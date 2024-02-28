探索比特幣現貨 ETF 對加密貨幣價格的潛在影響

自美國比特幣現貨交易所交易基金（ETF）上市以來，比特幣現貨 ETF 的相關訊息無疑成為了影響比特幣價格及加密貨幣市場走向的一個重要因素。那麼，比特幣現貨 ETF 對未來比特幣價格的影響究竟有多大？是否它會引領加密貨幣牛市的到來？本文將結合 ETF 的相關數據進行分析。

對於比特幣的價格變動，比特幣現貨 ETF 相關產品的資金流入情況是我們需要的首要考量，對此，我們歸納出以下數據。

比特幣現貨 ETF 資金流動與比特幣價格情況

1 月 11 日，BitMEX Research 數據顯示，7 支比特幣現貨 ETF 產品總資金淨流入達 4 億美元，其中富達的 FBTC 淨流入 2.27 億美元，貝萊德的 IBIT 淨流入 1.12 億美元，富蘭克林的 EZBC 淨流入 5010萬美元。

與此同時，幣安行情顯示，1 月 11 日，比特幣開盤價格為 48969 美元，創 2022 年以來比特幣價格新高。

1 月 17 日，BitMEX Research 數據顯示，經過 4 個交易日，比特幣現貨 ETF 資金累計淨流入 9.32 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 累計淨流入 10.85 億美元，富達的 FBTC 累計淨流入 8.84 億美元，Bitwise 的 BITB 累計淨流入 3.75 億美元。灰度的 GBTC 在第 4 天流出 4.58 億美元，此時的總流出量為 16 億美元。

幣安行情顯示，1 月 17 日，比特幣開盤價格為 41410 美元，自 1 月 11 日比特幣現貨 ETF 通過以來比特幣價格出現了持續下跌。

1 月 18 日，BitMEX Research 數據顯示，經過 5 個交易日，比特幣現貨 ETF 資金累計淨流入超 11.6 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 淨流入 12.31 億美元，Bitwise的 BITB 淨流入 3.96 億美元，灰度的 GBTC 淨流出 22 億美元。

幣安行情顯示，1 月 18 日，比特幣開盤價格為 41300 美元，自 1 月 11 日比特幣現貨 ETF 通過以來比特幣價格出繼續下跌。

1 月 22 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 在 7 個交易日累計淨流入 10.89 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 累計淨流入16.89 億美元，Bitwise的 BITB 淨流入 4.92 億美元，灰度的 GBTC 累計淨流出 34.47 億美元，單日資金淨流出 8750 萬美元。

幣安行情顯示，1 月 22 日，比特幣收盤價格為 39620 美元，比特幣單日跌幅 4.84%。

1 月 23 日，BitMEX Research 數據顯示，由於比特幣價格的下跌，比特幣現貨 ETF 累計總流入額為 9.829 億美元，比特幣現貨 ETF 上市以來各大機構累計淨流入 21362.5 枚比特幣，灰度的 GBTC 累計流出 95296.2 枚比特幣。在第 8 個交易日，灰度的 GBTC 資金淨流出約 5.153 億美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 1.601 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.577 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 2630 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入 6180 萬美元。

幣安行情顯示，1 月 23 日，比特幣價格跳水單日最低價格觸及 38555 美元。

1 月 25 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨ETF在第 10 個交易日淨流出 8000 萬美元，其中，灰度的 GBTC 資金淨流出約 3.941 億美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 1.707 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.01 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 2000 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 1610 萬美元。

幣安行情顯示，1 月 25 日，比特幣價格自 38555 低位反彈至 40000 美元左右的位置。

1 月 26 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 單日資金流入 1480萬美元，在第 11 個交易日灰度的 GBTC 資金流出 2.551 億美元，累計流出量超 50 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1 億美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 8700 萬美元。

幣安行情顯示，1 月 26 日，比特幣收盤價格達到 41840 美元，單日上漲 4.66%。

1 月 29 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 10.15 億美元，其中，富達的 FBTC 資金淨流入 2.08 億美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 1.98 億美元，灰度的 GBTC 資金流出 1.92 億美元。

幣安行情顯示，1 月 29 日，比特幣收盤價格達到 43310 美元，單日上漲 3.46%。

1 月 30 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 12.61 億美元，其中，富達的 FBTC 資金淨流入 2.99 億美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 1.19 億美元，灰度的 GBTC 資金流出 2.21 億美元。

幣安行情顯示，幣安行情顯示，1 月 30 日，比特幣收盤價格 42970 美元。

2 月 1 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 13.79 億美元，其中，富達的 FBTC 資金淨流入 3500 美元，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 1.63 億美元，灰度的 GBTC 資金流出 1.82 億美元。

幣安行情顯示，2 月 1 日，比特幣收盤價格 43100 美元。

通過 BitMEX Research 公布數據可以發現，自 2 月 1 日後，比特幣現貨 ETF 的各個機構累計資金流入出現了緩慢增長，於此同時，比特幣的價格也出現了穩步上漲。

2 月 9 日，幣安行情顯示，比特幣價格最高觸及 48200 美元的高位，單日漲幅達 4.09%。當天的比特幣現貨 ETF 的數據如下：

BitMEX Research 數據顯示，2 月 9 日比特幣現貨 ETF 累計資金流入 26.53 億美元，單日淨流入 5.415 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 2.50 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.88 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 2910 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 1.36 億美元。

