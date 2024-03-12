Techub NEWS 加入綠色比特幣俱樂部 DePIN+ReFi 生態演進

2024 年 3 月 11 日，Techub NEWS 宣佈加入參與綠色比特幣俱樂部 GreenBTC.Club，這標誌着在比特幣生態系統中促進可持續性邁出了重要的一步。本次公益行動充分反映了 Techub NEWS 積極推動區塊鏈可持續發展的態度，強調了長期致力於環保實踐和減碳的決心，這與 Techub NEWS 創新和勇於承擔的核心價值觀保持一致。

十五年來，比特幣在社區的信任和支持下，逐漸成為加密界至高的聖堂，但其間也不乏質疑和非議之聲。在眾多質疑中，最受熱議的，莫過於比特幣挖礦消耗的電能之大，相當於幾個中等國家的能耗之和，產生的碳排放給全球氣候帶來了沉重的壓力。儘管相對於全球傳統銀行系統為維護其賬本和交易系統所消耗的能量，比特幣挖礦的能耗是否值得仍未有定論，但比特幣社區為承擔社會責任而採取更高標準的努力從未停止過。

據悉，近年來已經有超過 70% 的比特幣礦工使用可再生能源為礦機供電，清潔能源在比特幣挖礦總能耗中的佔比已經超過 60%。這已經是令人驚歎的努力，然而，人們並沒有止步於此，因為儘管已經使用了比例可觀的清潔能源，但還遠未達到零排放，並且歷史上大量的比特幣挖礦能耗已經產生了碳排放。

GreenBTC.Club 的本質在於致力於通過社區共同努力消除比特幣挖礦對環境造成的歷史碳排放，利用了 Web3、DePIN（去中心物理基礎設施網絡）和 ReFi（可再生金融）等相結合的最佳實踐，為比特幣的歷史能耗尋求碳中和之道，也讓更多有 ESG 目標要求的機構和個人，更加理解和願意持有更多綠色的比特幣資產，支持比特幣的社會價值日益增長。

GreenBTC.Club 的概念原型於 2023 年 4 月首次亮相於香港 Web3 嘉年華，Arkreen 和 Hashkey 在現場與線上與線下社區互動，用可再生能源證書（RECs）將塊高為 779089 的比特幣區塊納入綠色範疇。今年 GreenBTC.Club 又進一步升級了應用，為廣大社區支持歷史上全部比特幣區塊的綠化，建設了一個人人可參與的自願碳中和平台。

GreenBTC.Club 是一個以 DePIN+ReFi 共同驅動全球社區的普惠氣候行動網絡，基於 Arkreen 部署的鏈上發行和鏈上消納的代幣化綠證資產協議來進行落地實踐。Arkreen 通過其連接的 「綠色礦機」—— 一套可再生能源數據採集設備，將每一個被連接的發電設施（如太陽能光伏發電設施）的發電訊息，可信地登記到區塊鏈上。與 The International REC Standard Foundation (I- REC) 等傳統 REC 登記機構為每 1MWh 可再生能源發電量發行 1 張 REC 綠證類似，Arkreen 同樣根據可再生能源數據，頒發 Arkreen 可再生能源證書 AREC，列明對應的綠色發電訊息，並把每個 AREC 登記為區塊鏈上的一個 NFT。不止於此，Arkreen 還支持將 I-REC 等機構登記的傳統 REC 綠證進行核銷並 token 化，轉化為等額的 AREC 橋接到區塊鏈上，令傳統 REC 也能夠便捷地用於基於區塊鏈的普惠氣候行動。這些舉措對於減少温室氣體排放並促進持久的環境和社會效益至關重要。

AREC 可以直接用於抵消等量的基於化石能源的耗電量的碳排放，不過，作為綠證供給側，每個 AREC 都有其發電地點和數量，而這往往與綠證需求側的耗電發生地點和所需抵消的數量未必匹配。對比特幣來說，恰恰有一個有趣的事實。因為比特幣礦機遍佈全球，成千上萬台礦機同時消耗電力進行挖礦並達成共識，所以綠化比特幣區塊時，需要對全球比特幣挖礦耗能產生的碳排放進行抵消。Arkreen 支持把 AREC 進一步轉化為等價但同質化的 ERC-20 Token ART (Arkreen Renewable-energy Token)。通過 burn 掉 ART，可以支持靈活數量的全球無差別耗電的碳排放的抵消，這恰恰匹配了比特幣全球綠化的需要。

GreenBTC.Club 應用的橫空出世正是依託於 Arkreen 基於綠色發電數據（或橋接的傳統綠證）所發行的 ART 進行抵消。依據權威的劍橋大學 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index 數據，GreenBTC.Club 推算了挖出每一個比特幣區塊的耗電量。任何自願支持比特幣綠化的人士，都可以選擇一個或多個比特幣區塊進行綠化。如果用戶此前已經接入 Arkreen 網絡，可以使用自有綠色發電數據發行的 ART 來綠化區塊。如果尚未接入 Arkreen 網絡或自有 ART 數量不足以綠化一個區塊，用戶也可以支付適當費用並授權 GreenBTC.Club 代為綠化指定區塊。

誠然，綠化行為並不能直接吸收歷史上已經發生的挖礦碳排放，但它有助於激勵可再生能源的可持續發展，面向未來提高可再生能源在總能源中的佔比。通過整個社區以實際行動廣泛而深入地支持綠化，比特幣必將成為一個生機盎然的生態樂園。其中的每位參與者無論貢獻大小，都是富有社會責任的社區一員。GreenBTC.Club 將每位參與者的綠化行為，在區塊鏈上生成 Soulbound Token 作為永久記錄。這既是比特幣碳中和進程的見證，也是每位參與者的公益氣候行動的足跡。

本次 Techub NEWS 牽手綠色比特幣俱樂部，將積極投入綠化比特幣的生態聯盟和 Web3 碳中和的行業標準的建設，並計劃在綠色比特幣俱樂部的地圖上開設專門的 Techub NEWS 品牌地塊，邀請全球 Techub NEWS 社區氣候行動者共同參與這一 ESG 領域的創新實踐，釋放公益的力量，與綠色比特幣生態共舞。