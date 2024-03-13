泰國證監會修改規則允許私人基金投資美國比特幣現貨 ETF

撰文：Techub News
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Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，泰國證券交易委員會修改了規則，允許私人基金投資美國交易所交易的比特幣現貨 ETF，但僅限於機構投資者和「超高淨值個人」

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