2 月 12 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 31.46 億美元，單日淨流入 4.933 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 3.74 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.59 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 3300 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 4000 萬美元。

幣安行情顯示，2 月 12 日，比特幣收盤價格 49900 美元，單日上漲 4.35%。

2 月 13 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 37.78 億美元，單日淨流入 6.31 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 4.93 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.63 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 1080 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 3500 萬美元。

幣安行情顯示，2 月 13 日，比特幣收盤價格 49670 美元，較前日價格變動幅度不大。

2 月 14 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 41.17 億美元，單日淨流入 3.4 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 2.24 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 1.18 億美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 4720 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 1.02 億美元，灰度的 GBTC 資金流出 1.31 億美元。

幣安行情顯示，2 月 14 日，比特幣收盤價格 51790 美元，單日上漲 4.22%，創 2022 年以來價格新高。

2 月 15 日，BitMEX Research 數據顯示，比特幣現貨 ETF 累計資金流入 45.95 億美元，單日淨流入 4.77 億美元，其中，貝萊德的 IBIT 資金淨流入 3.3 億美元，富達的 FBTC 資金淨流入 9740 萬美元，Bitwise 的 BITB 資金淨流入 1.20 萬美元，Ark 21Shares 的 ARKB 資金淨流入為 8890 萬美元，灰度的 GBTC 資金流出 1.74 億美元。

幣安行情顯示，2 月 15 日，比特幣價格短時觸及 52816 美元高位，續創 2022 年以來價格新高。

比特幣現貨 ETF 產品對比特價格的影響

透過數據看清現實，以上數據我們可以歸納出以下幾個特點：

1、比特幣現貨 ETF 類產品的資金流入主要集中在前幾大機構。貝萊德、富達、Bitwise、Ark 21Shares 等佔據資金流量的大部分份額，資金呈現出頭部集中現象。

2、灰度的比特幣現貨 ETF 產品的資金在不斷流出，併成為主要資金流出機構。在比特幣現貨 ETF 上市僅僅 7 個交易日後，灰度資金流出就超 20 億美元，截至 2 月 15 日，灰度的 GBTC 資金流出量已超 67 億美元。

3、頭部資管機構的資金流入量在一月下旬與二月上旬出現了高峰。貝萊德、富達、Bitwise等機構在 1 月 16 日至 1 月 30 日不斷增持比特幣，同時其在 2 月 8 日後也出現了明顯的加倉動作。

4、比特幣價格在 1 月 23 日出現了自 ETF 上市以來的最低水平，其後不斷上漲。在比特幣現貨 ETF 獲批上市後，其價格一路下跌直至 23 日跌至 39000 美元附近，隨後不斷上漲突破 5 萬美元。

根據以上出現的各個特點，我們可進一步分析比特幣價格走勢與比特幣現貨 ETF 之間的關係，並且歸納出以下幾點：

1、多空博弈造成比特幣價格漲跌。根據上文機構資金流動和比特幣價格數據，在比特幣現貨 ETF 獲批上市後，其價格曾出現短暫上漲，隨後一路下跌直至 23 日跌至 39000 附近。然而，在這段時間內貝萊德、富達等頭部機構仍在大幅增持比特幣，出現價格下跌的因素可能是灰度在不斷拋售比特幣。在這期間可以發現，多空博弈換手致使比特幣現貨 ETF 的累計資金流入量始終未徘徊在 10 億美元左右。2 月份後，隨着各個機構繼續不斷加倉，貝萊德、富達、Bitwise、Ark 21Shares 等機構的資金流入量明顯大於灰度的資金流出量，多方大於空方，價格出現了明顯上漲。

2、灰度可能不再是比特幣現貨 ETF 的 C 位選手。首先，相較於貝萊德、富達、Bitwise、Ark 21Shares 等機構 0.3% 左右的資金費率，灰度的 GBTC 資金費率則在 1.5% 左右，未與市場其他產品同步，明顯不利於其資管產品的發展。其次，灰度資金流出超 67 億美元，據灰度官方發布的持倉訊息顯示，截至 2024 年 2 月 16 日，GBTC 共持有 45.6 萬枚比特幣，而在 2021 年，灰度的 GBTC 曾持有超 60 萬枚比特幣。未來比特幣的價格變動可能由多家大型資管機構共同左右。

3、從 ETF 視角來看，比特幣價格易受大機構的行動影響。單從 比特幣現貨 ETF 角度來看，如果未來貝萊德、富達、Bitwise、Ark 21Shares 等機構繼續不斷追加資金增持比特幣，灰度停止或減少拋售或採取加倉，那麼比特幣持續上漲的可能性較大。如果，這些機構停止加倉甚至減倉，在加密貨幣市場中的中小機構難以承壓則價格會出現下跌。

比特幣的價格趨勢

美國比特幣現貨ETF的獲批，使得比特幣得以合法地融入全球金融體系，成為與黃金、原油等資產並駕齊驅的投資品種。這一里程碑式的成就，標誌着數字貨幣領域的重要突破。

比特幣價格波動的影響因素，除現貨 ETF 資金規模外，宏觀層面還涉及美聯儲的利率政策及比特幣減半。據 CME 數據訊息顯示，市場預測美聯儲首次降息可能發生在 6 月，概率為 53.7%。同時，幣安網訊息顯示，下一次比特幣減半預計發生在 2024 年 4 月 15 日左右。隨着比特幣減半事件的發生和美聯儲基準利率的持續下降，比特幣價格可能迎來新一輪牛市。