒式傳播的潛力，有望塑造眾多人的思維取向。

微觀敘事則闡述了為何在眾多競爭項目中，該項目能脱穎而出，成為一流之作。微觀敘事：｢BitPerp 受益於 Arthur Hayes 的指導，其在永續掉期領域的貢獻不容忽視。｣一旦眾人得知 Arthur 參與其中，普遍認為該項目將得益於其卓越的指導，從而脱穎而出，超越所有競爭對手。

本篇博文主要關注宏觀敘事。在大部分時間裏，我闡述的故事主題是與盜竊行為相關的事件，比如中央銀行家和政治家通過印發法定貨幣的方式，對時間和人力價值造成了破壞。我就比特幣及加密貨幣生態的發展與應用｢講故事｣，故事主要思想是這些虛擬資產的推進和應用是對銀行家、政客有組織盜竊行為的最有效應對策略。

鑑於我負責管理一個交易賬戶，我還將闡述關於加密領域內趨勢的微觀敘事。探討當更多人認同並了解我所闡述的敘事後，相應代幣如何實現價格上升等議題。我不會經常撰寫關於特定代幣的深入微觀敘事，除非是比特幣和以太坊。但如今正值牛市時期，我想與大家分享我對於加密貨幣投資組合的看法。我曾經探討過推動加密貨幣普及，提高公眾接受度的關鍵因素，而現在則是展示我投資策略的時刻。

成果

成果，即交易量、鎖定總價值、錢包數量等方面的增長。那這些是否具有重要意義？是的，它們確實具有重要意義。這些因素所表現的是投資者在投資周期中不同階段對項目進行投資的規模與強度，這當然會對代幣價格造成影響。

在投資時，當項目從｢不可能｣轉變為｢可能｣這一過程中，其影響力往往較小。由於市場認為該代幣在未來不太可能會掀起一波熱潮，所以市場對它的期望也不高。在項目發展上，即便表現優異，往往會被描述為重大成就突破性成果，就是因為這個階段其影響力不足。

在投資一個敘事或趨勢時，在項目從｢可能｣轉變為｢確定｣的過程中，項目宣傳的重要性不言而喻。由於市場普遍看好其未來的發展，因此對其期望值也會不斷升高。前期較為震撼的成果在此階段就會顯得平庸無奇。隨着其期望值被不斷抬高，普通的成果已無法滿足人們的期待。此時，項目必須做出顛覆性的創新，才能達到預期的目標。

山寨幣的故事時刻

本篇文章及相應的思考練習旨在為讀者提供一個認識 Maelstrom 概念框架的途徑。在接下來的幾個月裏，我撰寫的多數文章將聚焦於我們所持有的特定代幣，以及關於它們的宏觀與微觀敘事。

這些代幣已步入或即將步入公開發行的階段，因此，我會嘗試將這些敘事傳播到更廣泛的人群之中。至於您是否選擇購買或出售所提及的代幣，我並不關心。我關心的是能夠為您提供一些具有爭議性的敘事，並附加支持這些敘事的相關論據，供您審視與評價，無論正面或負面評價，均歡迎探討。

當我社交媒體上閲讀到相關內容時，我便深知自己取得了成功：

比如：｢您閲讀了 Arthur 的最新文章了嗎？實在難以置信，這傢伙真是個不折不扣的蠢材。在加密貨幣領域，沒有任何跡象表明 Pendle 能超越幣安成為最大衍生品交易平台。我對利率互換這類東西一無所知，其他加密貨幣領域的玩家同樣如此。｣

又或者

｢您閲讀了亞瑟的最新文章了嗎？呸，我們沒幾個人持有 USDe。Tether 都在下跌啦，Ethena（USDe）無疑會成為最牛的美元掛鈎穩定幣。｣

未來幾個月我講述宏觀和微觀敘事的大致規劃如下：

零售衍生品交易量將從中心化交易所（CEX）轉向去中心化交易所（DEX）。涉及項目：dYdX、GMX，以及可能的出現的其他挑戰者。

以太坊質押的啟動將引發 DeFi 領域利率互換交易量的激增。涉及項目：Pendle。

一種創新性解決方案已經出現，該方案利用那些市值較低（市值在數十億美元左右）的加密貨幣就可推動去中心化交易所（DEX）的量化衍生品的交易量。涉及項目：Krav。

去中心化交易所（DEX）鏈上流動性將由中介層（middleware）提供，這個中介層（middleware）將顛覆當前的做市商。涉及項目：Elixir。

隨着去中心化交易所（DEX）逐漸成為價格發現（Price Discovery）的核心場所，為結算與清算提供價格訊息服務的鏈上預言機的重要性將日益凸顯。涉及項目：Flare。

泰達幣及其他穩定幣為何需與傳統金融銀行開展法幣存管業務合作？此舉將導致它們承受壓力。我們能夠創設不與傳統金融法幣掛鈎的穩定幣。涉及項目：Ethena。

無需搭建跨鏈橋，即可解決資產跨鏈的問題。涉及項目：Axelar。

收穫

當前，關注的核心議題在於美國上市的比特幣現貨 ETF 所累積的鉅額比特幣儲備。在全球法定貨幣貶值浪潮的背景下，這一舉動將促使比特幣在法定貨幣領域的地位躍升到前所未有的高度。即將在美國上市的以太坊現貨 ETF 有望推動以太坊價格攀升，我已持有比特幣與以太坊，或許還會進一步加倉，然而，總體上，我的投資關注重心將不斷轉向各類山寨幣。

在錯綜複雜的市場背景下，是否有某種代幣具備超越比特幣與以太坊的潛力？Maelstrom 需要保證最低預期資本回報率，為了達到這個目標，我們首先需要深入研究某些項目，其次，還需要講出引人入勝的故事。

注：在本文中，所闡述的任何觀點皆為作者個人見解，不應作為投資決策的依據，同時也不應被視為從事投資交易的建議。

本文獲得《Arthur Hayes：我不是首席執行官，我是首席故事官》授權轉載，作者：Arthur Hayes，BitMEX 聯合創始人兼 CEO