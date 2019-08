婚紗都可以網購嗎？為你精心挑選多款高質婚紗 收藏一套作紀念品

網購攻略 網購攻略

尋日小編就同大家講咗結婚最重要嘅戒指啦,相信去邊度搵到又平又高質嘅戒指大家都心中有數喇。今日就將鏡頭由新娘身上最細件但最重要嘅戒指,轉到新娘身上最大件但同樣重要嘅婚紗喇。

講起婚紗,好多香港人都打算租,原因不外乎貴同埋好少機會着又要搵地方擺。不過原來網上係可以搵到啲婚紗,買比租仲平。而且喺呢個一生人得一次嘅美妙回憶,留念嘅物品絕對唔會厭少。擺喺屋企唔開心嘅時候攞番出嚟着,喺塊鏡面前轉番幾個圈,當堂人都開心番晒喇。

1. 拖尾奢華森系簡約一字膊輕主婚紗禮服 領券價¥288

呢條一字膊簡簡單單,不過仙氣十足。普普通通喺香港租都一千幾百喇,𠵱家呢條就只係賣緊兩百幾,仲送埋頭紗、手套、裙撐。如果有需要的話,加多20蚊人仔仲有埋戒指、手鍊、頸鍊、耳環;加多50蚊變拖尾裙。當然20蚊飾品嘅質素就麻麻啦,所以如果自己有飾品嘅就唔使加呢20蚊喇。之但係50蚊反而值得加,因為拖尾款都真係靚好多,大家可以睇相比較吓。

👉按此領券購買👈

+ 2

2. 白色抹胸簡約韓式奢華森系婚紗 領券價¥311

呢款裙其實同上面差唔多,一樣有得加50蚊轉拖尾。咁點解小編要擺埋上嚟?其實係源於小小私心:因為呢條裙有得揀香檳金色呀!小編一直以嚟都係香檳金控,估唔到擺上婚紗會別有一留格調,成個感覺高貴大方,雍容華貴。呢款裙一律送晒頭紗、手套、裙撐同埋4件飾品。胸口以多層次設計,望落似一朵含苞待放嘅花,含蓄得嚟又撩人同時又不失優雅,簡直冇得輸呀。另外,提醒一句,香檳金會比白色貴20蚊,之但係……shut up and take my money!

👉按此領券購買👈

+ 2

3. 韓式一字膊簡約森系夢幻輕婚紗禮服 領券價¥213

各位結婚又唔想減肥減肚腩嘅人準新娘有福喇!嗱,個裙款雖然話係設計畀孕婦着嘅,不過咁諗,如果連孕婦個肚都遮到,你個小小肚腩仔係咪可以遮到天衣無縫先?講番條裙,有分中腰同高腰款,價錢一樣,睇自己需求喇。如果個肚真係太出,就揀番高腰穩陣。基本一樣係送頭紗、手套、裙撐,要埋其他飾品一樣係加少少錢,唯一特別啲就係有埋皇冠,其他種類太多就唔詳細講喇,有興趣自己入店睇吓喇。顏色方面有白同紅,兩隻都係華人婚禮常用色,啱晒用㗎啦。另外,領口位用蕾絲設計,整體嚟講好韓式,合晒𠵱家嘅韓流呀!

👉按此領券購買👈

+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準)

