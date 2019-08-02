婚紗都可以網購嗎？為你精心挑選多款高質婚紗 收藏一套作紀念品

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尋日小編就同大家講咗結婚最重要嘅戒指啦，相信去邊度搵到又平又高質嘅戒指大家都心中有數喇。今日就將鏡頭由新娘身上最細件但最重要嘅戒指，轉到新娘身上最大件但同樣重要嘅婚紗喇。

講起婚紗，好多香港人都打算租，原因不外乎貴同埋好少機會着又要搵地方擺。不過原來網上係可以搵到啲婚紗，買比租仲平。而且喺呢個一生人得一次嘅美妙回憶，留念嘅物品絕對唔會厭少。擺喺屋企唔開心嘅時候攞番出嚟着，喺塊鏡面前轉番幾個圈，當堂人都開心番晒喇。

1. 拖尾奢華森系簡約一字膊輕主婚紗禮服 領券價¥288

呢條一字膊簡簡單單，不過仙氣十足。普普通通喺香港租都一千幾百喇，𠵱家呢條就只係賣緊兩百幾，仲送埋頭紗、手套、裙撐。如果有需要的話，加多20蚊人仔仲有埋戒指、手鍊、頸鍊、耳環；加多50蚊變拖尾裙。當然20蚊飾品嘅質素就麻麻啦，所以如果自己有飾品嘅就唔使加呢20蚊喇。之但係50蚊反而值得加，因為拖尾款都真係靚好多，大家可以睇相比較吓。

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2. 白色抹胸簡約韓式奢華森系婚紗 領券價¥311

呢款裙其實同上面差唔多，一樣有得加50蚊轉拖尾。咁點解小編要擺埋上嚟？其實係源於小小私心：因為呢條裙有得揀香檳金色呀！小編一直以嚟都係香檳金控，估唔到擺上婚紗會別有一留格調，成個感覺高貴大方，雍容華貴。呢款裙一律送晒頭紗、手套、裙撐同埋4件飾品。胸口以多層次設計，望落似一朵含苞待放嘅花，含蓄得嚟又撩人同時又不失優雅，簡直冇得輸呀。另外，提醒一句，香檳金會比白色貴20蚊，之但係……shut up and take my money！

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3. 韓式一字膊簡約森系夢幻輕婚紗禮服 領券價¥213

各位結婚又唔想減肥減肚腩嘅人準新娘有福喇！嗱，個裙款雖然話係設計畀孕婦着嘅，不過咁諗，如果連孕婦個肚都遮到，你個小小肚腩仔係咪可以遮到天衣無縫先？講番條裙，有分中腰同高腰款，價錢一樣，睇自己需求喇。如果個肚真係太出，就揀番高腰穩陣。基本一樣係送頭紗、手套、裙撐，要埋其他飾品一樣係加少少錢，唯一特別啲就係有埋皇冠，其他種類太多就唔詳細講喇，有興趣自己入店睇吓喇。顏色方面有白同紅，兩隻都係華人婚禮常用色，啱晒用㗎啦。另外，領口位用蕾絲設計，整體嚟講好韓式，合晒𠵱家嘅韓流呀！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)